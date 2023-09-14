  • CoinTürk
  •   İşte Beklenilen Bitcoin Fiyat Tahmini! Bakın 1 Ekim’de Bitcoin Fiyatı Kaç Dolar Olacakmış?

İşte Beklenilen Bitcoin Fiyat Tahmini! Bakın 1 Ekim’de Bitcoin Fiyatı Kaç Dolar Olacakmış?

Özet

  • Bitcoin fiyatı toparlanıyor, 1 Ekim 2023 tahminleri artıyor.
  • Kripto analiz algoritmaları, 27.073 dolar ve 31.368 dolar hedeflerini öngörüyor.
  • Bitcoin ilgisi kullanıcıların internette yaptıkları arama sayılarına da olumlu yansıdı.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
20:10
14 Eylül 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Konu kripto paralar olduğunda herkesin aklına 2021 yılının Kasım ayı geliyor. Bitcoin fiyatının tarihi zirvesini gördüğü bu aydan sonra hiç bir şey eskisi gibi olmadı ve belki de tarihi talihsizlikler serisi başladı. O günden gelmiş olduğumuz 2023 yılının Eylül ayına kadar ise söylem yerindeyse önlenemez bir düşüş yaşandı. Belki de görülmüş en dip nokta olmasa da Bitcoin ve kripto paralarda fiyat beklenilenden çok ama çok uzak bir noktada görülüyor.

Bitcoin Kaç Dolar Olacak?

Kripto para sektöründe yatırımcıların bir kısmı son dönemdeki kayıplarını telafi etmeye başlarken ve yükseliş beklentisi de geri dönerken, Bitcoin (BTC) fiyatı da 26.000 dolar eşiğinin üzerine çıktı ve makine algoritmaları yakın gelecekte daha fazla kazanç görebileceğini gösteriyor.

Nitekim, kripto para analiz ve tahmin platformu PricePredictions’taki algoritmalar, 14 Eylül’de alınan en son fiyat verileri göz önünde bulundurulduğunda, merkezi olmayan finans (DeFi) varlığının yani öncü kripto para biriminin fiyatının 1 Ekim 2023 itibariyle 27.073 dolar’dan işlem göreceğini belirtti.

Daha detaylı bahsedilecek olursa, göreceli güç endeksi (RSI), hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD), Bollinger Bantları (BB), ortalama gerçek aralık (ATR) ve diğerleri gibi teknik analiz (TA) göstergelerini kullanan algoritmalar, Bitcoin’in mevcut fiyatından %2,32’lik bir artış yaşanabileceğinin ön görüsünü yatırımcılarla paylaşmış durumda.

Bitcoin Fiyat Analizi

Halihazırda, en büyük kripto varlığı yazım zamanında 26.600 dolardan işlem görerek son 24 saatte %1,11’lik bir artış yaşadığını ve önceki yedi güne göre %2,98’lik bir kazanç kaydetmiş durumda olduğunu söylemekte fayda var. Buna rağmen Son incelemelere göre ise geçtiğimiz ay %9,79 oranında düşüş gösterdiğini de vurgulamak pek de yanlış olmaz.

Kripto analiz platformu CoinCodex’teki fiyat tahmin algoritmasının PricePrediction’dan daha yüksek bir fiyat tahmini olduğunu ve Bitcoin’in fiyatını 1 Ekim 2023’e kadar 31.368 dolar olarak belirlediğini de belirtmek faydalı olabilir ki bu da doğru çıkması halinde %18,55’lik bir artışa işaret edecektir.

Bu arada Bitcoin ismi ise bir Bitcoin spot borsa yatırım fonunun (ETF) onaylanması beklentisi ile birlikte kriptoya yönelik artan ilgiye bağlı olarak, 8 Eylül’de 7.830 görüntülenme ile bu yılın en yüksek seviyesine ulaşan Wikipedia sayfasının sayfa görüntülenme sayısında da bir artış yaşamış durumda.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Bitcoin’de Halving Beklentileri! Analistten Parabolik Yükseliş İddiası!
Bitcoin’de Halving Beklentileri! Analistten Parabolik Yükseliş İddiası!
Bitcoin ve Ethereum Fiyat Analizi: Kripto Devlerinde Belirsizlik Devam Ediyor!
Bitcoin ve Ethereum Fiyat Analizi: Kripto Devlerinde Belirsizlik Devam Ediyor!
Uzman İsimden Bitcoin Tahmini: Bu Olay Sonrası Hedef 250.000 Dolar!
Uzman İsimden Bitcoin Tahmini: Bu Olay Sonrası Hedef 250.000 Dolar!
Bitcoin 27.000 Dolar Hedefinin Geri Alacak Mı? Veriler Neye İşaret Ediyor?
Bitcoin 27.000 Dolar Hedefinin Geri Alacak Mı? Veriler Neye İşaret Ediyor?
İlk 10’daki Bu Altcoin Büyük Ralliye Başlayacak! Dünyaca Ünlü Kripto Analistinin BTC ve Kripto Yorumu!
İlk 10’daki Bu Altcoin Büyük Ralliye Başlayacak! Dünyaca Ünlü Kripto Analistinin BTC ve Kripto Yorumu!
Bitcoin Haftalık Grafik Analizi: Yükselen Kanal Formasyonu ve EMA Ortalamalarının Rolü
Bitcoin Haftalık Grafik Analizi: Yükselen Kanal Formasyonu ve EMA Ortalamalarının Rolü
Paxos’un Hatası: Bitcoin Madencisi Tartışmaların Ardından Fonları İade Etti
Paxos’un Hatası: Bitcoin Madencisi Tartışmaların Ardından Fonları İade Etti
Poppe: Bitcoin’de 2015 Benzeri Bir Şey Olacak! Kripto Kahini Konuştu!
Poppe: Bitcoin’de 2015 Benzeri Bir Şey Olacak! Kripto Kahini Konuştu!
Çok Okunanlar

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023