Bugün kripto para piyasaları için son derece yoğun geçiyor ve olağanüstü şeyler de yaşanıyor. Dev borsa işlemleri durdurdu.

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Bugün kripto para piyasaları için son derece yoğun geçiyor ve olağanüstü şeyler de yaşanıyor. Dev borsa işlemleri durdurdu. Tam da Bitcoin’in aniden yükseldiği dakikalarda gelen yükseliş yatırımcıların bu borsada kar satışları yapmasını engelledi. Sorunun detayları henüz açıklanmadı ancak BitMEX üzerine çalıştıklarını duyurdu.

BitMEX Sorunu

Popüler kripto para borsası BitMEX biraz önce aşağıdaki duyuruyu yaptı.

“Borsadaki tüm işlemleri (alım/satım) askıya alan bir sorun tespit ettik. Yalnızca iptal modu etkindir. Bir düzeltme uygulamak için çalışıyoruz ve gerektiğinde güncellemeleri yayınlayacağız. Müşterilerimize tüm fonların güvende olduğunu hatırlatır ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Başka sorularınız varsa, lütfen Destek ile iletişime geçin.”

Yaklaşık 1 dakika önce yapılan duyuruda sorunun çözümü üzerinde çalışıldığını tekrar eden yetkililer kısa süre içinde problemin çözüleceğini açıkladı. Saat 17:30 itibariyle sorun çözüldü ve BitMEX borsası işlemlerin yeniden başlatıldığını açıkladı. Sorunun nedeniyle alakalı daha fazla detay paylaşılmadı.

Bitcoin 23.000 Dolar

Kral kripto para birimi kısa süre önce 23.500 dolara ulaştı ve haber bazlı olarak fiyat yükselişi devam ediyor. Biden’ın yaptığı biz bankaları koruyacağız açıklamaları bu rahatlamanın temelini oluşturdu. Ancak yatırımcıların korunmayacağına dair yapılan açıklamalar hisse senedi piyasalarında satışların önümüzdeki günlerde de devam edebileceğini gösteriyor. Bu durum Bitcoin sakinleştiğinde bir düşüşün temelini oluşturabilir. Yatırımcılar haber bazlı hareket eden fiyatın benzer hızda düşüşler yaşayabileceğinin de farkında olmalıdır.

Bitcoin için beklenen bir sonraki seviye eğer 23.500 dolar seviyesi destek olarak doğrulanırsa 23.900 bölgesi olacaktır. 24.200 desteğinin ne denli öneli olduğunu yaşayarak görmüştük sonrasında da o bölge hedeflenecektir. Şimdilik 23.500 dolar civarında Bitcoin’in konsolide olduğu senaryoda eğer likidite desteğine dair açıklamalar gelmeye devam ederse altcoinlerde daha hızlı yükselişler görebiliriz. Birçok altcoin halen Bitcoin’in 22.000 dolar üzerindeyken olduğu seviyelerin altında ve yatırımcılar tam anlamıyla geri dönmüş değil. Diğer taraftan yarın açıklanacak enflasyon verisi eğer beklenti üstü gelirse Powell en iyimser senaryoda tüm bu iflaslara rağmen 25bp artış yapabilir. Enflasyon vatandaşların hayatını son derece olumsuz etkiliyor ve bankalarda yanan milyarlarca dolar müşteri mevduatı kadar Powell’ı endişelendiriyor.