Ayı piyasalarının en sıkıcı günlerinde de olsak bazı kripto paralar süreçte pozitif ayrışabiliyor. Aylardır dikkat çektiğimiz bir husus var. Piyasa yapıcıların sektördeki risklerini azaltmasıyla birlikte emir defterleri önemli ölçüde zayıfladı. Bu da hacimsiz altcoinlerin artık birkaç milyon dolarlık alımlarla çok daha kolay biçimde yukarı hareket ettirilebileceği anlamına gelir. Nitekim özellikle hafta sonları bunun örneklerini fazlasıyla görüyoruz.

Hifi Finance (HIFI)

Haftanın yıldızları arasında sayılacak altcoinlerden ilki Hifi Finance (HIFI) çünkü kazançları yüzde 122’yi aştı. HIFI fiyatı, Haziran 10’dan bu yana önemli ölçüde arttı. Başlangıçta fiyat 0,30 doların üzerinde konsolide oldu. Daha sonra 17 Ağustos tarihinde ralli ivme kazandı. 15 Eylül’de fiyat tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1,27 dolara ulaştı.

ATH mevcut rallinin 2,61 Fib uzantısında durdu. Bu bölge yukarı yönlü hareketler sırasında genellikle direnç sağlayan bir alandır. Zirve sonrası başlayan düşüş sürerse 0,75 dolara kadar satışlar devam edebilir. Öte yandan tepedeki direnç aşılırsa %35 artışla fiyatın 1,6 dolara tırmandığını görebiliriz.

STORJ Coin Alınır Mı?

STORJ fiyatı 17 Ağustos’taki 0,19 dolarlık dipten sonra hızlı bir toparlanma dönemi başlattı. Eylül ayının başında, fiyat daha yüksek bir dip oluşturdu ve artış oranını hızlandırdı. 13 Eylül’de fiyat 0,32 dolarlık yatay direnç alanının üzerine çıktı. Eğer ralli sürecekse fiyatı %50 artışla 0,5 dolara kadar tırmanabilir. Ancak 0,32 dolar altı kapanışlarda STORJ Coin fiyatı 0,23 dolar desteğine düşüş riskiyle karşı karşıya olacak.

Metal DAO (MTL) Yorumu

MTL fiyatı, 17 Ağustos’ta uzun vadeli bir üçgenin destek çizgisinde sıçradığından beri arttı. Kasım 2022’den bu yana yerinde duran üçgen 13 Eylül tarihinde kırıldığı için fiyat ivme kazandı. Şimdilik 1,6 dolarlık yatay alanda duraklayan fiyat eğer alıcıların ilgisini çekebilirse %65 artışla 2,6 dolara ulaşabilir.

Ancak 1,6 dolar altı kapanışlarda 1,4 ve altında yeni dipleri görmemiz mümkündür. Hacimsizlikle desteklenen spekülatif yükselişlere örnek olabilecek MTL Coin düşüş seçeneğini değerlendirebilir. CYBER Coin ve daha birçok alternatif varlıkta bunu yaşadık. Marjör altcoinlerin bile talepsizlikten ATL bölgelerine yakın seyrettiği dönemlerde spekülatif hareketlerin kısa sürmesi şaşırtıcı olmamalı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.