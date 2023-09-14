Merkeziyetsiz Finans (DeFi) alanında altyapı sağlayıcısı olarak hizmet veren Orderly Network, DeFi alanında yaşanan depolama ve şeffaflık sorunlarının zincir dışı verilerini geliştirmek için Google Cloud ile ortaklık anlaşması sağladı. Anlaşmaya göre Orderly, Google Cloud Marketplace’de DeFi altyapı sağlayıcısı olarak hizmet verecek. İşbirliği, DeFi alanında güvenlik sorunlarını gidermeyi ve güvenli bir ortam oluşturmayı amaçlarken ayrıca geleneksel finans kuruluşları ile Web3 teknolojisinin entegrasyonunu kolaylaştırmayı hedefliyor.

Hızlı ve Güvenilir Bir Ortam

Google Cloud tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın Google Cloud üzerinde Blockchain alanında çalışan müşterilerin artan ilgisi nedeniyle sağlandığını söyledi. Google Cloud Asya Pasifik APAC Web3 GTM Başkanı Rishi Ramchandani, talepteki artışa yönelik özel bir Web3 ürün paketine ihtiyacı vurguladı:

“Sağlam bir altyapı oluşturmak için Orderly Network ile yapılan anlaşma, DeFi’ın benimsenmesi ve büyümesindeki boşlukları gidermeye yardımcı olacak ve kullanıcı merkezli kurumsal geliştirici araçlarının geliştirilmesi yoluyla sürekli gelişen alanda ölçeklenebilirlik sağlayacaktır.”

Finans sektöründeki birçok kişi Blockchain teknolojisinin fintech alanında yer almasıyla birlikte bu teknoloji tabanlı çözümleri test etmek için araştırıyor. Özellikle JP Morgan gibi geleneksel bankacılık alanında blockchain teknolojisine ilgi önemli ölçüde artmaya başladı. 2021’de yayınlanan bir rapor en büyük 100 bankadan 55’inin blockchain teknolojisinden yararlanmaya başladığını açıklamıştı.

DeFi Alanındaki Sorunlara Çözüm Bulunacak

Orderly firması bu anlaşmayla DeFi alanında hizmet verirken yeterli hız ve depolama sorunlarına bir denge sağlamak için elde edilen verileri zincir içi ve zincir dışı bileşenlere dağıtmayı amaçlıyor. Firma bu yöntem ile merkezi olmayan bir sistemin avantajlarından taviz vermeden hizmetlerinde kolaylık sağlayacağını iddia ediyor. Zincir dışı bileşenler, önemli işlemlerin zincir üzerinden tamamlanacağını sağlarken, zincir dışında verimli bir şekilde ele alınabilecek veriler ise ana blok zincirinden bağımsız işlenecek.

Orderly Network COO’su Arjun Arora ayrıca ana akım finans ve Web2 kuruluşlarının Web3 teknolojisini benimseme için blockchain alanında mevcut çözümlerin daha iyi performans göstermesi gerektiğini ve Orderly’nın blokchain ekosistemleri arasında sorunsuz dApp entegrasyonu için DeFi borsaları (DEX’ler) ve merkezi borsaların (CEX’ler) arasında uyum odaklı bir trade veri sistemi inşa ettiğini açıkladı:

“Google ile yaptığımız işbirliği, eşleştirme motorumuzun geleneksel finansta görülen merkezi sistemlerle rekabet etmesini sağlıyor ancak altyapımızın ve likidite ağımızın geri kalanı DEX alanında görülen varlık saklama ve şeffaflığın tüm avantajlarını koruyor.”

Arora’ya göre DeFi alanında görülen en büyük zorluk kullanıcıları uzun süredir huzursuz eden ve güvenlerini kıran güvenlik sorunları oluyor. Orderly ise Google Cloud ile yaptığı işbirliği ile DeFi alanında bu problemleri ordana kaldırmak ve güvenli bir ortam oluşturmayı amaçlıyor.