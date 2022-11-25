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Son Dakika! Binance’tan Beklenen Duyuru Geldi! İşte Ayrıntılar!

FTX krizi yaşanırken, merkezi borsalar da eleştiri oklarının hedefinde yer aldı. Ancak, Binance başta olmak üzere önde gelen kripto para borsaları rezerv kanıtlarını açıklamaya başlamıştı
15:38
25 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: < 1 Dakika

FTX krizi yaşanırken, merkezi borsalar da eleştiri oklarının hedefinde yer aldı. Ancak, Binance başta olmak üzere önde gelen kripto para borsaları rezerv kanıtlarını açıklamaya başlamıştı

 Binance, Rezerv Kanıt Sistemini Duyurdu!

Binance, bugün yaptığı açıklamada rezerv kanıtı sistemini yayınladığını bildirdi. Borsa, şeffaflık taahhüdünü özetleyen son duyurusunun ardından, kullanıcı fonlarında şeffaflık sağlama çabasının bir sonraki adımı olan Rezerv Kanıtı (PoR) Sistemini yayınladı. Binance  bu özelliğin ilk olarak BTC ile başlayacağını ve önümüzdeki birkaç hafta içinde diğer token’ların ve ağların ekleneceğini söyledi. Binanca şu açıklamayı yaptı:

 Varlık Rezerv Oranı:  BTC %101

 

Zincir Üzerindeki Rezerv: 582.485.9302 BTC

 

Net Müşteri Bakiyesi:  575.742.4228 BTC

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