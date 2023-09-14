Bitcoin’in Fiyatı İçin Büyük “Wikipedia” Sinyali! İlgi Artıyor!

Özet

  • Wikipedia'daki Bitcoin sayfasının günlük görüntüleme sayısı spot Bitcoin ETF'si anlatısıyla artıyor.
  • Yatırımcılar, bir spot Bitcoin ETF'sine yakında onay çıkacağı beklentisiyle piyasaya yeniden ilgi gösteriyorlar.
  • Ancak bazı uzmanlar, manipülasyon iddiaları nedeniyle SEC'in bir spot Bitcoin ETF'sine onay vermesinin mümkün olmadığını değerlendiriyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
17:20
14 Eylül 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Birden fazla varlık yönetimi şirketinin spot Bitcoin (BTC) borsa yatırım fonu (ETF) için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı başvurularına onay çıkacağı yönündeki iyimserliğin yeniden artmasıyla, şimdiye kadar kripto para piyasasının mevcut döngüsünü dışarıdan takip eden birçok yatırımcı yeniden piyasaya ilgi duyuyor gibi görünüyor.

Wikipedia’daki Bitcoin Sayfasına Gösterilen İlgi Artıyor

The Block’un kripto analiz kolu The Block Pro‘nun 12 Eylül’de paylaştığı verilere göre, kar amacı gütmeyen dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia‘daki Bitcoin sayfasındaki günlük görüntüleme sayısı 8 Eylül’de 7 bin 830’a ulaştı. Bu, yılın başından bu yana görülen yüksek rakam ve rakamın bir spot Bitcoin ETF’sinin onaylanacağı beklentisiyle arttığı değerlendiriliyor.

Platform analistlerinin de belirttiği gibi, medyanın ilgisi ve bir spot Bitcoin ETF’sinin yakında onay alacağı ihtimalinin artıyor oluşu insanları Bitcoin’i araştırmaya ve ne olduğunu anlamaya itiyor.

Öte yandan geçmişte federal düzenleyici kurumda avukat olarak görev yapmış olan eski SEC çalışanı John Reed Stark, kripto para piyasasında manipülasyonun yaygın olduğunu iddia eden yeni kanıtlara atıfta bulunarak bir spot Bitcoin ETF’sine onay çıkması ihtimalinin yok denecek kadar az olduğu yönünde görüş bildirdi.

Bitcoin’de Son Durum

En büyük kripto para Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 1,77 yükselişle 26 bin 624 dolardan işlem görüyor. Değerini son 7 günde yüzde 3,68 oranında artıran Bitcoin, aylık zaman diliminde ise yüzde 9,17 gibi yüksek oranda kayıpla fiyatlanıyor. Dahası veriler BTC‘nin yılın ilk gününden bu yana yüzde 58,82 yükseldiğini gösteriyor.

Her şey göz önünde bulundurulduğunda, bir spot Bitcoin ETF’sine onay çıkmasının kripto para piyasası için olumlu bir gelişme olacağı artık hemen hemen kesinlik kazanmış durumda. Özellikle dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock’ın yaptığı spot Bitcoin ETF’si başvurusu bu onayın er ya da geç çıkacağı yönünde yorumlara neden oluyor.

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