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Bu Merkeziyetsiz Borsa, Kullanıcı Fonları İle Kayıplara Karıştı!

Özet

  • Merkeziyetsiz kripto para borsası Swaprum, rug pull yaptı.
  • Arbitrum ağı tabanlı protokol, bir gecede bütün sosyal medya hesaplarını silerek kayıplara karıştı.
  • Kaybın ise 3 milyon dolar olduğu aktarılıyor.
15:20
19 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para sektöründeki regülasyon artarken aslında bunun sebeplerini de her geçen gün görmeye devam ediyoruz. Ethereum katman 2 odaklı ağı Arbitrum üzerindeki Swaprum isimli merkeziyetsiz bir borsa ise bunun son örneğini ortaya koydu.

Swaprum’dan Büyük Vurgun

Arbitrum ağı tabanlı Swaprum, kullanıcı fonları ile kayıplara karışarak rug pull yapmış gibi gözüküyor. Yaklaşık 3 milyon dolarlık kullanıcı fonuna sahip olduğu düşünülen Swaprum, PeckShield tarafından açık edildi. On-chain analiz şirketi ve blockchain güvenlik platformu PeckShield, yaklaşık olarak 1,628 ETH yani o anki fiyatı ile 3 milyon doların, platformun kontrolü altında olduğunu ifade etti. Bu fonlar da tahmin edilebileceği gibi platformun likidite havuzlarından “hortumlandı”.

Swaprum ekibi, hortumladığı tokenları daha sonra ETH paritesinde sattı ve bu da aslında Swaprum (SAPR) token fiyatının dibi görmesine neden oldu. Elinde SAPR kalan yatırımcılar ise likiditenin olmaması sebebiyle aslında bunları satamayacaklarını kabullenmiş olmalı.

Fonların Arbitrum ağından Ethereum ağına transfer edildiği de görülüyor. Elde edilen fonların daha sonra ise popüler mixer hizmeti Tornado Cash üzerinden aklanmaya çalışıldığı görülüyor. Tornado Cash, bu amaçla çokça kullanılan bir platform olsa da bu platform ile etkileşime giren herkesin benzer bir amaca sahip olduğu söylenemez.

Swaprum ekibi sosyal medya platformlarındaki izini de kaybettirmeye çalışıyor. Ekip, tam olarak bir gecede Twitter, Telegram ve GitHub üzerindeki hesaplarını sildi. Resmi internet sitesi yani projenin protokolünün ön yüzü ise hala aktif.

SAPR Fiyatı Dibi Gördü

Beosin’in güvenlik analistleri tarafından yapılan açıklamada ise Swaprum’un akıllı kontratında gizli bir arka kapı olduğu belirtildi. Bu da aslında Swaprum’un yaratıcılarının likidite sağlayıcılara verilen tokenları kolaylıkla elde edebilmesinin önünü açtı. Daha sonra likiditeyi çeken kurucuların, bu şekilde hortumlama yaptığı belirtiliyor.

SAPR fiyatına bakıldığında bunun yaşadığı saldırının anı ve fiyatın verdiği tepki de çok net olarak görülebiliyor.

Bu gibi durumlara karşı ise yatırımcıların her zaman iyi araştırma yaptıkları projelere fon göndermeleri gerekiyor. Son dönemde artan airdrop beklentileri, kullanıcıların çok fazla platform ile hiçbir araştırma yapmadan etkileşime girmelerinin önünü açtı ve tehlike gitgide artıyor.

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