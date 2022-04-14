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Ethereum (ETH) Rakibi Altcoine Övgüler Dizdi! Ralli Bekliyor!

Yıllardır ekonomi hakkında görüşlerini açıklıyor ve dünya çapında takip ediliyor. Ethreum'un hangi rakibi için ralli bekliyor?
21:00
14 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Finans çevreleri tarafında yakından tanınan bir isim Ethereum rakibi altcoine övgüler dizdi. Enflasyon ve kripto paralarla ilgili görüşlerini açıkladı. Pek bu popüler isim kim, enflasyonun ABD için sonuçları ne olacak? İşte detaylar!

Ethereum (ETH) Rakibi

20 yıldan fazla bir süre önce yayınlanan bir kişisel finans kitabının yazarı, yaklaşmakta olan büyük bir piyasa krizini tahmin ederken kripto portföyünü çeşitlendiriyor. Stansberry Research ile yakın zamanda yapılan bir röportajda, Zengin Baba Yoksul Baba yazar Robert Kiyosaki‘ye neden yakın zamanda Solana (SOL)’yı portföyüne eklediği soruldu.

“En iyi anlaşmalar her zaman erken yapılır. İnsanlar, ‘Bitcoin‘e yatırım yapıyor musunuz?’ dediğinde, cevabım evet oluyor. Evet 6.000 dolar iken yatırım yapıyordum ve Solana (SOL) için halen erken, bu bir ihtimal ve ben böyle düşünüyorum”.

Ethereum’a rakip ve akıllı sözleşme platformu Solana, ölçeklenebilirlik, hız ve düşük işlem ücretleri ile bilinen bir blockchaindir. Piyasa değeri olarak en büyük yedinci kripto paradır.

Enflasyon Yorumları

ABD doları enflasyonu hakkında soru sorulduğunda, bir zamanlar en çok satan yazar, Amerikalıların büyük bir bölümünün, enflasyonun bildiğimiz gibi Amerikan yaşamını onarılamaz bir şekilde değiştireceğine dair kanıt olarak 1000 doları bile olmadığını iddia ediyor.

“Enflasyon yükseliyor ve ortalama bir Amerikalının 1000 doları yok. Amerikalıların yüzde kırkının 1000 doları yok. Yani enflasyon yükseldiğinde, nüfusun %50’sini yok edeceğiz ve işte o zaman devrim başlayacak”.

Kiyosaki, “Amerikalıların %40’ı” iddiasını destekleyecek verileri veya “devrim” ile ne demek istediğini açıklamadı.

Eylül 2021’de yazar, Ekim ayı için büyük bir borsa çöküşü öngördü. Kiyosaki, o zamandan beri tahminlerini ikiye katladı ve “dünya tarihindeki en büyük borsa çöküşünü” beklediğini söylüyor. Bugün itibariyle henüz böyle bir çöküş gerçekleşmedi ancak Kiyosaki bu felaketin yakında yatırımcıları vuracağından emin görünüyor.

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 39.975 dolardan alıcı bulmaya devam ediyor. ABD borsalarının açılmasıyla birlikte Bitcoin yeniden düşüşe geçti, fiyat 40.200 dolar desteğinin altına sarktı ve 39.000 dolar dibi için yeniden kapı aralandı. Piyasalardaki belirsizlik devam ediyor.

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