FTX krizi yaşanırken, merkezi borsalar da eleştiri oklarının hedefinde yer aldı. Ancak, Binance başta olmak üzere önde gelen kripto para borsaları rezerv kanıtlarını açıklamaya başlamıştı

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FTX krizi yaşanırken, merkezi borsalar da eleştiri oklarının hedefinde yer aldı. Ancak, Binance başta olmak üzere önde gelen kripto para borsaları rezerv kanıtlarını açıklamaya başlamıştı

Binance, Rezerv Kanıt Sistemini Duyurdu!

Binance, bugün yaptığı açıklamada rezerv kanıtı sistemini yayınladığını bildirdi. Borsa, şeffaflık taahhüdünü özetleyen son duyurusunun ardından, kullanıcı fonlarında şeffaflık sağlama çabasının bir sonraki adımı olan Rezerv Kanıtı (PoR) Sistemini yayınladı. Binance bu özelliğin ilk olarak BTC ile başlayacağını ve önümüzdeki birkaç hafta içinde diğer token’ların ve ağların ekleneceğini söyledi. Binanca şu açıklamayı yaptı: