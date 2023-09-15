Kripto dolandırıcılığı gün geçtikçe yaygınlaşıyor ve genellikle sınırlı kripto bilgisine sahip olan hevesli yaşlı insanlar başlıca hedef haline geliyor. Bu hafta, 82 yaşındaki Houston’lı sanatçı Richard Hall, bir kripto dolandırıcılığına kurban olduktan sonra başkalarını dikkatli olmaya davet etti. Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu ajanı gibi davranan bir dolandırıcı, Hall’u ömrü boyunca yaptığı birikimleri elde etti.

Kripto Dolandırıcılığı

Kripto ve teknoloji konusundaki sınırlı anlaşılma durumu göz önüne alındığında ki bu durum yaşlılarda sıklıkla görülen bir sıkıntı olarak kabul ediliyor Richard Hall’u bir kripto dolandırıcılığı için ideal bir hedef haline getirdi.

Dolandırıcılık hareketi Mart ayında başladı. Hall, kendisini Federal Ticaret Komisyonu’ndan Alan Lee olarak tanıtan bir kişiden bir telefon çağrısı aldı. Lee, Hall’u kurumun banka hesabını hedef alan potansiyel bilgisayar korsanlarını araştırdığına ikna etti. Kısa bir süre sonra Lee, Hall’u birkaç bilgisayar korsanının kimliğini tespit etme konusunda bilgilendirdi ve daha fazla araştırmanın gerekli olduğunu iddia etti.

Hall, başlangıçta aktarılan miktarların görece az olduğunu ve 4.000 ile 5.000 dolar civarında seyrettiğini söyledi. Lee, Hall’u AnyDesk’i kurmaya ikna ederek kripto dolandırıcısına uzaktan bilgisayar erişimi sağladığında işler bir anda değişti. Lee bu erişimi kullanarak Hall’un e-postalarını inceledi ve iddiaya göre bir çok veri topladı.

Takip eden haftalarda ise Lee, Hall’u bankalar arasında para transferi yapmaya ikna etti. Hall’un parasını güvence altına alma bahanesiyle Lee, sözde bilgisayar korsanlarını tuzağa düşürmek için onu küçük miktarlarda Bitcoin satın almaya ikna etti.

Hall ve Lee etkileşimleri sırasında yemek gibi kişisel konular hakkında sohbet ederek Hall’un Lee’ye olan güvenini daha da arttırdılar. Hall konu hakkında ise “çok saf” olduğunu belirtti.

Temmuz ayı başlarında Hall, Lee’nin yönlendirmesiyle emeklilik hesabından 130.000 doları sözde bir “Bitcoin borsasına” aktardığını belirtti. Çok geçmeden hareketlerin dikkat çekmesiyle bankası olası bir dolandırıcılık konusunda alarm verdi. Hall olayı kolluk kuvvetlerine bildirmesine rağmen, artık kriptoya dönüşmüş olan fonları geri alma ihtimalinin düşük olduğunu da belirttiler.

Kripto Dolandırıcılığında %350 Artış

Konuyla ilgili bir gelişme olarak, ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Joseph LaPlante, lisanssız bir kripto borsası işletmekten suçlu bulunan özgürlükçü aktivist Ian Freeman’ın duruşmasını da erteledi. Savcılar, Freeman’ın yaşlı kurbanları sürekli hedef alması nedeniyle daha ağır bir ceza verilmesi için elinden geleni yapıyorlarmış gibi görünüyor. Yargıç, birçok mağdurun yaşlarıyla bağlantılı olarak savunmasız olmalarına vurgu yaptı ve bu kişilerin daha hassas olduklarına dikkat çekti.

Bir arkadaşlık sitesindeki dolandırıcı tarafından Freeman’ın platformuna yönlendirildikten sonra tüm birikimini (300.000 dolar) kaybeden Karen Miller ve Freeman’ın platformu üzerinden fon aktarmak için kredi alma ve kişisel bir varlığını satma noktasına gelen Rebecca Viar gibi mağdurlar kendilerini zorlayan ve yıpratan deneyimlerini paylaştılar.

ABD İnternet Suçları Şikayet Merkezi’nden (IC3) alınan veriler rahatsız edici bir duruma da işaret ediyor. Yaşlılar arasında kripto ile ilgili kayıplar 2022’de %350 arttı. Kripto içeren yatırım dolandırıcılığı %300’lük bir artışa ev sahipliği yaptı ve bu demografik grup için toplam mali kayıplarda bir önceki yıla göre %84’lük bir artışa önemli ölçüde destek verdi. 2022’de IC3, 60 yaş üstü bireylerden kripto bağlantılı yaklaşık 10.000 şikayet aldı. Bu, 1 milyar doları aşan kayıpları yarattı ve kripto dolandırıcılığı bu kayıpların %66’sını oluşturdu.