Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   AVAX Yatırımcıları Dikkat! Bu Seviyeleri Görmeden Yatırım Yapmak İstemeyeceksiniz!

AVAX Yatırımcıları Dikkat! Bu Seviyeleri Görmeden Yatırım Yapmak İstemeyeceksiniz!

Hafta arasından bu yana kripto paralarda küçük bir yükseliş gerçekleşti. Ülkemizde de bir çok yatırımcısı bulunan AVAX ise acaba şu anda ne durumda?
23:59
24 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kasım ayı başındaki kripto çöküşünden bu yana Avalanche (AVAX) başarısız fiyat hareketleri gerçekleştirdi. Yaşanan olaylar AVAX’ı aşağı itti ve süreç boyunca güçlü olması beklenen birkaç desteği kırdı. Ancak,  yazım zamanında AVAX kaybettiği zemini yeniden kazanmaya kararlı görünüyordu.

Boğalar momentumlarını sürdürebilir mi?

Yükselen bir kama grafik formasyonundan (mavi çizgi) yukarı yönlü bir kırılmanın ardından 13,05 dolardan işlem görüyordu. Daha önceki ve benzer bir boğa kaması formasyonu (mavi, noktalı), AVAX’ı Kasım ayında 20,61 dolarlık dönemsel bir ATH’ye götüren bir yükseliş kırılmasına yol açmıştı. Tarih tekerrür ederse, AVAX önümüzdeki birkaç hafta veya ay içinde bu yeni zirveye ulaşabilir.

AVAX’ın fiyat hareketi Eylül ve Ekim ortası arasında düşen bir takoz (mavi, noktalı) oluşturdu. Bunun ardından, düşen kama formasyonuna özgü bir yükseliş kırılması AVAX’ı Ekim ortasından itibaren bir yükseliş trendine soktu.

Ekim ortasından sonraki yükseliş trendi yükselen bir kanal (beyaz) çizdi. Çoğu durumda, yükselen bir kanalı bir düşüş trendi takip eder. AVAX’ın durumunda, düşüş trendi Kasım ayı başındaki kripto çöküşüyle aynı zamana denk geldi. Altcoinin fiyatı 20 dolardan 11,5 dolara düştü ve bu süreçte kazançlarının yaklaşık %50’sini kaybetti.

AVAX’ın çöküşten sonraki fiyat hareketi başka bir yükseliş kama grafik düzeni (mavi çizgi) oluşturdu. Önceki trendini takip ederse, yükseliş hareketi AVAX’ı önümüzdeki günlerde veya haftalarda başka bir fiyat rallisi için hazırlayabilir.

Önceki boğa kamasının yüksekliği yükselen kanalın (beyaz) yüksekliğiyle eşleşerek Kasım ayında 20,6 dolar (%100 Fib seviyesi) seviyesinde dönemsel bir ATH’ye yol açtı. Mevcut yükseliş takozu da bir yükseliş trendini tetikleyebilir. Yüksekliği nedeniyle yeni hedef 15,64 dolar olabilir.

Göreceli güç endeksi (RSI) aşırı satım bölgesinden geri çekiliyor gibi görünüyordu bu da satış baskısının bir işareti olabilir. Olası bir hareketli ortalamalar yakınsama sapması (MACD) geçişi de alıcıların kontrole yaklaştığını ortaya koydu.

Bununla birlikte, denge hacmi (OBV) Eylül sonundan bu yana bir dizi düşük seviyeye ulaştıktan sonra hafif bir yükseliş belirtisi gösterdi. Bu durum, alım baskısını zayıflatabilecek düşük işlem hacminin altını çizdi.

Gün içi mum çubuğunun 11,46 dolardaki yazım zamanı desteğinin altında kapanması yukarıdaki yükseliş eğilimini geçersizleştirebilir. Bu durumda AVAX düşüşünü 9,3 dolar veya 8,5 dolardaki yeni desteklerine kadar uzatabilir.

Fiyat-hacim ayrışması ve geliştirme faaliyetlerinde düşüş

Santiment’e göre, AVAX’ın geliştirme faaliyetleri Ekim ortasından itibaren istikrarlı bir şekilde arttı. Yukarıdaki grafikte yükselen kanalda (beyaz) gösterildiği gibi fiyat da önemli ölçüde değer kazandı.

Bununla birlikte, geliştirme faaliyeti Ekim ayının sonundan itibaren azaldı, yalnızca Kasım ayının ortasında yükseldi ve daha sonra düştü. Fiyat tüm tutarlılıkla trendi takip etti. Dahası, fiyat eğimleri pozitif ağırlıklı duyarlılığa karşılık geldi ve bunun tersi de geçerli oldu.

Yazım zamanında, fiyat-hacim ayrışması yükselen fiyatlarla birlikte düşen işlem hacimlerini ortaya çıkardı. Bu muhtemelen yakın bir fiyat düzeltmesinin işareti olabilir. Bu nedenle, uzun vadeli yatırımcıların AVAX’ın gelişim faaliyetlerini ve duyarlılığını takip etmesi faydalı olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
İlgili Yazılar
Terra Classic (LUNC) Fiyatını Uçurabilir! Aralık Ayı LUNC Yorum!
Terra Classic (LUNC) Fiyatını Uçurabilir! Aralık Ayı LUNC Yorum!
Microsoft Destekli Ünlü Altcoin’e 5 Borsadan Delist Şoku! Fiyatı Yüzde 70 Düştü!
Microsoft Destekli Ünlü Altcoin’e 5 Borsadan Delist Şoku! Fiyatı Yüzde 70 Düştü!
Kripto Analisti 5 Büyük Altcoin İçin Hedef Verdi! Yüzde 50’ler Yakın Mı?
Kripto Analisti 5 Büyük Altcoin İçin Hedef Verdi! Yüzde 50’ler Yakın Mı?
Avustralyalı Uzman Yanıtladı: En Güvenilir Stablecoin Hangisi?
Avustralyalı Uzman Yanıtladı: En Güvenilir Stablecoin Hangisi?
NEAR Protocol (NEAR) Müjdesi! FTX Çöküşünden Büyük Zarar Görmüştü!
NEAR Protocol (NEAR) Müjdesi! FTX Çöküşünden Büyük Zarar Görmüştü!
Ne SHIB Ne LUNC! 2 Analist Patlayacak Bu Altcoin’e Dikkat Çekti: Şaşıracaksınız!
Ne SHIB Ne LUNC! 2 Analist Patlayacak Bu Altcoin’e Dikkat Çekti: Şaşıracaksınız!
Dikkat! Analitik Firması Kanıt Sundu! Bu Altcoin Aralık’ta Piyasaya Damgasını Vurabilir!
Dikkat! Analitik Firması Kanıt Sundu! Bu Altcoin Aralık’ta Piyasaya Damgasını Vurabilir!
Bitcoin’i Unutun! Efsane Analist Yatırım Fırsatı Sunan 5 Altcoin’i Paylaştı!
Bitcoin’i Unutun! Efsane Analist Yatırım Fırsatı Sunan 5 Altcoin’i Paylaştı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Güncel NFT Haberleri
DeFi ve NFT Büyümesi Darbe Alırken; ADA Fiyatı, Sahipleri İçin Kısa Vadeli Bir Soluklanma Sağladı!
Opensea NFT Pazarında Analiz Nasıl Yapılır? Opensea Kullanımı 2
Opensea NFT Pazarında Al Sat İşlemleri Nasıl Yapılır? Opensea Kullanımı 3
Sosyal Medya Platformu Instagram’dan NFT Hamlesi; Influencerlar İle Anlaşıyor!
Gas Ücreti Nedir ve Niye Yükselir?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022