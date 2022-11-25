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  •   Uzmanlar Açıkladı! İşte Aralık’ta İzlemeniz Gereken 5 Rollups Altcoin!

Uzmanlar Açıkladı! İşte Aralık’ta İzlemeniz Gereken 5 Rollups Altcoin!

Bitcoin (BTC) yerinde sayarken, önde gelen bir platform umut vaat eden 5 ZK-Rollup tabanlı altcoin'i paylaştı. 
17:30
25 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 4 Dakika

Bitcoin (BTC) yerinde sayarken, önde gelen bir platform umut vaat eden 5 ZK-Rollups tabanlı altcoin’i paylaştı.

Syscoin (SYS): 2 Neden Var!

ZK-Rollup tabanlı altcoin’ler, Ethereum (ETH) blok zincirinde güvenli, hızlı ve güvenilir işlemler sağlayan projelere eklenir. ZkRollup (Sıfır Bilgi Toplamaları), ‘çok sayıda işlemi blokzincir dışında gerçekleştirerek ağı ölçeklendiren Ethereum akıllı sözleşmeleridir’. ZkRollup‘lar, yüzlerce zincir dışı aktarımı tek bir işlemde toplayarak gerçekleştirir. Invezz analistleri, gelecek vaat eden 5 ZK Rollup tabanlı altcoin’i paylaştı. Analistlerinden listesindeki ilk altcoin Syscoin (SYS). Syscoin, madencilerin aynı anda hem Bitcoin (BTC)hem de Syscoin madenciliği yapabileceği bir blok zinciridir, bu kavram birleştirme madenciliği olarak da bilinir.

Ödül kazanmak için Syscoin‘in kendisi stake edilebilir ve gelecekte, kullanıcıların işlem ücretlerini ödemek için büyük olasılıkla Syscoin’e ihtiyacı olacaktır. Syscoin blok zinciri, Bitcoin’in güvenliğinden yararlanır ve her iki blok zincirinin en iyi parçalarını seçen sağlam bir zincir oluşturmak için bunu Ethereum’un dApp yetenekleriyle birleştirir. Syscoin’in bir başka ilginç unsuru da ZK-Rollup’tır. Sıfır bilgi kanıtlarını kullanan Syscoin, ağ üzerinde daha fazla işlem gerçekleştirebilecek ve diğer ağlarla daha fazla birlikte çalışabilirlik sağlayabilecektir.  Bu birleşim, Syscoin’i benzersiz bir proje haline getirir.

MUTE ve Loopring: Eşsiz Sistem!

Analistin listesindeki ikinci altcoin Mute (MUTE). Mute, kullanıcılar arasında hızlı, özel işlemlere olanak sağlamak için sıfır bilgi şifreleme kullanan merkeziyetsiz bir borsa konumunda. Mute, Mart 2021’den beri piyasada ama şimdiden ZK-Rollup alanında ön plana çıkmaya başladı. “Mute Switch” olarak bilinen ticaret/takas platformu, Ethereum blok zinciri üzerinde çalışacak ve Uniswap’in özelleştirilmiş, daha hızlı ve teknolojik olarak daha gelişmiş bir versiyonu olmayı amaçlıyor. Kullanıcılar borsadan işlem ücreti kazanmak için MUTE’lerini stake edebilirler. Mute’un VOICE adlı ikincil bir token’ı var. Voice, Mute ekosistemine katılmak ve tekliflere oy vermek veya teklifleri kendileri oluşturmak isteyen kullanıcılar için bir yönetişim token’ıdır.

Analistin listesindeki üçüncü altcoin Loopring (LRC). Loopring platformu, açık kaynaklı, merkeziyetsiz bir borsa ve ödeme protokolüdür. Loopring, Ethereum blok zinciri üzerine kuruludur ve kullanıcılar için hızlı, düşük ücretli işlemler sağlamak için ZK-Rollup’ları kullanır. Loopring platformunda kullanıcılar, çeşitli mevcut varlıkları güvenli ve hatta özel olarak alıp satabilir ve hız ve verimlilikle likidite sağlayabilir. Yukarıdakilerin tümü ile birlikte Loopring, kullanıcılara fonları üzerinde tam kontrol sağlayan merkeziyetsiz bir borsa  ve sonuç olarak Loopring, birçok Ethereum kullanıcısı için popüler bir platform olmayı başardı. Loopring  gelişmeye devam ediyor. Şu anda Loopring hala beta aşamasında, ancak gelişmeler hızla ilerliyor ve gelecekte Loopring kullanıcılara çok daha fazlasını sunacak gibi görünüyor.

Hermez ve Immutable X!

Uzmanların listesindeki dördüncü altcoin Hermez (HEZ). Hermez, Ethereum blok zincirinde yer alan ve kullanıcıların binlerce işlemi tek bir toplu iş halinde toplamak için ZK-Rollup’ları kullanarak düşük işlem ücretleri ve yüksek hızlarla güvenli bir şekilde ödeme gönderip almalarını sağlayan açık kaynaklı bir ödeme ağıdır. Ekosistemin yerel token’ı HEZ,  esas olarak ağdaki işlemlerin doğrulanmasına ve işlem ücretlerinin ödenmesine yardımcı olmak için kullanılabilir. Hermez, doğrulayıcıları sanal bir açık artırma yoluyla seçer. Doğrulayıcılar HEZ ile ödüllendirilir. 2021’de Hermez, Polygon tarafından satın alındı. Hermez, büyüyen Polygon ekosisteminin bir parçası olduğu için gelecekte Hermez ağına dair ilginç gelişmeler ortaya çıkabilir.

 Uzmanların listesindeki son altcoin Immutable X (IMX). Immutable X, NFT’ler için hızlı, düşük ücretli ve güvenli bir pazar yeri oluşturmak için sıfır bilgili kriptografik yöntemler kullanır. Kullanıcılara platformda tamamı %100 karbon nötr olacak kendi NFT’lerini oluşturma olanağı da veriliyor. Platform, Ethereum blok zinciri üzerinde çalışır ve eşler arası ticaret için sıfır işlem ücreti, verimli ölçeklenebilirlik ve NFT’leri toplu olarak oluşturma ve oluşturulduktan sonra anında ticaret yapabilme becerisine sahip. Immutable X, yalnızca NFT’ler değil, bir dizi uygulama oluşturmak için kullanılabilir. Immutable X’in karbon nötr NFT oluşturma hedefi etkileyici ve gelecekte endüstri için yeni bir standart oluturabilir.

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