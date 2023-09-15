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  •   Binance Borsasındaki Dev Altcoinin Arzı Artacak! Fiyatı Düşmeye Başladı!

Binance Borsasındaki Dev Altcoinin Arzı Artacak! Fiyatı Düşmeye Başladı!

Özet

  • IOTA geliştiricileri yeni bir ekosistem fonu ve merkezi olmayan uygulamaları destekleyecek yeni bir blockchain başlatmayı planlıyor.
  • Bu değişikliklerin MIOTA tokenlerinin değerini artırması ve ağ güvenliğini iyileştirmesi bekleniyor.
  • 4 yıllık geçici enflasyon artışı getirecek şekilde arz da 4,6 milyara çıkarılacak.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
18:40
15 Eylül 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bugün gelen radikal duyurunun ardından altcoinin fiyatı yüzde 5’e yakın düştü. Peki arz nasıl artacak? Altcoinlerde fiyata etki eden en önemli unsurlardan biri tokenin arzıdır. Eğer arzda artış olursa bu token enflasyonuna neden olur ve fiyatların düşmesini sağlar. IOTA ekibi bugün bu konuda kapsamlı bir duyuru yayınladı.

İçerik Rehberi

IOTA Arzı Artacak

IOTA’nın Stardust Yükseltmesi ve IOTA Tokenomics bugün resmi hesaplardan duyuruldu. Ekip bu adımların token faydasını maksimuma çıkaracağını söylüyor ancak arzın önemli ölçüde artacak olması yatırımcıların aklını karıştırdı.

Duyuruda şunlar yazıyordu;

“IOTA’nın Stardust Yükseltmesi ve IOTA Tokenomics’in evrimi. IOTA 2.0 ile cesur kararlar alma ve IOTA ağının faydasını ve ekonomik faaliyetini en üst düzeye çıkarma zamanı geldi. IOTA 2.0’ın piyasaya sürülmesinden sonra, genel amaçlı akıllı sözleşmeleri entegre ederek IOTA L1’de programlanabilirliği tanıtacağız. Bu çok yıllı çabanın ayrıntılarını önümüzdeki aylarda paylaşacağız. Ekosistemimizle birlikte, #IOTA ağının ve $IOTA tokeninin faydasını, ölçeklenebilirliğini ve ekonomik faaliyetini en üst düzeye çıkarmaya odaklanacağız. Assembly projesini ve Assembly token’ını daha fazla geliştirmeyecek ve piyasaya sürmeyeceğiz. Bunun yerine, çabalarımızı L2 Blockchain‘leri IOTA’ya sabitlemek ve L1 akıllı sözleşmeleri geliştirmek için genelleştirilmiş akıllı sözleşme çerçevemiz olan #IOTA Chains’e odaklayacağız. IOTA’nın yönetimini daha da merkezsizleştirmeye ve ekosistemin büyümesini desteklemeye yardımcı olacak özel bir Ekosistem Fonu kuracağız. Ekosistem Fonu 4 yıl sürecek geçici bir token enflasyonu yoluyla finanse edilecek ve toplam arzı 4,6 milyar IOTA tokenine çıkaracak.”

IOTA Haberleri

IOTA geliştiricileri yeni bir ekosistem fonu ve merkezi olmayan uygulamaları destekleyecek yeni bir blockchain yayınlamayı planlıyor. Bu değişikliklerin MIOTA tokenlerinin değerini artırması ve ağ güvenliğini iyileştirmesi bekleniyor. Eskiden büyük bir kripto projesi olan IOTA popülerliğini kaybettiği için yeniden pazarda adından söz ettirebilmek adına bazı adımlar atıyor.

2017’deki boğa piyasasında en çok ilgi gören ve en hızlı büyüyen tokenlardan biri olan IOTA, geçtiğimiz yıllarda pazar payını rakiplerine kaptırdı. Son atılan adımların ağa ne gibi faydalar sağlayacağı belirsiz ancak şimdilik arz artışı açıklamasıyla fiyat yüzde 5 oranında düştü.

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