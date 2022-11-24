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Terra topluluğu ve LUNA mağdurlarının önemli bir kısmı LUNC etrafında birleşti. Elbette bu topluluğa bir grup spekülatör de dahil edildi. Özellikle yakım mekanizmasıyla alakalı süreçte bazı popüler hesaplar tarafından ortaya atılan iddialar son derece manipülatifti. Enteresan olansa yanlış bilgiye inanan yatırımcıların çokluğu ve bu kalabalığın Binance CEO’sunu yakım için kısmen de olsa ikna edişiydi.

Terra Classic (LUNC)

Topluluk, geliştiriciler, doğrulayıcılar ve çeşitli teklifler sunan projelerle yaklaşan değişikliklere ve fiyat rallilerine hazırlanmaya başladı bile. LUNC fiyatı, kripto borsası FTX’in çöküşünün ardından 0,00015 dolara kadar düştü. Bununla birlikte, LUNC daha fazla yakım gördüğü için gündemde kalmaya devam ediyor. Terra Rebels, yönetim değişikliklerini, stake etmeyi ve yakmayı mümkün kılan Terra Classic v22 yükseltmesini başarıyla uyguladıktan sonra v23 yükseltmesini tanıttı. Yükseltme, Cosmos blok zinciri ile Terra Classic ekosistemi arasındaki blok zincirler arası iletişimi (IBC) yeniden etkinleştirmeyi amaçlamaktadır. IBC kanalları, fon kaybını önlemek için UST depeg sırasında kapatılmıştı.

Terra Rebels çekirdek geliştiricisi Edward Kim, CosmWasm yükseltmesini içeren v23 hamlesinden sonra ağdaki geliştirici faaliyetinde ciddi hareket beklediklerini açıkladı. Bu önemli çünkü ekosisteminde fayda üreten projelerin olmadığı bir Terra Classic (LUNC) herhangi bir meme tokenden farksız olacaktır.

Aralık LUNC Tahmini

Terra Rebels çekirdek geliştiricisi Edward Kim’in, Osmosis, Crescent ve Juno için üç IBC kanalını yeniden etkinleştirmeye yönelik 10950 sayılı önerisine ciddi anlamda destek verildi. Sadece 9 saatte öneri kabul edildi. Geliştiriciler IBC kanallarını 5 Aralık’ta tahminen 10.542.500 numaralı blokta yeniden açacak. Aynı günlerde Binance Kasım ayına dair LUNC yakım verisini duyuracak. Tahmini olarak 3-4 milyon dolarlık yakım yapması beklenen Binance borsasının haberiyle toplam yakılan miktar da artacak.

Buna ek olarak, Terra Grants Foundation (TGF) program direktörü Edward Kim, 10946 sayılı Teklif ile geliştirici destek önerisini de duyurdu. Buna göre ağdaki geliştiriciler ve projelere 750 milyon LUNC token ayrılacak. Doğrulayıcı ve ağ seviyelerindeki yükseltmeler, faydayı geri getirmeye ve LUNC fiyatını artırmaya yardımcı olabilir. Aynı zamanda geliştirici fonu ağda işe yarayan uygulamalar görmemizi de sağlayabilir. Spekülatif fiyat hareketleri yapsa da Aralık ayında LUNC fiyatını artırabilecek bazı kritik gelişmeler var. Yatırımcılar kendi risk profillerine göre kararlarını vermelidir.

Topluluk 896,06 milyar LUNC token ile toplam arzın %13’ünü kilitledi. Bu tokenlerden stake geliri elde ediyorlar ve toplam yakılan LUNC miktarı 28,434 milyar LUNC token’a ulaştı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.