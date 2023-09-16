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  •   Kripto Analiz Platformu Santiment, Kritik Verileri Paylaştı: Kripto Para Borsalarındaki BTC ve ETH Arzı Düşüşte

Kripto Analiz Platformu Santiment, Kritik Verileri Paylaştı: Kripto Para Borsalarındaki BTC ve ETH Arzı Düşüşte

Özet

  • Kripto analiz platformu Santiment, kripto para borsalarındaki BTC ve ETH arzının düşüşte olduğunu bildirdi ve güncel verileri paylaştı.
  • Santiment'in verilerine göre kripto para borsalarındaki BTC arzı yüzde 5,9'a ve ETH arzı ise yüzde 8,5'e geriledi.
  • Aynı dönemde USDT'nin borsalardaki arzı ise yüzde 24,1'e yükselerek Mart ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
15:30
16 Eylül 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Kripto analiz platformu Santiment, dün Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile BTC ve ETH‘nin kripto para borsalarındaki arzının düşüşte olduğunu bildirdi ve güncel verileri paylaştı. Santiment’in verilerine göre BTC’nin borsalardaki arzı %5,9’a, ETH’nin borsalardaki arzı ise %8,5’e geriledi. Aynı zaman dilimi içerisinde USDT‘nin %24,1’e yükselerek Mart ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Borsalardaki BTC ve ETH Arzı Düşüşte

Kripto analiz platformu Santiment, kripto para piyasasındaki yükseliş devam ederken dün Twitter hesabından paylaştığı bir gönderi ile kripto para borsalarındaki BTC ve ETH arzına dikkat çekti ve güncel verileri paylaştı. Son dönemlerde kripto para borsalarındaki BTC ve ETH arzında önemli düşüşler görüldü.

Kripto analiz platformu Santiment’in paylaştığı verilere göre kripto para borsalarındaki BTC arzı %5,9’a ve ETH arzı ise %8,5’e geriledi. Öte yandan borsalardaki BTC ve ETH arzı düşmeye devam ederken işlem hacmi bakımından kripto ekosisteminin lider stablecoini olan USDT‘nin borsalardaki arzı ise yükselişe geçti.

Kripto analiz platformunun verilerine göre lider stablecoin USDT’nin kripto para borsalarındaki arzı, %24,1’e yükseldi. Santiment, mevcut oranın Mart ayından bu yana görülen en yüksek seviye olduğunu vurguladı.

Güncel Veriler Ne Anlama Geliyor?

Kripto para borsalarındaki BTC ve ETH arzındaki düşüşe dikkat çeken Santiment, aynı zaman dilimi içerisinde USDT’nin borsalardaki arzının yükselişte olmasının fiyat performansı adına yukarı yönlü bir işaret veriyor olabileceğini belirtti. Kripto analiz platformu, söz konusu verilere dikkat çektiği paylaşımında “bu gelecekte daha fazla alım ilgisine işaret ediyor” ifadesini kullandı.

Öte yandan kripto para analisti Michael Van de Poppe, hafta içerisinde BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti. Bitcoin‘in yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakalayabilmesi adına yakın vadede 26.800 dolar seviyelerini aşması gerektiğini dile getiren analist, olası bir düşüşte ise BTC’nin 25.600-25.900 dolar seviyelerinde bir destek bulabileceğini öne sürdü.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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