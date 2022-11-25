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Telegram Kripto Para Kazandıracak Müjdeyi Verdi! Altın Değerindeler!

Telegram artık platformdaki cevherleri ortaya çıkarıyor. Kullanıcıları sevindiren duyuru bugün paylaşıldı.
16:00
25 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bundan haftalar önce Telegram’ın yeni bir proje başlattığından bahsetmiştik. O günlerde çalışmanın kapsamı dardı. Net bir tarih vermemekle birlikte çalışmanın diğer kullanıcıları da kapsayabileceğinden bahsediliyordu. Sadede gelecek olursak kullanıcı adı satışları için artık normal Telegram kullanıcılarına da kapılar aralandı. Peki şartları ne? Telegram kullanıcıları nasıl kripto para kazanabilecek?

Kripto Para Kazandıracak Müjde

Fragment üzerinden Telegram ekibi ellerindeki değer kullanıcıları açık artırmaya çıkardı. Bu kullanıcı adları daha şimdiden binlerce dolara satılıyor ve pazarı hareketlendirmek isteyen Ton Coin ekibi diğer kullanıcıların da satış yapabilmesine olanak tanıyacak. Telegram tarafından yapılan duyuru aşağıdaki şekildeydi.

“Telegram kullanıcıları artık kullanıcı adlarını Fragment‘te ücretsiz olarak bir başlangıç ​​teklifi vermeden listeleyebilirler: Kullanıcı adı, listelendikten sonra ilk teklif verilene kadar sınırsız bir süre açık artırmada kalacaktır. Herhangi biri ilk teklifi verdiğinde 7 günlük bir müzayede başlar. Müzayede sona erdikten sonra elde edilen gelirden platform ücreti ve bir defaya mahsus dönüştürme ücreti düşülecektir.”

Kullanıcı adları platform üzerinden NFT olarak satılıyor ve koleksiyon sahipleri dilerse kendi Telegram kullanıcı olarak satın aldıkları koleksiyonlukları da kullanabiliyor. Satışlar Ton Coin olarak yapılıyor. Haberin ardından TON fiyatı herhangi bir tepki vermedi ancak ilerleyen süreçte artan hacim altcoinin kullanım durumuyla birlikte fiyatını da artırabilir.

Kripto Para Kazan

400 milyondan fazla kayıtlı ve 40 milyona yakın aktif kullanıcısı (günlük) Telegram yarı resmi olarak Ton projesini destekliyor. Bugün yapılan duyuru normal kullanıcıların kendi profillerindeki kullanıcı adlarını da satabilecekleri yönündeydi. Fragment aşağıdaki duyuruyu paylaştı.

Telegram hesabınızdaki herhangi bir temel kullanıcı adı, profilinize, genel gruplara veya genel kanallara bağlı olanlar da dahil olmak üzere Fragment’te açık artırmaya çıkarılabilir. İlgilenen alıcılar istedikleri zaman bir açık artırma başlatmak için teklif verebilirler – açık artırma sona erdiğinde, temel kullanıcı adı bir koleksiyona dönüştürülecek ve kazanana atanacaktır. Temel kullanıcı adının asıl sahibi, geçerli ücretler hariç tüm gelirleri kazanacaktır. Ayrıca, yeni koleksiyonun sahipliğini korumak için açık artırmayı kendileri kazanmayı deneyebilirler.”

Peki para edeceğini düşündüğünüz bir kullanıcı adınız varsa bunu nasıl satabilişiniz? Platform bunu da açıklıyor.

“Hem Telegram hem de TON hesaplarınızla Fragment’e giriş yapın. Sağ üst köşedeki TON cüzdanınıza dokunun ve ‘Koleksiyona Dönüştür’ü seçin (veya ‘Varlıklarım’daki ‘Kullanıcı Adlarını Koleksiyona Dönüştür’ bağlantısını izleyin).

Listeden bir kullanıcı adı seçin. Kötüye kullanımı önlemek için, çok yakın zamanda edindiğiniz veya yeniden atadığınız (yani profilinizden sahip olduğunuz bir kanala taşıdığınız vb.) kullanıcı adlarının hemen kullanılabilir olmayabileceğini unutmayın.

Minimum bir teklif belirleyin. Alıcıların koleksiyonu elde etmek için en az bu tutarı ödemesi gerekecektir.

Onayladıktan sonra, kullanıcı adınız sınırsız bir süre için açık artırmaya açık kalacaktır – siz de dahil olmak üzere ilgilenen alıcılar 7 günlük bir açık artırma başlatmak için ilk teklifi verebilir.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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