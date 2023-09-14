Paxos Kripto Borsasında Sistem Hatası: 500.000 Dolarlık Bitcoin Sahibi Oldu

Özet

  • Paxos kripto borsasında meydana gelen bir hata, bir Bitcoin madencisini 0.008 BTC'lik işlemle yanlışlıkla 20 BTC'ye sahip yaptı.
  • Paxos yetkilileri, ağ ücreti fazlasının sistem hatasından kaynaklandığını açıkladı.
  • Madenci, kazandığı büyük ödülü iade etme konusunda kararsızlık yaşarken, kripto topluluğu arasında genel bir görüş, bu ödülün iade edilmemesi gerektiği yönünde şekilleniyor.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
18:00
14 Eylül 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Kripto Borsası Paxos’da yaşanan olağanüstü bir hata bir Bitcoin madencisini büyük bir servetin sahibi yaptı. 0.008 BTC‘lik sıradan bir işlem yanlışlıkla 20 BTC’yi aşan kripto varlığı elde etmesine neden oldu. Paxos yetkilileri ağ ücreti işleminde bir sistem hatası sonucu olduğunu belirtti. Madenci ise bu kripto varlığı iade etme kararı almak için X üzerinden kripto topluluğundan tavsiye bekliyor.

Paxos Yetkilileri Açıklama Yaptı

Kripto para borsası Paxos’ta gerçekleşen bir işlem görenlere şok etkisi yarattı. Borsa üzerinde işlem yapan bir Bitcoin madencisi 0,008 BTC’lik (200 dolar değerinde) bir işlemle yanlışlıkla 20 BTC yani 500.000 dolardan fazla değerde kripto varlığın sahibi oldu. Twitter üzerinden takipçileriyle bu durumu paylaşan Bitcoin madencisi şimdilerde bu kripto varlığı gerçek sahibine iade etme kararını gözden geçiriyor.

13 Eylül’de açıklama yapan Paxos yetkilileri işlemin gerçekleştiği 10 Eylül günü X tarafında Chun takma adını kullanan bir Bitcoin madencisine Bitcoin ağ ücretini fazla ödediğini açıkladı. Paxos yetkilileri olayın platformda işlem yapan trader fonlarını etkilemediğini açıklarken, bu durumun bir sistem hatasından kaynaklandığını ve madencilik ödülü olarak 20 Bitcoin ödenmesiyle sonuçlandığını açıkladı. X takma adı Chun olan Bitcoin madencisi olayın gerçekleşmesinin ardından ödülü iade etmeyi kabul edeceğini açıkladıktan sonra kararını yeniden gözden geçireceğini söyledi ve tavsiye için X üzerinden takipçilerine çağrıda bulundu.

Bir Bitcoin Üretiminin Maliyeti

Chun bu kararsızlığının yanında X üzerinde bir tartışmaya yol açtı ve yorum yapan kripto topluluğu Chun’ın önüne sağlam gerekçeler sundu. Yaşanan gelişmelerinden ardından büyük bir çoğunluk Chun’ın eline geçen 20 BTC’lik ödülü iade etmemesi gerektiğini ve Chun’ın böyle bir sorumluluk taşımadığını savundu. Yorumlar arasında bu ödülün Bitcoin madencilik topluluğu arasında dağıtılması gerektiği konusu ön plana çıktı.

Bitcoin madenciliğinde bu işe başlamış kişi ya da kurumların geliri, dünyanın hangi bölgesinde hizmet verdiklerine bağlı değişiklik gösteriyor ve bölgelere göre gelir düzeyi çeşitlilik gösteriyor. Kripto varlık fiyat veri platformu CoinGecko’nun yakın zamanda yayınladığı bir rapora göre yalnızca hane halkı elektrik maliyetlerine dayanan veriler sadece 65 ülkenin Bitcoin madencileri için karlı olduğunu gösterdi.

Yukarıda açıklanan verilere dayanarak Lübnan’da Bitcoin madenciliği yapmak inanılmaz maliyetli ve buna göre sadece 1 BTC üretimi için 208.560 dolarlık elektrik masrafı ortaya çıkıyor. Bu rakam ise İtalya’dan 783 kat daha ucuz olduğu için daha da dikkat çekiyor. Yani Bitcoin madenciliği Avrupa’da inanılmaz maliyetli bir iş.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Bitcoin’de Halving Beklentileri! Analistten Parabolik Yükseliş İddiası!
Bitcoin’de Halving Beklentileri! Analistten Parabolik Yükseliş İddiası!
Bitcoin ve Ethereum Fiyat Analizi: Kripto Devlerinde Belirsizlik Devam Ediyor!
Bitcoin ve Ethereum Fiyat Analizi: Kripto Devlerinde Belirsizlik Devam Ediyor!
Uzman İsimden Bitcoin Tahmini: Bu Olay Sonrası Hedef 250.000 Dolar!
Uzman İsimden Bitcoin Tahmini: Bu Olay Sonrası Hedef 250.000 Dolar!
Bitcoin 27.000 Dolar Hedefinin Geri Alacak Mı? Veriler Neye İşaret Ediyor?
Bitcoin 27.000 Dolar Hedefinin Geri Alacak Mı? Veriler Neye İşaret Ediyor?
İlk 10’daki Bu Altcoin Büyük Ralliye Başlayacak! Dünyaca Ünlü Kripto Analistinin BTC ve Kripto Yorumu!
İlk 10’daki Bu Altcoin Büyük Ralliye Başlayacak! Dünyaca Ünlü Kripto Analistinin BTC ve Kripto Yorumu!
Bitcoin Haftalık Grafik Analizi: Yükselen Kanal Formasyonu ve EMA Ortalamalarının Rolü
Bitcoin Haftalık Grafik Analizi: Yükselen Kanal Formasyonu ve EMA Ortalamalarının Rolü
Paxos’un Hatası: Bitcoin Madencisi Tartışmaların Ardından Fonları İade Etti
Paxos’un Hatası: Bitcoin Madencisi Tartışmaların Ardından Fonları İade Etti
Poppe: Bitcoin’de 2015 Benzeri Bir Şey Olacak! Kripto Kahini Konuştu!
Poppe: Bitcoin’de 2015 Benzeri Bir Şey Olacak! Kripto Kahini Konuştu!
Çok Okunanlar

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023