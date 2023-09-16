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  •   Eski Çalışandan Kripto Para Borsasına Virüs Saldırısı! Kritik Cüzdan Verileri Sızdırıldı!

Eski Çalışandan Kripto Para Borsasına Virüs Saldırısı! Kritik Cüzdan Verileri Sızdırıldı!

Özet

  • Huobi'nin kripto para cüzdan hizmeti iToken, eski bir çalışanın Truva atı virüsü saldırısının hedefi oldu.
  • Saldırı sonucunda kullanıcıların cüzdan adreslerine ait özel anahtarlar sızdırıldı.
  • Huobi'nin eski çalışanı polis operasyonuyla yakalandı ve çalınan kripto paralar güvenli bir cüzdan adresine taşındı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
10:31
16 Eylül 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

En büyük ve en eski kripto para borsalarından biri olan ve TRON ekosisteminin CEO’su Justin Sun’a ait olan Huobi‘nin iToken adlı kripto para cüzdan hizmetinin kullanıcıları eski çalışanın hedefi oldu. Çinli Blockchain ve kripto para gazetecisi Wu Blockchain, Huobi’nin eski çalışanının kurduğu Truva atı virüsü nedeniyle eski adıyla Huobi Wallet yeni adıyla iToken’in bazı kullanıcılarının cüzdan adreslerine ait kritik verilerin sızdırıldığını bildirdi.

Cüzdan Adreslerinin Özel Anahtarları Sızdırıldı

Wu Blockchain, kişisel X hesabından kripto para borsasına ait eski adıyla Huobi Wallet yeni adıyla iToken olan kripto para cüzdanı hizmetindeki bazı kullanıcı anımsatıcılarının veya özel anahtarlarının sızdırıldığını bildirdi. Söz konusu verisi sızıntısı cüzdan adresleri için üçüncü taraflara tam erişim sağlanmasının önünü açtığı için paniğe neden oldu.

Çinli Blockchain ve kripto para gazetecisinin aktardığı bilgilere göre kripto para borsasının cüzdan hizmetini hedef alan saldırı eski bir borsa çalışanı tarafından kurulan bir Truva atı virüsü aracılığıyla gerçekleştirildi. Saldırıda kripto para cüzdanı kullanıcılarının anımsatıcıları veya özel anahtarları sızdırıldı.

Dahası saldırıyı gerçekleştiren Huobi’nin eski çalışanı polisin düzenlediği operasyonda yakalanarak sorguya alındığı da gelen bilgiler arasında.

Kripto Paralar Güvenli Bir Cüzdan Adresine Aktarıldı

Huobi’nin resmi kripto para cüzdanı iToken şu anda kullanıcıları bazı cüzdan adreslerinin güvenlik riski taşıdığı konusunda uyarırken, kullanıcıların cüzdan adreslerinden çalınan kripto paralar için geri alma işlemi başlatıldı.

Huobi’nin güvenlik ekibi durumu varlık koruması Refundyourcoins’e iletti ve çalınan kripto paralar güvenli bir cüzdan adresine aktarıldı. Refundyourcoins, çalınan kripto paraların geri alınmasını kolaylaştırmak için Bitcoin, Ethereum, TRON ve XRP dahil dört Blockchain’i içeren bir geri alma işlevi başlatacak.

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