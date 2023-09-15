Bitcoin neredeyse son bir aydır 24.936 dolar ve 26.460 dolar arasında sıkıştı ve bu durum hem kısa vadede kaldıraçlı işlem açan trader’lar hem de uzun vade yatırımcıları için sıkıcı bir hal aldı. Özellikle Bitcoin fiyatının altcoin tarafında oluşturduğu baskı piyasanın sürekli değer kaybetmesine ve birçok token’da ciddi kayıplara yol açtı. Bu içeriğimizde ise yatırımcıların gözde token’larından olan Chiliz, Ceek ve Luna grafiklerini inceleyeceğiz.

Chiliz Grafik Analizi

Mayıs ayının başında Chiliz ekibinin açıkladığı Layer-2 ağ projesi birçok yatırımcının dikkatini çekmeyi başardı ve Chiliz fiyatı bu haberi olumlu bir şekilde fiyatladı. Ancak ilerleyen süreçte Chiliz fiyatı beklentileri karşılayamadı ve özellikle son bir ayda ciddi bir satış baskısı söz konusu oldu.

Günlük grafikte herhangi bir formasyondan bahsedemezken Chiliz fiyatı önemli EMA seviyelerinin de altında kalmaya devam ediyor. Son yılların en düşük seviyeleri görülen Chiliz için dikkat edilmesi gereken en önemli destek seviyesi 0,0547 dolar seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin altında ciddi bir satış söz konusu olacakken takip edilmesi gereken direnç seviyeleri ise 0,0584 / 0,0635 ve 0,0718 dolar seviyeleridir.

Ceek Grafik Analizi

Ceek 4 saatlik grafikte dikkat çeken ilk oluşum düşen kanal formasyonu oluyor. Bu formasyon neredeyse son bir aydır Ceek fiyatına olumsuz yönde etki ediyor ve ciddi bir fiyat yükselişi için direnç seviyesinin artık kırılması gerekiyor.

Ceek için takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla 0,03770 / 0,03683 ve 0,03456 dolar seviyeleri. Özellikle 0,03683 dolar seviyesinin altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleşmesi formasyon kırılımını tetikleyebilir ve satış baskısını arttırır. Önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla 0,03871 / 0,03952 ve 0,04100 dolar seviyeleridir.

Luna Grafik Analizi

Luna günlük grafiğinde de birçok altcoin’de olduğu gibi son dönemlerin en düşük fiyat seviyeleri görülüyor ve destek aranıyor. Herhangi bir formasyondan söz edemediğimiz Luna grafiğinde EMA ortalamaların altında kalan fiyat neredeyse bir aydır aynı bölgede seyrediyor.

Luna için takip edilmesi gereken en önemli destek seviyesi 0,00005713 seviyesi olarak dikkat çekiyor. Bu seviyenin günlük grafikte 5 kere çalışması seviyenin Luna için çok önemli olduğunu gösteriyor. Luna için dikkat edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla 0,00006096 / 0,00006427 ve 0,00006942 dolar seviyeleridir.