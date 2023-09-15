Kripto para yatırımcıları Kasım ayındaki FTX çöküşü sırasında milyar dolarlık SOL Coin birikimi nedeniyle Solana’dan kaçmaya başladı. FTT ve daha birçok kripto paranın fiyatı bu yüzden eridi gitti. 1 milyar dolarlık satış baskısı hacimsiz piyasalar ve eriyen SOL Coin TVL’i düşündüğümüzde ciddi sonuçlar doğurabilir. Peki neler olacak?

Solana Coin (SOL)

SOL Coin fiyatı neredeyse 1 yıldır FTX çöküşü nedeniyle paramparça oldu. 8 dolara kadar düşen fiyat Vitalik Buterin’in geç saatlerde gelen “para babalarında kurtuldu” minvalindeki paylaşımıyla birlikte tekrar çift hanelere yükseldi. FTX ve hedge fonu Alameda Research popüler akıllı sözleşme platformuyla direkt bağlantılıydı. Bu yüzden “Sam Coinleri” grubunda yer alıyor.

Peki bugün geçmişe neden dönüyoruz? Elbette son mahkeme kararı yüzünden. SOL, Delaware İflas Mahkemesi’nin FTX’in 1,062 milyon dolar değerinde 55,75 milyon SOL içeren dijital varlıklarının satışını onaylamasının ardından muazzam bir satış baskısı altına girdi. Yargıç John Dorsey 13 Eylül’deki duruşmada kararını verdikten sonra. SOL fiyatı mahkeme kararının ardından 17,96 dolar ile haftalık dibini gördü.

SOL Coin Fiyatı Düşecek Mi?

Geçen yılın son 2 iki ayında iflas eden FTX ve Alameda’nın portföyüyle ilgili kapsamlı değerlendirmeler yapmıştık. Burada SOL Coin için kilit açılışlarına fazlasıyla değindik. Ve evet onay verilmiş olsa da FTX’in hemen 1 milyar doların üzerinde SOL Coin satması mümkün değil. MartyParty isimli kripto trader yakında zamanda bizim geçen yıl dikkat çektiğimiz hususları ele alarak endişenin abartılı olduğunu söyledi. SOL Coin kilitlerinin çoğu 2025 ile 2028 orasında açılacak.

Programa göre, 33 milyondan fazla SOL tokeninin kilidi henüz açılmadı. Bu rakam, FTX’in piyasada satılacak varlıklarının %60’ından fazlasını temsil ediyor. FTX’in kriptoyu itibari paraya dönüştürme şartlarına göre, ilk hafta için 50 milyon ve sonraki haftalarda 100 milyon dolar üst sınırını zorlamaması gerekecek.

Limiti arttırmak için bir seçenek var ancak alacaklılar komitesinin ve geçici komitenin önceden yazılı onayını ya da mahkemenin onayıyla limiti haftalık 200 milyon dolara yükseltmeyi gerektiriyor. Alacaklıların tüm SOL tokenlerini satabileceklerini varsayarsak, toplam varlıklarını elden çıkarmak için yaklaşık 10 ila 12 haftaya ihtiyaçları olacak ve bu da satış baskısını haftalara dağıtacaktır.

Haftalık ölçekte FTX’in getireceği hacim baskısı yüzde 4 civarında olacak. MartyParty, günlük spot hacim ile SOL’un potansiyel satış baskısı arasındaki karşılaştırmaya dayanarak şunları söyledi;

“Farkına bile varamayacağınız kadar küçük bir damla. Bu olayın Solana’yı çökerteceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz ve sosyal medyada ve YouTube’da kripto hakkında hiçbir şey bilmeyen dolandırıcıları dinlememelisiniz.”

Ancak yine de bir sorun var. MartyParty belki de SOL Coin yatırımcısı olduğu için iyimser olabilir ancak haberlerin ve olayların fiyata etkisini belirleyen şey piyasanın o anki durumudur. 12 hafta içinde kriptoda onlarca büyük olay gerçekleşebilir. Bunlar olurken satışlara SOL Coin vereceği tepki de değişken olabilir. Diğer taraftan her hafta gelecek net satışa karşılık sürekli talebin doğup doğmayacağı da meçhuldür. Bugün 7-8 milyon dolarlık alımlarla majör altcoinlere balina talebi yükseliş sinyalleri veriyoruz. Satışın boyutu piyasa yapıcı eksikliği ve yatırımcılardaki iştahsızlıkla birlikte değerlendirilmelidir.

Fiyata dair yol haritası da yukarıdaki grafikte net biçimde görülüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.