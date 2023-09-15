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  •   Bitcoin’in Her Adımını Bilen Analist “Kapitülasyon” Uyarısı Yaparak Piyasaya Geri Döndüğünü Açıkladı!

Bitcoin’in Her Adımını Bilen Analist “Kapitülasyon” Uyarısı Yaparak Piyasaya Geri Döndüğünü Açıkladı!

Özet

  • Tecrübeli kripto analisti DonAlt, Bitcoin (BTC) fiyatının kısa süreli olarak 25 bin doların altına düşmesinin ardından BTC alarak piyasaya geri döndü.
  • Küçük bir miktar BTC aldığını belirten DonAlt, 30 bin doların üzerini beklediğini söyledi.
  • Analist, fiyatın düşmesi halinde kapitülasyon olabileceği konusunda ise uyardı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
13:20
15 Eylül 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerin Kasım 2022 dibe vuracağını öncesinden haber vermesiyle yatırımcıların daha yakından takip etmeye başladığı tecrübeli kripto para analisti DonAlt, en büyük kripto paranın hafta başında kısa süreli de olsa 25 bin dolar desteğinin altına düşmesinin ardından BTC alarak piyasaya geri döndüğünü açıkladı.

30 Bin Dolar Eşiğinin Geçilmesini Bekliyor

Tecrübeli kripto para analisti DonAlt, TechnicalRoundup YouTube kanalında paylaştığı son analiz videosunda Bitcoin alarak piyasaya dönmeden önce iki seçenekle karşı karşıya olduğunu belirterek “26 bin dolar civarında alım yapmak için bir argümanın oluştabileceği bir noktadayız. Eğer yanılıyorsam en fazla stop-loss oluruz ve 19 bin dolardan geri alım yaparız. Benim için bu noktada hiçbir şey yapmayarak beklemek bir sorundu ve yeniden harekete geçmemin nedeni (çok fazla değil ama biraz BTC aldım) temelde, başka türlü bu seviyelerden piyasaya giriş yapma fırsatı bulamayacağımı tahmin ediyor olmamdan kaynaklanıyor.” dedi.

Analist, fikrinin doğruluğunun kanıtlanması halinde çift haneli yüzdeye ulaşan kar görmek için bekleyeceğini ve ardından elindeki BTC’leri satacağını belirterek “Hedef seviyeler 30 bin doların üzeri. O eşiğin geçilmesinin ardından işlerin nasıl gideceğini bekleyip göreceğim.” ifadelerini kullandı.

Bitcoin İçin “Kapitülasyon” Uyarısı Yaptı

DonAlt, 26 bin dolar civarı seviyelerin iyi bir alım noktası olduğu konusundaki fikrinin geçerliliğini akybetmesi halinde yaklaşık yüzde 5’lik bir geri çekilme olacağını ve bu geri çekilmenin beraberinde uygun şekilde temellendirilmiş bir kapitülasyonu getireceğini belirterek şunları söyledi:

Aşırı yükseliş bekleyen tarafta değilim. Aşırı düşüş de beklemiyorum. Şu anda yaptığımın genel olarak ilginç bir ticaret olduğunu düşünmemin nedeni fiyatın geri dönmesi ve 24 bin 900 doların altında düşmesi ihtimalinin masada olması ve böyle bir durumda kapitülasyonla karşı karşıya kalınacak olmasından geliyor.

Bu durumda fiyat 20 bin dolara kadar düşecektir. Yani şu anda 25 bin dolar civarında henüz doğrulanmamış bir yukarı yönlü kırılma yapmış durumdayız.

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