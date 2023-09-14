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  •   Alman Bankacılık Devi Deutsche Bank’dan Yeni Kripto Hamlesi: İsviçre Merkezli Altyapı Sağlayıcısı ile Ortaklık Kuruldu

Alman Bankacılık Devi Deutsche Bank’dan Yeni Kripto Hamlesi: İsviçre Merkezli Altyapı Sağlayıcısı ile Ortaklık Kuruldu

Özet

  • Alman bankacılık devi Deutsche Bank, İsviçre merkezli altyapı sağlayıcısı Taurus ile ortaklık kurdu.
  • Kurulan bu ortaklık ile birlikte Alman bankacılık devi, kurumsal müşteriler için kripto varlık saklama ve tokenizasyon hizmeti vermek adına kolları sıvadı.
  • Deutsche Bank, aynı zamanda Şubat ayında Taurus'un 65 milyon dolarlık finansman turuna katılmıştı.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
19:00
14 Eylül 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Kripto para birimlerinin küresel ölçekteki benimsenmelerinin artması ile birlikte her geçen gün daha çok sayıda kurumsal şirket bu alanda çeşitli adımlar atmaya başladı. Kurumsal müşterilerine kripto varlık saklama hizmeti sunmak adına önemli adımlar atan Alman bankacılık devi Deutsche Bank, İsviçre merkezli altyapı sağlayıcısı Taurus ile yeni bir ortaklık kurdu.

Alman Bankacılık Devinden Kripto Hamlesi

Blockchain teknolojisi, seneler içerisinde daha geniş bir kullanım alanına sahip olmaya başladı. Kripto para birimleri de seneler içerisinde artan benimsenme oranları ile birlikte küresel ölçekte daha büyük bir popülariteye ulaştı ve toplam piyasa değerlerinde yüzdelik olarak büyük ölçekli yükselişler kaydetti.

Kripto para birimlerinin benimsenmelerinin artmasıyla da her geçen gün daha çok sayıda kurumsal şirket, bu alanda çeşitli çalışmalar yapmaya ve önemli miktarlarda yatırımlar yapamaya başladı. 2021 yılında büyük bir popülariteye ulaşan NFT‘ler ve Metaverse projeleri, kripto benimsenme oranlardaki artışa da önemli ölçüde katkıda bulundu.

Her geçen gün daha çok sayıda kurumsal yatırımcı kripto endüstrisine yönelik çeşitli adımlar atmaya devam ederken Alman bankacılık devi Deutsche Bank da bu alanda önemli bir adım attı. Deutsche Bank, kurumsal müşterilerine kripto saklama hizmeti sunmak adına Taurus ile ortaklık kurdu.

İsviçre Merkezli Altyapı Sağlayıcısı ile Ortaklık Kuruldu

Deutsche Bank, dijital varlık ihraç etmek, muhafaza etmek ve alım-satım işlemleri gerçekleştirmek için altyapı sunan İsviçre merkezli altyapı sağlayıcısı Taurus ile ortaklık kurdu. Kurulan bu ortaklık ile birlikte müşterilere kripto varlık saklama ve tokenizasyon hizmetleri vermek adına Alman bankacılık devi kolları sıvadı.

Firmanın tokenlaştırma süreci adına ilk olarak geleneksel finansal menkul kıymetleri tokenleştirmeyi hedefleştirmeyi hedeflediği ifade edildi. Kurumsal müşterilerine kripto varlık saklama hizmeti sunmak adına Taurus ile ortaklık kuran Deutsche Bank, aynı zamanda Şubat ayında Taurus’un 65 milyon dolarlık finansman turuna katılmıştı.

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