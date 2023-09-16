Yönetimi altında 9 trilyon doların üzerinde varlık bulunan dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock‘ın kripto para stratejisini Bitcoin‘den (BTC) XRP‘ye (XRP) çevirebileceğine dair bir söylenti sosyal medya platformu X’de büyük ilgi gördü. Söylentinin kaynağına bakıldığında konunun gerçeklikten uzakta olduğu ve XRP topluluğundan bazılarının gösterdiği heyecanın yersiz olduğu anlaşılıyor. İşte detaylar.

Sahte Söylentilerin Anatomisi

Söylentinin arkasında sahte haber kaynağı WallStreetBulls‘un olduğu ve “kurumsal güvenin daha sürdürülebilir ve verimli kripto para doğru evrildiği” yönünde spekülasyon yapan bir tweet’i gibi görünüyor. Bu durum, Investing.com’da BlackRock’un herhangi bir kaynak belirtmeden Bitcoin’e karşı tutumunu XRP lehine yeniden değerlendirdiğini iddia edildiği haberle daha da güç kazandı.

Anlatı, XRP topluluğu içindeki önde gelen hesaplar tarafından araştırılmadan kabul görmesi spekülatif yangının körüklenmesine neden oldu. Buna rağmen, Mason Versluis gibi kripto para topluluğunun bazı üyeleri dikkatli olunması çağrısında bulunarak yatırımcıları güçlü bir kanıt görene kadar hiçbir şeye inanmamaya davet etti.

BlackRock’un Kripto Paralara Olan İlgisi

BlackRock’un kripto para piyasasında temkinli adımlar attığı doğru ancak odak noktasını Bitcoin’den XRP’ye kaydırdığına dair herhangi bir kanıt yok. Varlık yönetimi devi spot tabanlı Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) için başvuruda bulundu, ancak yaptığı başvuru ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘ndan (SEC) gecikmelerle karşı karşıya kaldı.

BlackRock CEO’su Larry Fink, geçmişte kripto paralara şüpheyle baktığını söylese de artık kripto para endüstrisinin finansta devrim yaratma potansiyeli olduğuna inanıyor. Varlık yönetimi şirketinin tüm bu hamleleri, XRP gibi herhangi bir kripto paraya özel olarak odaklanmak yerine kripto paraların geneline ilgi olduğunu gösteriyor.