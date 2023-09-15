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  •   Kripto Para Piyasası Yükselişte: Cardano (ADA), Kritik Direnç Seviyelerine Yaklaştı!

Kripto Para Piyasası Yükselişte: Cardano (ADA), Kritik Direnç Seviyelerine Yaklaştı!

Özet

  • Kripto para piyasası, BTC'nin 26.600 dolar seviyelerine ulaşması ile birlikte güne yükseliş ile başladı.
  • Cardano (ADA), son 24 saatte yüzde 1,7'nin üzerinde bir değer artışı kaydetti.
  • Kaydettiği son değer artışlarının ardından 0,25 dolar seviyelerine ulaşan Cardano (ADA), kritik direnç seviyelerine yaklaştı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
12:20
15 Eylül 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Hafta başında son 1 yılın en düşük fiyat seviyelerine yaklaşan Cardano (ADA), lider kripto para birimi Bitcoin‘in 26.500 dolar seviyelerini aşması ile birlikte yeniden yükselişe geçti. ADA, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de %1,5’lik bir değer artışı kaydederek 0,25 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Cardano’da (ADA) Son Durum Ne?

Cardano blockchain’inin yerel kripto para birimi ADA, hafta başında çarpıcı bir düşüşe tanık oldu. ADA, hafta başında kaydettiği değer kayıpları ile birlikte son 1 yılın en düşük fiyat seviyelerine yaklaştı ve 0,23 dolar seviyelerine geriledi. Ayrıca Cardano’daki (ADA) değer kayıplarının yanı sıra kritik metrikler de önemli düşüşler kaydedildi. Cardano blockchain’inin TVL miktarında son 1 ayda çift haneli düşüşler görüldü.

Ancak lider kripto para birimi Bitcoin’in hafta içerisinde 26.500 dolar seviyelerini aşması, kripto para piyasasının yeniden yükselişe geçmesine neden oldu. ABD enflasyon verilerinin beklentilerin üstünde gelmesine rağmen kripto para piyasası yükselişe devam etti.

Cardano (ADA) da BTC’nin 26.500 dolar seviyelerini aşması ile yeniden yükselişe geçti. Hafta başında son 1 yılın en düşük seviyelerine yaklaşan ADA, güne yükseliş ile başladı ve yeniden kritik direnç seviyelerine ulaştı.

ADA, 0,25 Dolar Seviyelerini Aştı

Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin’in 26.600 dolar seviyelerine yükselmesi ile birlikte güne yükseliş ile başladı. 8,8 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olan Cardano (ADA) da gün içerisinde değer artışlarına hız kazandırdı.

Cardano (ADA), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1,7’lik bir değer artışı kaydederek 0,25 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kaydettiği son değer artışları ile birlikte 0,25 dolar seviyelerini aşan ADA, 0,26-0,28 dolar direncine de önemli ölçüde yaklaştı. Gün içerisinde kaydedilen yükselişlerin ardından Cardano’nun (ADA) toplam piyasa değerinde de saatler içerisinde 200 milyon dolarlık bir artış gerçekleşti.

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