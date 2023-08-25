Geçtiğimiz hafta değerinin yüzde 10’undan fazlasını kaybeden Bitcoin (BTC) satış baskısı altında, 26 bin doların hemen üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Kripto kralındaki bu son düşüş, psikolojik olarak oldukça önemli olan 30 bin dolar seviyesinin aşılmasından bir ay sonra gerçekleşirken yatırımcılar Bitcoin’in gelecekteki fiyat seyrini merak ediyorlar. Bu noktada Google’ın yapay zeka sohbet robotu Google Bard’tan Bitcoin’in fiyatının yıl sonuna kadar nereye düşebileceği ya da nereye çıkabileceği soruldu. İşte Google Bard’ın Bitcoin için yaptığı fiyat yorumu.

Google Bard: Bitcoin Yılı En Düşük Ortalam 20 Bin 759 Dolarla Kapatacak

Yokuş aşağı yolculuk, azalan piyasa katılımı, spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) ile ilgili kayda değer bir gelişmenin olmaması ve Elon Musk tarafından yönetilen SpaceX’in tuttuğu BTC varlıklarını azalttığı yönündeki haber akışıyla ilişkilendiriliyor. Yatırımcılar BTC‘nin gelecekteki fiyat seyrine ilişkin daha fazla bilgi edinmek istersen yapay zekadan yardım alıyorlar. Bu noktada arama motoru devi Google’ın çatı şirketi Alphabet’in yapay zeka sohbet botu Google Bard, Bitcoin’in potansiyel fiyat seyrine ilişkin görüşünü paylaştı.

Özellikle Google Bard’tan yılın sonuna kadar Bitcoin’in fiyatının ne kadar düşeceğini tahmin etmesi ve fiyat hareketi üzerinde kayda değer bir etki yaratabilecek temel faktörleri özetlemesi istendi. İlk olarak Google Bard, Bitcoin’in önümüzdeki aylardaki fiyatının yönünün belirsiz olduğunu çünkü fiyat seyrinin çok sayıda faktöre bağlı olduğunu vurguladı. Buna ek olarak, yapay zeka sohbet botu Bitcoin’in hala yüksek volatiliteki bir varlık olduğunu, yani kısa bir süre içinde sert fiyat hareketleri yapabileceğini belirtti.

Bununla birlikte Google Bard, çok sayıda finans uzmanının analizine dayanarak Bitcoin’in yılın sonuna kadar ulaşabileceği ortalama en düşük fiyatın 20 bin 759 dolar olduğu yönünde görüş bildirdi. Yapay zeka sohbet botunun görüşü yılın sonuna kadar en düşük 12 bin dolar, en yüksek 30 bin dolar tahminlerine dayanıyor:

Araştırdığım uzmanlara göre, Bitcoin’in 2023 sonuna kadar ulaşacağını düşündükleri ortalama en düşük fiyat 20 bin 759 dolar. Bazıları daha fazla düşüş bekliyor ve 12 bin dolara kadar düşebileceğine inanıyor. Bununla birlikte, daha yükselişte olan ve Bitcoin’in yıl sonuna kadar 30 bin dolar veya daha da yüksek bir fiyata ulaşabileceğine inanan bazı uzmanlar da var.

BTC’nin Fiyat Seyrini Etkileyebilecek Faktörler

Google Bard, verdiği kapsamlı yanıtta, Bitcoin’in yıl boyunca fiyatını hem olumlu hem de olumsuz yönde etkileyebilecek faktörlerin bir kombinasyonu olduğunu söyledi. Yapay zeka sohbet botu, özellikle Bitcoin’in 2021’in sonundan bu yana bir ayı piyasasında olduğunu ve piyasa genelindeki düşüşün önümüzdeki aylarda devam etmesinin mümkün olduğunu vurguladı.

Bu senaryoya katkıda bulunabilecek faktörlerden ilki olarak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 20 yıldan gibi uzun bir zamandan sonra faizi en yüksek seviyeye çıkarmasının ardından bile faizi artırmaya devam etmeye zorlayabilecek yapışkan enflasyon öne çıkıyor. Google Bard ayrıca, artan düzenleyici denetimin de kripto para piyasasının üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğini belirterek “Bu durum insanların kripto para alıp satmasını daha da zorlaştırabilir ve fiyatlarında düşüşe yol açabilir.” dedi.

Dahası Google Bard, olumlu bir yorum olarak yılın geri kalanında Bitcoin’in fiyat seyri için birkaç potansiyel yükseliş katalizörü bulunduğunu da ekledi. Bunlar arasında Tesla ve MicroStrategy gibi büyük kurumsalların artan benimsemelerinin yanı sıra yeni bir spot Bitcoin ETF’sinin piyasaya sürülmesi yer alıyor.