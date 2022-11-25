Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen popüler bir analist Bitcoin (BTC) için tahminlerini paylaştı. Bitcoin henüz karar aşamasında olduğu için ilerleyen haftalarda analistlerin bir kısmını yalancı çıkaracak. Bir grup analist buradan geri dönüşün başlayacağını savunurken giderleri 14.000 hatta 10.000 dolara işaret ediyor. Peki en iyi analist?

Bitcoin (BTC) Tahmini

Yatırımcıların çoğu tarafından takip edilen ve tutarlı tahminleriyle tanınan Poppe kısa süre önce yüzbinlerce takipçisiyle görüşlerini paylaştı. Eylül ayından bu yana 20.000 doları aşmak için mücadele eden Bitcoin fiyatı, FTX kripto borsasının çöküşünün ardından 16.500 dolarda destek buluyor. Kripto fiyatı baskı altında kaldığı için kripto piyasası ABD borsasından yavaş yavaş ayrışıyor gibi görünüyor. Matematiksel modeller ve deneyimli analistler Bitcoin‘in 14.000 dolar civarında dip yapacağını öngörüyor. Bununla birlikte, popüler kripto analisti Michael van de Poppe, Bitcoin’in 10.000 dolara ulaştıktan sonra toparlanacağına inanıyor.

Bu senaryoda daha önce Capo tarafından da paylaşılmıştı. Capo, Bitcoin 25.200 dolar seviyesindeyken benzer tahminlerde bulunuyordu ve 16.000 dolara kadar bir dip bekliyordu. Ancak son FTX çöküşünün ardından 13.500 dolara kadar düşüş beklendiğini söyledi.

Kripto Para Tahmini

Deneyimli trader Peter Brandt, Bitcoin‘in fiyatının 14 bin dolarda dip yapacağını düşünüyor. Digital Wealth’in CTO’su Daniele Bernardi, BTC fiyatının 14.500 dolarda dip yapmasını bekliyor. Bernardi’nin tahmini, geçmiş Bitcoin fiyat verilerine dayanan bilgisayar modellerinin matematiksel analizine dayanıyor.

“Bitcoin, aşağı yukarı her dört yılda bir gerçekleşen ve madenciler için ödülleri azaltan yarılanmaya dayanan döngüde son derece tekrarlayıcıdır. Temelde bununla ilgili çok sayıda niceliksel veriyi analiz ettik ve bu hareketlerde büyük bir model keşfettik.”

Kripto piyasası, FTX iflasının basamaklı etkisi nedeniyle FUD altında ve burada BTC’nin daha da düşmesi için yeterli bir olasılık var. Bazıları kesinlikle uzun vadeli perspektif için Bitcoin biriktiriyor. 1 hafta ile 1 ay arasında satın alınmış görünen BTC’lerin oranı son zamanlarda toplam UXTO’nun %3’üne ulaştı. Bu düşüş trendi baz alındığında en düşük nokta ancak FTX krizinden bu yana artış gösteriyor.