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Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!

Bugünler Türk kripto para topluluğu için de ayrı bir ders niteliğinde.
00:52
11 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Zor günler ve ülkemizin içinde bulunduğu zor durumda çaba harcayanlar kadar Türkiye’yi görmezden gelenler de var. Vitalik Buterin’in sessizliği ve depremzedelere 1 ETH gibi sembolik bir rakamda bağış yapmış olması Türk kripto topluluğunu rahatsız etti. Murat Pak, Vitalik Buterin’e bağış olarak gönderdiği miktarı iade etti. Ancak yaşananlar bununla sınırlı değil.

İçerik Rehberi

Defiprime

Bugünler geçecek ve tüm şirketler, topluluklar, kriptonun önde gelen isimleri yaptıkları ve yapmadıklarıyla akıllarda kalacak. Ahbap tarafından kripto para bağış adresleri ilk paylaşıldığında Türk kripto topluluğu seferber olarak sesinin küresel kripto topluluğuna duyurmak için eşsiz bir mücadele verdi. Hindistan ve Ukrayna örnekleri umut vericiydi Türkiye’deki kripto para yatırımcıları da yüz milyonlarca dolarlık yardımın ülkemizdeki afetzedelere ulaşabileceği umuduna kapıldılar.

Ancak görülen o ki beklenen olmayacak. On milyonlarca doları sadece reklam ve pazarlama için harcayan devasa kripto şirketlerinin çoğu Türkiye’ye sessiz kaldı. Ahbap hesaplarında yazı hazırlandığı sırada sadece 4 milyon dolarlık varlık birikmişti. Bunun %25’i ise tek bir yerden Avalanche ekibinden geldi. Bunun dışında onlarca şirketten irili ufaklı bağış açıklamaları yapıldı ve hepsini sizlerle paylaştık. Bağış yapanların, Türkiye’nin en zor günlerinden birinde yanında olanların duyurulması son derece önemli ve güzel bir şey. Ancak bir de tam tersini yapanlar var.

Bugün Türkiye’de DeFi ile ilgilenen birçok kullanıcının tanıdığı bir isim olan @LibraryDefi yardımla alakalı destek paylaşımı yapması için “defiprime” ile iletişime geçmeye çalıştı. Ancak @LibraryDefi kullanıcını tanıyan, Türkiye’deki afetten haberdar olan “defiprime” ekibi onu sosyal medyada engellemeyi tercih etti.

Sonrasında Türk kullanıcılardan gelen tepkiden dolayı Twitter hesaplarını dışarı kapatmayı tercih ettiler.

Türk kripto kullanıcılarına ulaşmak için çeşitli kampanyalar, promosyonlar, reklam çalışmaları yapan ve gelecekte de yapacak olan şirketlerin bugünlerde yaşananları unutmayacağını da bilmesi gerekiyor. Son yaşananlar kesinlikle bir şeyleri değiştirmeli. Türkiye artık kripto şirketleri için sadece kullanıcı/müşteri olmaktan çıkıp devasa kripto şirketlerini oluşturan ekiplere sahip bir ülke olmalı. Eğer böyle olursa endüstrideki söz hakkımızın da arttığını göreceğiz.

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