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  •   Polkadot (DOT), Kripto Para Dünyası ve Yatırımcıları İçin Kritik Kilometre Taşı! Hepsi Tek Bir Çatı Altında Toplandı!

Polkadot (DOT), Kripto Para Dünyası ve Yatırımcıları İçin Kritik Kilometre Taşı! Hepsi Tek Bir Çatı Altında Toplandı!

Özet

  • Polkadot 1.1.0 Sürümü, monorepo birleşimi ve Rust uyumluluğu getirdi.
  • Monorepo, ağ içerisinde geliştirme ve bakımı kolaylaştırdı.
  • Staking Dashboard, Polkadot'a artan ilgiyi yansıttı.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
01:00
15 Eylül 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Web3 Vakfı (W3F) Eğitim ve Hibeler Başkanı Bill Laboon, Polkadot ağıyla ilgili heyecan verici bir duyuruyu kripto para dünyası katılımcılarıyla paylaştı. X platformunda kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Laboon, Polkadot node yazılımının merakla beklenen 1.1.0 Sürümünün resmi olarak yayınlandığını ve orta seviyede yükseltme önceliği taşıdığını açıkladı.

Polkadot (DOT) Geleceği

Polkadot’un 1.1.0 Sürümünün piyasaya sürülmesine, ağın genel performansını ve kullanılabilir çeşitliliğini artırmayı amaçlayan önemli değişiklikler ve güncellemeler eşlik etti. Bu sürümdeki en dikkat çekici değişikliklerden biri, birden fazla deponun “polkadot-sdk” olarak bilinen tek bir monorepo halinde birleştirilmesi oldu.

Proof-of-Stake ağının önceki sürümlerinde, geliştirme substrate, polkadot ve cumulus olarak bilinen üç ayrı depoya dağılmış durumda bulunuyordu. Bu depoların her birinin ekosistem içinde kendi odak noktası ve sorumlulukları bulunuyordu.

Sürüm 1.1.0’ın yayınlanmasıyla birlikte bu üç depo tek bir monorepo polkadot-sdk adı ve işlevi altında birleştirildi. Bu konsolidasyon, geliştirme sürecini kolaylaştırarak geliştiricilerin kod tabanını yönetmesini ve katkıda bulunmasını kolaylaştıracak. Ayrıca Polkadot ağının dağıtımını ve bakımını da basitleştirmiş olacak. Monorepoya geçiş, daha iyi kod organizasyonu, geliştiriciler arasında daha iyi işbirliği ve bağımlılıkların daha kolay yönetilmesi gibi çeşitli avantajlar da yaratabilirmiş gibi görünüyor.

Sürüm 1.1.0 sürümünün bir diğer önemli yönü de Rust programlama dili derleyicisinin (rustc) belirli sürümleriyle uyumluluğu olarak düşünülebilir. Doğru Rust derleyici sürümüyle uyumluluğun sağlanması, Polkadot yazılımının kararlılığını ve güvenilirliğini korumak için çok önemli olabilir.

Polkadot Staking Kilometre Taşı

Bu arada Polkadot, her yıl Singapur’da düzenlenen prestijli TOKEN2049 etkinliğinde Staking Dashboard’un 1 milyon sayfa ziyaretini aştığını heyecan verici bir şekilde katılımcılarla paylaştı. Bu başarı, Polkadot topluluğu içinde artan ilgi ve katılımı vurgulamakta ve platformun Web3 ekosistemindeki önemini göstermekte.

Protokol kullanıcıları için kritik bir araç olan Staking Dashboard, ağın staking faaliyetleri hakkında hayati bilgiler paylaşıyor. Polkadot’un güvenlik ve yönetişiminin kritik bir bileşeni olan stake etme, token sahiplerinin teşvik kazanırken ağ güvenliğine aktif olarak katılmalarına olanak tanıyor. Gösterge panelinin kullanıcılar arasındaki popülaritesi ise ağ içinde stake etme konusunda artan ilgiyi ve kullanıcıların katılımını göstermekte.

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