  • CoinTürk
  •   Bitcoin Madenciliği ve Karbon Emisyon Oranları: Enerji Kaynaklarına Dair Gerçekler

Bitcoin Madenciliği ve Karbon Emisyon Oranları: Enerji Kaynaklarına Dair Gerçekler

Özet

  • Bloomberg analisti Jamie Coutts'a göre, Bitcoin madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan karbon emisyonları, 2021 yılında zirveye ulaşan 60.9 megaton seviyesinden %37.5 azaldı.
  • Çin'deki Bitcoin madenciliğini kısıtlayan yasaklar madencilerin yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmelerine neden oldu.
  • Cambridge Alternatif Finans Merkezi, enerji tüketimi tahminlerini düşürmüş olsa da, enerji kaynakları ve şebeke dışı kaynakların etkisi göz ardı edilmemelidir.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
19:30
14 Eylül 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Bloomberg analisti Jamie Coutts’un açıkladığı verilere göre Bitcoin madencilik faaliyetlerinden kaynaklı karbondioksit eşdeğeri emisyonların 2021 yılı ortalarında 60,9 megaton ile zirveyi gördükten sonra bu değer şimdiye kadar %37,5 azaldı. CH4 Capital’in kurucularından biri olan Daniel Batten’a göre ise Çin’de uygulanan yasaklar Bitcoin madencilerinin yenilebilir enerji kaynaklarına yönelmesine neden oldu.

Bitcoin’e Yönelik Veriler Abartılıyor

Özellikle 2021 yılından itibaren piyasanın önde gelen isimleri tarafından dile getirilen Bitcoin madenciliğinin aşırı enerji tüketimine yol açtığı söylemleri, madencilik faaliyetleri için kullanılan bilgisayarların doğru hashrate’i tahmin etmeye çalışırken kullandığı enerjiden kaynaklanıyor. Cambridge Alternatif Finans Merkezi, veri analiz platformu Coin Metrics’in yeni verilerini kullanarak bu tahmini 100 TWh’den 95,5’e revize etti ancak Coutts’a göre Cambridge bu tahminin yeni şebeke dışı güç kaynaklarını ve madencilerin şebeke dışı kaynaklara geçişini verilere yansıtmadı. Batten’ın bu verileri de dahil ettiği çalışmasında ise 2019 yılından bu yana Bitcoin hashrate’inde %400’lük bir artış yaşanmasına rağmen Bitcoin madencilik faaliyetlerinden kaynaklı karbon emisyon oranının sadece %6,9 oranında arttığını açıkladı. Ayrıca Çin’in 2021 yılında Bitcoin madenciliğini ülke genelinde yasaklamasından bu yana bu alanda karbondioksit eşdeğeri emisyonu %37,5 oranında azaldı. Coutts bu durumu ise şu cümle ile açıkladı:

“Bu veriler Bitcoin’in karbon ayak izine ilişkin endişelerin abartıldığını gösteriyor.”

Madencilik faaliyetlerinde amaç bir Bitcoin bloğunda gerçekleşen işlemlerin dijital işlem sözlemesini (hash) doğru tahmin etmektir. Bu tahminler için ASIC adı verilen özel bilgisayarlar kullanılarak yapılır ve madenciler bu yöntemle bloktan kazılan BTC ödülünün sahibi olur. Doğru rashrate’i tahmin eden madenciler blok başına halving etkinliğine kadar 6,25 BTC yani yaklaşık 165.535 dolar blok ödülünün sahibi olur.

Yenilebilir Enerji Teşvik Edilmeli

Yıllardır süre gelen tartışmalarda özellikle Bitcoin sahipleri bu alanda Bitcoin’in haksız yere hedef alındığını savunuyor. Ancak Bitcoin madencilerinin enerji tüketimi dünyanın hangi bölgesinde faaliyet gösterdiklerine göre değişkenlik gösterebiliyor. Bitcoin madencilik şirketi Applied Digital yakın zamanda yayınladığı bir analizinde kendi Bitcoin faaliyetlerinde neredeyse %90 oranında fosil yakıt kullandığını açıkladı. Analiz sonrasında yapılan bir çalışma ise Applied Digital tarafından üretilen tüm gücün yaklaşık %54’ünü oluşturan en yüksek fosil yakıt tüketicisi olduğunu ortaya çıkardı. İklim uzmanları genellikle birincisine işaret ederken, endüstri oyuncuları kullandıkları güç karışımını ortaya çıkardığı için ikincisini tercih ediyor. Sonuç, şebekelerin kaynakları nasıl yönettiğine dair bir pencereye sahip olmayan madencilere, diğer tüketicilere kıyasla belirli bir kaynaktan ne kadar enerji kullandıklarını verir.

Bu konuda çalışma yapan uzmanlar Bitcoin madencilik şirketlerinin genellikle fosil yakıt tüketicisi olduklarına dikkat çekerken, bu alanda faaliyet gösteren önemli şirketler hem yenilebilir enerji hem de fosil yakıt tüketimini tercih ediyor. Sonuç olarak birçok şirket kullandıkları enerji türünün kaynağı hakkında net bir bilgiye sahip değil. Konu ile ilgili olarak Texas Blockchain Konsey üyesi Lee Bratcher, şirketlerin yenilebilir enerji kaynak tesislerinin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi gerektiğini savundu.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Bitcoin’de Halving Beklentileri! Analistten Parabolik Yükseliş İddiası!
Bitcoin’de Halving Beklentileri! Analistten Parabolik Yükseliş İddiası!
Bitcoin ve Ethereum Fiyat Analizi: Kripto Devlerinde Belirsizlik Devam Ediyor!
Bitcoin ve Ethereum Fiyat Analizi: Kripto Devlerinde Belirsizlik Devam Ediyor!
Uzman İsimden Bitcoin Tahmini: Bu Olay Sonrası Hedef 250.000 Dolar!
Uzman İsimden Bitcoin Tahmini: Bu Olay Sonrası Hedef 250.000 Dolar!
Bitcoin 27.000 Dolar Hedefinin Geri Alacak Mı? Veriler Neye İşaret Ediyor?
Bitcoin 27.000 Dolar Hedefinin Geri Alacak Mı? Veriler Neye İşaret Ediyor?
İlk 10’daki Bu Altcoin Büyük Ralliye Başlayacak! Dünyaca Ünlü Kripto Analistinin BTC ve Kripto Yorumu!
İlk 10’daki Bu Altcoin Büyük Ralliye Başlayacak! Dünyaca Ünlü Kripto Analistinin BTC ve Kripto Yorumu!
Bitcoin Haftalık Grafik Analizi: Yükselen Kanal Formasyonu ve EMA Ortalamalarının Rolü
Bitcoin Haftalık Grafik Analizi: Yükselen Kanal Formasyonu ve EMA Ortalamalarının Rolü
Paxos’un Hatası: Bitcoin Madencisi Tartışmaların Ardından Fonları İade Etti
Paxos’un Hatası: Bitcoin Madencisi Tartışmaların Ardından Fonları İade Etti
Poppe: Bitcoin’de 2015 Benzeri Bir Şey Olacak! Kripto Kahini Konuştu!
Poppe: Bitcoin’de 2015 Benzeri Bir Şey Olacak! Kripto Kahini Konuştu!
Çok Okunanlar

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023