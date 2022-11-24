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Güney Kore merkezli birkaç büyük kripto borsası, bir oyun platformuna bağlı token olan WEMIX’in listelerinden çıkarıldığını duyurdu. Kripto projesi kısa süre önce teknoloji devi Microsoft’un da aralarında bulunduğu şirketlerden fon topladığını duyurmuştu. Ülkedeki en iyi beş borsadan oluşan Dijital Varlık Borsası Ortak Danışma Organı, token’ın listeden çıkarılması için bir tarih açıkladı.

Yanlış Bilgi

Dijital Varlık Borsası Ortak Danışma Grubunda Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit ve Gopax borsaları yer alıyordu. Borsalar Wemix’in yanlış bilgi verdiğini belirttiler. Token’ın arkasındaki şirket kısa süre önce Microsoft gibi şirketlerin de dahil olduğu bir turda 46 milyon dolar topladı. Ancak, son olarak, Kore kripto borsaları şirket tarafından sunulan verilerde hatalar bulduklarını söyledi. Güney Kore medyasında çıkan haberlere göre, borsalar dağıtım hacmi gibi önemli bilgilerde tutarsızlıklar bulduklarını öne sürdü.

Borsalar şunları söyledi,

Bu, dağıtım hacmi gibi önemli bilgilerin sunulduktan sonra birkaç kez revize edilmesi gibi, projedeki önemli bilgileri belirleme ve yönetme becerisine olan güvenin yeniden tesis edilmesinin zor olduğu olağandışı bir durum.

Büyük Düşüş Yaşandı

Bu durumu göz önünde bulunduran beş borsa, yatırımcı güvenliğini sağlamak amacıyla WEMIX’e verilen işlem desteğini sonlandırma kararını açıkladı. WEMIX işlemlerine verilen desteğin 8 Aralık’ta sona ereceğini de eklediler. WEMIX token şu anda piyasa değerine göre 226. sırada yer alıyor. Token, listeden çıkarılma haberleri nedeniyle son 24 saat içinde yaklaşık %70 değer kaybetti. Dünyaca ünlü fiyat izleme platformu CoinMarketCap’e göre, yazım itibariyle WEMIX fiyatı 0,4738 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bu arada WEMIX ekibi, borsaların işlem desteğini geri çekme kararlarını geri almaları üzerinde bir çalışma gerçekleştirdikleri yönünde bir açıklama yaptılar. WEMIX işlem desteğinin sonlandırılmasına ilişkin tek taraflı karara yanıt olarak, ekibin duruma derhal ve aktif bir şekilde yanıt vereceği belirtildi.