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Binance borsasında günün parlayan altcoinleri bu dördü oldu. Piyasaların genelinde düşüş hakim. Bitcoin henüz güvenli bölgeyi geri alamadığı için altcoinlerin önemli kısmı negatif seyrediyor. Fakat piyasanın tersine hareket edenler de var. AST, SNM, PROM ve ARPA Coin son 24 saatte yükselişleriyle dikkat çekti.

AST Coin Nedir? AST Coin Yorum

Binance borsası AST Coin için USDT paritesini açtığından dolayı fiyat son 24 saatte %100’e yakın arttı. 17 Mayıs tarihinde 0,1 dolardan alıcı bulan altcoin sadece 2 günde 0,3 bölgesine ulaşarak fiyatını üçe katladı. Böylece 2021 Aralık ayından beri ilk kez 0,3 doları aşmış oldu. Yaklaşık 1,5 yılın ardından gelen zirve uzun süredir zararda bekleyen yatırımcıların yüzünü güldürdü.

Boğa sezonundaki seviyelerine dönen altcoin için 0,20 ve 0,25 dolar üstü kapanışlar yükselişin devam edebileceğini söyleyecek. Eğer bunu başarabilirse 0,75 dolarlık tarihi zirvesine kadar yolculuk devam edebilir. Kısa vadede 0,17 dolar aralığının daha fazla kaybı önlemek için güçlü kalması gerekiyor. AST Coin en yüksek 0,75 doları görmüştü.

SNM Coin Yorum

Binance borsasında günün en fazla yükselen ikinci altcoini SNM Coin oldu. Yükselişin şimdilik özel sebebi yok gibi görünüyor. Bugün 0,52 dolara kadar ulaşan fiyat 17 Mayıs tarihinde 0,42 dolardı. Kısa vadede 0,44 dolar üstü kapanışlar gelmeye devam ederse yükseliş sürebilir. Aşılacak ilk önemli direnç 0,528 dolar bölgesidir bunun için de destek alanın korunması gerekiyor.

PROM Coin Yorum Geleceği

Günlükte %15’ten fazla değer kazandı ve yükseliş yazı hazırlandığı sırada devam ediyordu. Proje birkaç gün önce BeNFT ile ortaklık açıklamıştı. Fiyatı bugün erken saatlerde 4,29 dolar seviyesinden 5,10 dolara kadar yükseldi. Eğer 5 dolar üstünde kapanışlar yapmaya devam ederse 5,17 ve 5,8 dolar dirençlerini hedefleyebilir. En yakın destek 4,4 dolarda bulunuyor.

ARPA Coin Yorum

Düşüşe direnen ve yükseliş yaşayan Binance borsasındaki son altcoin ARPA Coin oldu. Fiyat dün akşam saatlerinde 0,048 dolardayken bugün 0,054 dolara kadar yükseldi. Şimdilik 0,052 dolar desteğinin geri kazanılması ve üzerinde kapanışlara ihtiyaç var. Eğer bunu başarabilirse yeniden 0,058 ve 0,068 dolar seviyelerini hedefleyebilir. Akşam gelecek Powell açıklamaları kazançların silinmesine veya artmasına neden olacak.

Fiyat yazı hazırlandığı sırada 0,0518 dolarda bulunuyor.