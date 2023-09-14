Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında piyasa dalgalanırken MATIC Coin fiyatı önemli ölçüde güçlü kaldı. Ancak bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren işler o kadar yolunda gitmedi. Birçok yeni layer2 çözümünün hayatımıza girişiyle ilginin azaldığını söylersek bu yanlış olmaz. Peki güncel durum MATIC Coin için neye işaret ediyor?

Polygon (MATIC) Fiyatı

Yazı hazırlandığı sırada MATIC Coin fiyatı 0,51 dolardan alıcı buluyor. BTC ise 26.600 dolarlık eşiğin üzerinde. Yaklaşık 3 gün önce MATIC fiyatı 0,6 dolarlık bölgeden güçlü bir kırılma yaşadı. Peki güncel veriler bize ne söylüyor? Günlük grafikteki okumalar düşüş eğilimine işaret ediyor. Fiyat 28 Şubat’ta 1,57 dolarlık 2023 zirvesinin en yüksek seviyesinden bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düştü. Düşüş 0,60 dolarlık yatay destek alanının kırılmasına neden oldu ve 29 Ağustos’ta direnç olarak doğrulandı.

Doğrulama azalan direnç çizgisinin en son dokunuşuyla aynı zamana denk geldi. Ardından yıllık dibe ulaşıldı ve fiyat bu bölgede kalmaya devam ediyor. Hat yerinde olduğundan MATIC fiyatı 208 günde %67 oranında düştü. Eğer satışlar devam ederse fiyat %33 daha eriyerek 0,34 dolara inebilir.

MATIC Coin Tahminleri

Fiyat hareketi kararlı bir şekilde düşüş yönünde olsa da RSI umut veriyor. Burada oluşan yükseliş sapması kısa vadede bir momentum artışının fiyatı yukarı çekebileceğini gösteriyor. Öte yandan günlük grafikteki Elliot Wave okumaları düşüşün devam edeceğini söylüyor. Teknik analistler, tekrar eden uzun vadeli fiyat modellerini ve yatırımcı psikolojisini inceleyerek trendlerin yönünü belirlemek için Elliott Dalga teorisini kullanır. En olası senaryo, MATIC‘in şu anda Şubat ayında başlayan düşüş trendinin beşinci ve son aşamasında olduğunu gösteriyor. Dördüncü dalganın şekli bu yorumu güçlü bir şekilde desteklemektedir.

Dördüncü dalga, düzeltici hareketlerde sık rastlanan bir özellik olan yükselen paralel bir kanal içinde hapsolmuştur. Düşüş trendi devam ederse, MATIC’in fiyatının beşinci ve son dalgasını 0,41 dolarda tamamlaması bekliyor. Bu bölgenin hemen altında 0,34 dolar desteği de bulunuyor.

Sonuç olarak 0,4 dolara olası düşüş ve ardından önemli bir toparlanma görebiliriz. Ancak bunun için 0,6 dolar seviyesinin aşılması gerek.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.