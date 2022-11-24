Hafta arasından bu yana kripto paralarda küçük bir yükseliş gerçekleşti. Ülkemizde de bir çok yatırımcısı bulunan AVAX ise acaba şu anda ne durumda?

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Kasım ayı başındaki kripto çöküşünden bu yana Avalanche (AVAX) başarısız fiyat hareketleri gerçekleştirdi. Yaşanan olaylar AVAX’ı aşağı itti ve süreç boyunca güçlü olması beklenen birkaç desteği kırdı. Ancak, yazım zamanında AVAX kaybettiği zemini yeniden kazanmaya kararlı görünüyordu.

Boğalar momentumlarını sürdürebilir mi?

Yükselen bir kama grafik formasyonundan (mavi çizgi) yukarı yönlü bir kırılmanın ardından 13,05 dolardan işlem görüyordu. Daha önceki ve benzer bir boğa kaması formasyonu (mavi, noktalı), AVAX’ı Kasım ayında 20,61 dolarlık dönemsel bir ATH’ye götüren bir yükseliş kırılmasına yol açmıştı. Tarih tekerrür ederse, AVAX önümüzdeki birkaç hafta veya ay içinde bu yeni zirveye ulaşabilir.

AVAX’ın fiyat hareketi Eylül ve Ekim ortası arasında düşen bir takoz (mavi, noktalı) oluşturdu. Bunun ardından, düşen kama formasyonuna özgü bir yükseliş kırılması AVAX’ı Ekim ortasından itibaren bir yükseliş trendine soktu.

Ekim ortasından sonraki yükseliş trendi yükselen bir kanal (beyaz) çizdi. Çoğu durumda, yükselen bir kanalı bir düşüş trendi takip eder. AVAX’ın durumunda, düşüş trendi Kasım ayı başındaki kripto çöküşüyle aynı zamana denk geldi. Altcoinin fiyatı 20 dolardan 11,5 dolara düştü ve bu süreçte kazançlarının yaklaşık %50’sini kaybetti.

AVAX’ın çöküşten sonraki fiyat hareketi başka bir yükseliş kama grafik düzeni (mavi çizgi) oluşturdu. Önceki trendini takip ederse, yükseliş hareketi AVAX’ı önümüzdeki günlerde veya haftalarda başka bir fiyat rallisi için hazırlayabilir.

Önceki boğa kamasının yüksekliği yükselen kanalın (beyaz) yüksekliğiyle eşleşerek Kasım ayında 20,6 dolar (%100 Fib seviyesi) seviyesinde dönemsel bir ATH’ye yol açtı. Mevcut yükseliş takozu da bir yükseliş trendini tetikleyebilir. Yüksekliği nedeniyle yeni hedef 15,64 dolar olabilir.

Göreceli güç endeksi (RSI) aşırı satım bölgesinden geri çekiliyor gibi görünüyordu bu da satış baskısının bir işareti olabilir. Olası bir hareketli ortalamalar yakınsama sapması (MACD) geçişi de alıcıların kontrole yaklaştığını ortaya koydu.

Bununla birlikte, denge hacmi (OBV) Eylül sonundan bu yana bir dizi düşük seviyeye ulaştıktan sonra hafif bir yükseliş belirtisi gösterdi. Bu durum, alım baskısını zayıflatabilecek düşük işlem hacminin altını çizdi.

Gün içi mum çubuğunun 11,46 dolardaki yazım zamanı desteğinin altında kapanması yukarıdaki yükseliş eğilimini geçersizleştirebilir. Bu durumda AVAX düşüşünü 9,3 dolar veya 8,5 dolardaki yeni desteklerine kadar uzatabilir.

Fiyat-hacim ayrışması ve geliştirme faaliyetlerinde düşüş

Santiment’e göre, AVAX’ın geliştirme faaliyetleri Ekim ortasından itibaren istikrarlı bir şekilde arttı. Yukarıdaki grafikte yükselen kanalda (beyaz) gösterildiği gibi fiyat da önemli ölçüde değer kazandı.

Bununla birlikte, geliştirme faaliyeti Ekim ayının sonundan itibaren azaldı, yalnızca Kasım ayının ortasında yükseldi ve daha sonra düştü. Fiyat tüm tutarlılıkla trendi takip etti. Dahası, fiyat eğimleri pozitif ağırlıklı duyarlılığa karşılık geldi ve bunun tersi de geçerli oldu.

Yazım zamanında, fiyat-hacim ayrışması yükselen fiyatlarla birlikte düşen işlem hacimlerini ortaya çıkardı. Bu muhtemelen yakın bir fiyat düzeltmesinin işareti olabilir. Bu nedenle, uzun vadeli yatırımcıların AVAX’ın gelişim faaliyetlerini ve duyarlılığını takip etmesi faydalı olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.