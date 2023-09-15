2021 Boğasının En Popüleri! Yüzde 50 Yükseliş Yaşayabilir!

Özet

  • SOL Coin fiyatı haftalık grafikte karışık sinyaller sunuyor ve düşüş senaryosunda 13,5 dolar görülebilir.
  • Günlük grafikteki alçalan kama yüzde 50 artış ihtimaline işaret ediyor.
  • BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada 26.200 dolara düştü.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
19:25
15 Eylül 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para yatırımcıları için 2021 yılı oldukça etkileyiciydi ve ciddi fiyat rallilerine ev sahipliği yaptı. Peki 2023 yılı? Aradan geçen 9 ayda bazı istisna altcoinler dışında devasa kazançlar göremedik. Onların da önemli bölümü kazançlarını iade etti. Son boğa sezonunun yıldızı olan SOL Coin ise devasa kayıplar yaşadı. Kasım çöküşünden bu yana Solana topluluğu onarılması zor kayıplar yaşadı.

Solana (SOL) Fiyat Tahmini

Bir zamanların en popüler Ethereum katillerinden olan Solana şimdi uzun vadeli yatay ve diyagonal destek seviyelerine ulaştı. Haftalık grafikteki okumalar düşüşün devamına işaret ediyorken günlük grafikte yükseliş umudu sürüyor.

Uzun vadeli haftalık grafikte fiyat Temmuz ayındaki 32,13 dolar zirvesinden bu yana 18 dolara kadar düştü. Bu bölge Haziran dışında yıl boyu boğalar için önemli bir destek noktası olmuştu. Mevcut olumsuz hissiyat FTX’in elindeki ve kilidi açılacak SOL Coin varlıklarıyla bağlantılı görünüyor.

Solana için 18 dolar bölgesinde vereceği tepki gelecekteki fiyat hareketini de belirleyecek. Eğer bir sıçrama olursa yüzde 50 artışla 27 dolar direnç alanı test edilebilir. Bu bölge yıl boyu boğalar için zorlu bir hedef oldu ve uzun süreli aşılamadı. Öte yandan düşüş senaryosunda fiyatın yüzde 30 kayıpla 13,5 dolara inmesi muhtemeldir.

SOL Coin Yorum

Haftalık RSI düşüş eğiliminde olsa da günlük grafikteki okumalar daha umut verici. Bunun nedeni, SOL fiyatının 256 günlük yükselen destek hattında sıçrama yapmasıdır. Bu hareket yılın başından bu yana üçüncü sıçrama oldu. Her seferinde önemli yukarı yönlü hareketler gördük. Ayrıca SOL fiyatı, yükseliş formasyonu olarak kabul edilen alçalan bir kama içinde işlem görüyor. Fiyat kamanın direnç çizgisinin üzerine çıkmaya çok yakın.

Tüm bu nedenlerden SOL Coin fiyat performansı fiyatın kamadan çıkıp çıkmadığına veya yükselen destek hattından ve 18 dolarlık yatay destek alanından düşüp düşmediğine bağlı olacaktır. Bir kırılma durumunda %50’lik bir artış meydana gelebilirken tersi senaryoda %30 düşüş görülebilir.

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