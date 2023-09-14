Kripto Borsası Paxos’da yaşanan olağanüstü bir hata bir Bitcoin madencisini büyük bir servetin sahibi yaptı. 0.008 BTC‘lik sıradan bir işlem yanlışlıkla 20 BTC’yi aşan kripto varlığı elde etmesine neden oldu. Paxos yetkilileri ağ ücreti işleminde bir sistem hatası sonucu olduğunu belirtti. Madenci ise bu kripto varlığı iade etme kararı almak için X üzerinden kripto topluluğundan tavsiye bekliyor.

Paxos Yetkilileri Açıklama Yaptı

Kripto para borsası Paxos’ta gerçekleşen bir işlem görenlere şok etkisi yarattı. Borsa üzerinde işlem yapan bir Bitcoin madencisi 0,008 BTC’lik (200 dolar değerinde) bir işlemle yanlışlıkla 20 BTC yani 500.000 dolardan fazla değerde kripto varlığın sahibi oldu. Twitter üzerinden takipçileriyle bu durumu paylaşan Bitcoin madencisi şimdilerde bu kripto varlığı gerçek sahibine iade etme kararını gözden geçiriyor.

13 Eylül’de açıklama yapan Paxos yetkilileri işlemin gerçekleştiği 10 Eylül günü X tarafında Chun takma adını kullanan bir Bitcoin madencisine Bitcoin ağ ücretini fazla ödediğini açıkladı. Paxos yetkilileri olayın platformda işlem yapan trader fonlarını etkilemediğini açıklarken, bu durumun bir sistem hatasından kaynaklandığını ve madencilik ödülü olarak 20 Bitcoin ödenmesiyle sonuçlandığını açıkladı. X takma adı Chun olan Bitcoin madencisi olayın gerçekleşmesinin ardından ödülü iade etmeyi kabul edeceğini açıkladıktan sonra kararını yeniden gözden geçireceğini söyledi ve tavsiye için X üzerinden takipçilerine çağrıda bulundu.

Bir Bitcoin Üretiminin Maliyeti

Chun bu kararsızlığının yanında X üzerinde bir tartışmaya yol açtı ve yorum yapan kripto topluluğu Chun’ın önüne sağlam gerekçeler sundu. Yaşanan gelişmelerinden ardından büyük bir çoğunluk Chun’ın eline geçen 20 BTC’lik ödülü iade etmemesi gerektiğini ve Chun’ın böyle bir sorumluluk taşımadığını savundu. Yorumlar arasında bu ödülün Bitcoin madencilik topluluğu arasında dağıtılması gerektiği konusu ön plana çıktı.

Bitcoin madenciliğinde bu işe başlamış kişi ya da kurumların geliri, dünyanın hangi bölgesinde hizmet verdiklerine bağlı değişiklik gösteriyor ve bölgelere göre gelir düzeyi çeşitlilik gösteriyor. Kripto varlık fiyat veri platformu CoinGecko’nun yakın zamanda yayınladığı bir rapora göre yalnızca hane halkı elektrik maliyetlerine dayanan veriler sadece 65 ülkenin Bitcoin madencileri için karlı olduğunu gösterdi.

Yukarıda açıklanan verilere dayanarak Lübnan’da Bitcoin madenciliği yapmak inanılmaz maliyetli ve buna göre sadece 1 BTC üretimi için 208.560 dolarlık elektrik masrafı ortaya çıkıyor. Bu rakam ise İtalya’dan 783 kat daha ucuz olduğu için daha da dikkat çekiyor. Yani Bitcoin madenciliği Avrupa’da inanılmaz maliyetli bir iş.