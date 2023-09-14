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  •   Kripto Para Yatırımcıları İçin Umut: Altcoinler Hızla Yükselebilir Mi?

Kripto Para Yatırımcıları İçin Umut: Altcoinler Hızla Yükselebilir Mi?

Özet

  • DXY 105'i aştı ancak BTC yükseliyor.
  • Bitcoin fiyatı 26.737 dolar ile günlük zirvesine ulaştı.
  • 2 analist yükselişin devamını beklerken Skew derin bir dipte önceki sonra rallide olduğumuzu söylüyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
17:40
14 Eylül 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kral kripto para birimi dar aralıkta işlem görmeye devam etse de aralığın tavanına yakın seyrettiği için yatırımcılar umutlu. Heyecan verici olansa son gelen kötü haberlere rağmen fiyatın beklenen ölçüde düşmeyişidir. Bu da kriptonun kendine özgü doğasıyla bağlantılı. Hep ifade ettiğimiz üzere fiyatın düşmek veya yükselmek için her zaman yeterli sebebi, bahanesi vardır.

Kripto Para Yatırımcıları Umutlu

Dün gelen ABD enflasyon verisi yatırımcıları korkutmuş olsa da fiyatta devasa bir kayba neden olmadı. Zaten önemli ölçüde eriyen Bitcoin fiyatı birçok kötü haberi fazlasıyla fiyatlamıştı. 26.000 dolar seviyesi korunmaya devam ederken yatırımcılar kısa vadeli performansla ilgili iyimser kalıyor. Feshedilen borsa FTX’in kalan varlıklarını tasfiye etmek için yasal izin alışı da aynı şekilde piyasaları negatif etkilemedi.

Eylül dibine kıyasla BTC fiyatı %5,5 oranda daha yukarıda bulunuyor. Peki piyasa uzmanları ne düşünüyor? Crypto Tony kısa süre önce yaptığı değerlendirmede şunları söyledi;

“Daha yüksek seviyelere ulaşıyoruz. Bu bölgeleri bir defa ele geçirdiğimizde nihayet bölgeleri sağlamlaştırıp daha ilerisini hedefleyebiliriz.”

Bitcoin Eylül Tahmini

Başka bir popüler kripto para analisti Daan Crypto Trades ise aylık kapanışta görülen zayıflık dönemine kıyasla genel piyasa dinamiklerinin Bitcoin için değiştiğini vurguladı.

“Piyasa bu hafta farklı hissediyor. Düşüşler nispeten hızlı bir şekilde satın alınıyor ve fiyat daha yüksek seviyeleri hedefliyor. Spot teklif de son birkaç haftaya göre daha güçlü. Yanılıyor olabilirim ama iyimserim.”

Üçüncü analist Skew ise daha tedbirli görünüyordu.

“Günlük yapı burada oldukça iyi görünüyor ve hacim azalıyor, bu yüzden kesinlikle daha düşük seviyelerden önce bir ralli olabilir”.

Yazı hazırlandığı sırada BTC fiyatı 26.700 dolar üzerinde yeni bir zirve ararken DXY de aşağıdaki grafikte göreceğiniz üzere yükseliyordu. Bu durum son yükseliş konusunda yatırımcıları şüpheye düşürebilir. Ancak ABD piyasalarının güne alıcılı başlaması BTC yükselişini destekliyor.

CoinGlass’ın verilerine göre BTC fiyatı en son 2016 Eylül ayını yeşil geçirmişti. Eğer bir istisna olacaksa 7 yıl sonra Bitcoin bu Eylül’ü de yeşil kapatabilir.

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