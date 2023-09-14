Shiba Inu (SHIB), 8 Eylül ile 11 Eylül arasında yaşanan %9’luk kayıpların yaklaşık yarısını tersine çevirdi. Popüler meme token, geçtiğimiz hafta sonu uzun süren düşüş baskısının ortasında 0,00000695 dolara geriledi. Peki meme token’da şimdi ne olacak?

SHIB’de Kritik Metrik!

SHIB, 0,00000713 – 0,00000727 ABD doları arasındaki kritik H12 yükseliş emri bloğunu (OB) geri almasına rağmen, önemli bir engel yukarı yönlü hareketi daha da kısıtladı. 0,00000739 dolar seviyesi 4 Eylül’de daha önceki en düşük seviyeydi. Bu seviye H12 yükseliş OB’si olan 0,00000713 dolar ile 0,00000727 dolarla birlikte ihlal edildi ve SHIB’in düşüşünü 0,00000695 dolara kadar gerilemesine neden oldu.

Kripto para biriminin boğaları, H12 yükseliş OB’sini geri kazanmıştı ancak henüz 0,00000739 dolar seviyesinin üzerinde kapanmamıştı, bu da onu zorlu bir engel haline getiriyordu. Bu durum iki fiyat reddine yol açtı ancak düşüş H12 yükseliş OB’sinin altına inmedi. Dolayısıyla H4 piyasa yapısının 0,00000739 dolar seviyesinin üzerinde kapanarak yükseliş eğilimine dönmesi durumunda boğalar %5’lik bir kazanç görebilir. Ancak boğaların %5’lik potansiyel kazanımları gerçekleştirmek için başka bir engeli aşması ve günlük 0,00000758 dolar ile 0,00000766 dolara düşüş OB’sini aşması gerekebilir.

SHIB Fiyat Analizi!

Ek olarak göreceli güç endeksi (RSI) 50 seviyesini geçemedi, CMF ise sıfır işaretinin altına doğru yöneldi. Bu durum azalan sermaye girişleri ile zayıflayan satın alma baskısının altını çizebilir. Ayrıca 50-EMA günlük grafikte 0,00000739 dolar seviyesiyle kesişti. Bu durum seviyenin çok önemli bir engel olduğu anlamına gelebilir. H12 yükseliş OB’sinin kırılması SHIB’i daha da zayıflatabilir ve 0,00000695 dolara kadar düşürebilir. SHIB, 4 Eylül’de kaydedilen 18 milyon dolardan 13 milyon dolara düştükten sonra Eylül ayının ilk yarısında en düşük Açık Faiz oranını yakaladı.

Ancak talepte küçük bir iyileşme ile metrik 14 milyon dolara yükseldi ve Coinglass’a göre bu, yayın saatinden önceki son 24 saat içinde açık pozisyonda yaklaşık %16’ya karşılık geldi. Ayrıca fonlama oranları dalgalandı ve vadeli işlemler segmentinin işlem hacmi yaklaşık %8 oranında düştü. Belirtilen olumsuz görüşler Bitcoin (BTC) 27 bin dolar orta aralığını yeniden test etmediği sürece, kısa vadede 0,00000739 dolar seviyesini daha yapışkan hale getirebilir.