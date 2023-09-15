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  •   Gündeme Bomba Gibi Düştü! SEC-Binance Davasında Gizli Belgelerin Mühürleri Açılıyor!

Gündeme Bomba Gibi Düştü! SEC-Binance Davasında Gizli Belgelerin Mühürleri Açılıyor!

Özet

  • SEC, Binance'e açtığı davada bazı gizli belgelerin kamuoyuna açılması talebinde bulundu.
  • Hem SEC hem de Binance, daha önce mühürlenen bazı belgelerin açıklanmasını kabul etti, ancak hala ihtilaflı belgeler bulunuyor.
  • SEC, Binance'in belgelerin mühürlü kalması yönündeki talebinin davada gecikmelere neden olacağını öne sürdü.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
11:30
15 Eylül 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance, Binance’in ABD kolu Binance US ve Binance CEO’su Changpeng Zhao’ya açtığı davada geçtiğimiz ay kripto para piyasasında korku, belirsizlik ve şüpheye (FUD) neden olan gizli belgelerden bazılarının kamuoyuna açıklanması için mahkemeye mühür açma önergesi verdi.

SEC – Binance Davasında Gizli Belgeler Kamuoyuna Açıklanacak

Davacı SEC avukatları, 15 Eylül’de yaptıkları mahkeme başvurusunda, Binance’e açılan davadaki belirli belgelerin mühürlenmesi için geçmişte yaptıkları talebi geri çekmek için mühür açma talebinde bulundular Hem SEC hem de davalı Binance ve Binance.US, ABD’li federal düzenleyicinin geçen ay gizli olarak dosyalanan birçok belgenin kamuoyuna açılmasını kabul etmişti. Bu belgeler arasında “Zorlama ve Diğer Yardım Talepleri” ve “Binance.US’nin Koruma Emri Talebine Muhalefet” ile ilgili çeşitli belgeler yer alıyordu.

Mahkeme kayıtlarına göre SEC, gizlilik talep edilmesi halinde davalı BAM Trading Services (Binance US) ve BAM Management US Holdings‘in gizlenmesini talep ettiği belirli belgelerin mühürlenerek gizlenmesine veya kısmen mühürlenerek gizlenmesine karşı çıkmayacak. Hem Binance hem SEC, bazı mühürlü belgelerin kamuoyuna açıklanmasını talep ederen, bazı belgeler ihtilaflı belgeler kategorisinde yer almaya devam ediyor.

Dahası SEC avukatları, Binance’in bundan önce yaptığı ve belgelerin mühürlü kalması yönündeki talebinin davada gecikmelere neden olduğunu savundu. Uzmanlar davanın önemi nedeniyle Binance’in talebinden dolayı endişelerinin dile getirmiştiler.

Bir Sonraki Duruşma 18 Eylül’de

Sulh yargıcı Faruqui, 13 Eylül’de davayla ilgili bir tutanak imzalayarak bir sonraki duruşmanın 18 Eylül’de yapılmasına karar verdi. Faruqui, duruşmada BAM Management US Holdings ve BAM Trading Services (Binance.US) tarafından verilen koruma emri talebine ilişkin davalıların ortaya koycakları argümanlarını dinleyecek. Sulh yargıcı ayrıca SEC’in Binance’in koruma talebine dönük yaptığı itiraz ve belgelerin mühürlenerek dosyalanmasına talebine ilişkin itirazını değerlendirecek.

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