Bloomberg analisti Jamie Coutts’un açıkladığı verilere göre Bitcoin madencilik faaliyetlerinden kaynaklı karbondioksit eşdeğeri emisyonların 2021 yılı ortalarında 60,9 megaton ile zirveyi gördükten sonra bu değer şimdiye kadar %37,5 azaldı. CH4 Capital’in kurucularından biri olan Daniel Batten’a göre ise Çin’de uygulanan yasaklar Bitcoin madencilerinin yenilebilir enerji kaynaklarına yönelmesine neden oldu.

Bitcoin’e Yönelik Veriler Abartılıyor

Özellikle 2021 yılından itibaren piyasanın önde gelen isimleri tarafından dile getirilen Bitcoin madenciliğinin aşırı enerji tüketimine yol açtığı söylemleri, madencilik faaliyetleri için kullanılan bilgisayarların doğru hashrate’i tahmin etmeye çalışırken kullandığı enerjiden kaynaklanıyor. Cambridge Alternatif Finans Merkezi, veri analiz platformu Coin Metrics’in yeni verilerini kullanarak bu tahmini 100 TWh’den 95,5’e revize etti ancak Coutts’a göre Cambridge bu tahminin yeni şebeke dışı güç kaynaklarını ve madencilerin şebeke dışı kaynaklara geçişini verilere yansıtmadı. Batten’ın bu verileri de dahil ettiği çalışmasında ise 2019 yılından bu yana Bitcoin hashrate’inde %400’lük bir artış yaşanmasına rağmen Bitcoin madencilik faaliyetlerinden kaynaklı karbon emisyon oranının sadece %6,9 oranında arttığını açıkladı. Ayrıca Çin’in 2021 yılında Bitcoin madenciliğini ülke genelinde yasaklamasından bu yana bu alanda karbondioksit eşdeğeri emisyonu %37,5 oranında azaldı. Coutts bu durumu ise şu cümle ile açıkladı:

“Bu veriler Bitcoin’in karbon ayak izine ilişkin endişelerin abartıldığını gösteriyor.”

Madencilik faaliyetlerinde amaç bir Bitcoin bloğunda gerçekleşen işlemlerin dijital işlem sözlemesini (hash) doğru tahmin etmektir. Bu tahminler için ASIC adı verilen özel bilgisayarlar kullanılarak yapılır ve madenciler bu yöntemle bloktan kazılan BTC ödülünün sahibi olur. Doğru rashrate’i tahmin eden madenciler blok başına halving etkinliğine kadar 6,25 BTC yani yaklaşık 165.535 dolar blok ödülünün sahibi olur.

Yenilebilir Enerji Teşvik Edilmeli

Yıllardır süre gelen tartışmalarda özellikle Bitcoin sahipleri bu alanda Bitcoin’in haksız yere hedef alındığını savunuyor. Ancak Bitcoin madencilerinin enerji tüketimi dünyanın hangi bölgesinde faaliyet gösterdiklerine göre değişkenlik gösterebiliyor. Bitcoin madencilik şirketi Applied Digital yakın zamanda yayınladığı bir analizinde kendi Bitcoin faaliyetlerinde neredeyse %90 oranında fosil yakıt kullandığını açıkladı. Analiz sonrasında yapılan bir çalışma ise Applied Digital tarafından üretilen tüm gücün yaklaşık %54’ünü oluşturan en yüksek fosil yakıt tüketicisi olduğunu ortaya çıkardı. İklim uzmanları genellikle birincisine işaret ederken, endüstri oyuncuları kullandıkları güç karışımını ortaya çıkardığı için ikincisini tercih ediyor. Sonuç, şebekelerin kaynakları nasıl yönettiğine dair bir pencereye sahip olmayan madencilere, diğer tüketicilere kıyasla belirli bir kaynaktan ne kadar enerji kullandıklarını verir.

Bu konuda çalışma yapan uzmanlar Bitcoin madencilik şirketlerinin genellikle fosil yakıt tüketicisi olduklarına dikkat çekerken, bu alanda faaliyet gösteren önemli şirketler hem yenilebilir enerji hem de fosil yakıt tüketimini tercih ediyor. Sonuç olarak birçok şirket kullandıkları enerji türünün kaynağı hakkında net bir bilgiye sahip değil. Konu ile ilgili olarak Texas Blockchain Konsey üyesi Lee Bratcher, şirketlerin yenilebilir enerji kaynak tesislerinin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi gerektiğini savundu.