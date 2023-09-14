Coinbase’den İyi Haber! Bitcoin İşlemleri İçin Yeni Entegre Planı!

Özet

  • Coinbase CEO'su Brian Armstrong, kripto borsası Coinbase'in Bitcoin için Layer 2 ölçeklendirme çözümü olan Lightning Network'e destek eklemeyi planladığını açıkladı.
  • Coinbase, Lightning Network entegrasyonuyla Bitcoin işlemlerini daha hızlı ve ucuz hale getirmeyi hedefliyor.
  • Coinbase'in Lightning Network'e destek eklemesi, kripto ödemelerinin mevcut ödeme işlemcilerini değiştirebileceği ve Visa ve Mastercard gibi büyük ödeme ağlarını alt üst edebileceği düşünülmektedir.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
21:50
14 Eylül 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Coinbase CEO’su Brian Armstrong, ABD merkezli en büyük kripto para borsasının, ölçeklenebilirlik sorunlarını çözmeyi amaçlayan Bitcoin (BTC) için Layer 2 ölçeklendirme çözümü olan Lightning Network’e destek eklediğini belirtti.

Coinbase’den Bitcoin Çalışması!

Armstrong yaptığı açıklamada, Bitcoin’in kripto para alanındaki önemi göz önüne alındığında kripto para borsası Coinbase’in Lightning’i eklemek için çalıştığını öne sürdü. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Lightning’i entegre etme kararı aldık. Bitcoin, kripto para en önemli varlıktır ve daha hızlı/daha ucuz Bitcoin işlemlerini mümkün kılmak için üzerimize düşeni yapmaktan heyecan duyuyoruz. Entegrasyon biraz zaman alacak bu yüzden lütfen sabırlı olun.

Coinbase daha önce Lightning’in ödeme sistemlerinde devrim yaratabileceğini ve şu anda Visa ve Mastercard’ın hakim olduğu 150 milyar dolarlık sektörü alt üst edebileceğini belirten bir bildiri yayınlamıştı. Şirket konu hakkında şunları söyledi:

Lightning, tüketicinin BTC’nin temel ödeme katmanı olarak kullanıldığını bilmeden fiyat işlemleri için mevcut ödeme işlemcilerini değiştirme potansiyeline sahip. Visa ve Mastercard dünyanın önde gelen ödeme işleme ağlarıdır. Birisi banka veya kredi kartını her kullandığında %2-3 oranında işlem ücreti toplayarak 2021’de 24 milyar dolar elde ettiler. Lightning Network’ten yararlanan ödeme işlemcileri bu rakamın altını çizebilir.

Bitcoin’e Yönelik Çalışmalar Sürüyor!

Brian Armstrong, Coinbase’in Lightning’i entegre etme konusundaki ilgisini geçen ay zaten açıklamıştı. Buna yanıt olarak Square CEO’su Jack Dorsey, bir Bitcoin ödeme sistemi oluşturmak için borsayla çalışmaya istekli olduğunu belirtti. Uzman isim şunları vurguladı:

Kaynaklarınızın daha fazlasını Bitcoin ve Layer 2 teknolojilerine olan orijinal odağınıza yönlendirmek harika olurdu ve biz de ortak olmaktan mutluluk duyarız.

Öte yandan Lightning Network, Bitcoin işlemlerini hızlandıran ve maliyetlerini düşüren bir Layer 2 ölçeklendirme çözümüdür, mikro ödemeler ve daha hızlı işlemler sağlar.

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