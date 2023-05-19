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Gün içerisinde İsviçre’de kripto para ödemeleriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Vergi ödemelerinde 2021’den bu yana BTC ve ETH kabul etmeye başlayan İsviçre’nin Zug kantonu, BTC ve ETH ile vergi ödeme limitini, 100.000 İsviçre Frangından (CHF) 1,5 milyon İsviçre Frangına çıkardı.

İsviçre’nin Zug Kantonu, BTC ve ETH ile Vergi Ödeme Limitini Yükseltti

Kripto para piyasası, son aylarda oldukça hareketli bir süreç geçirdi. ABD başta olmak üzere pek çok ülkede önemli gelişmeler yaşandı. Ülkelerin kripto para birimlerine ve kripto para düzenlemelerine olan yaklaşımı birbirlerinden de farklılık gösterdi. Yakın zamanda Florida Valisi Ron DeSantis, eyalette CBDC kullanımını kısıtlayan bir yasa tasarısını imzaladı.

Ancak kripto para birimlerine yönelik kısıtlayıcı bir düzenleyici çerçevenin aksine bu bağlamda önemli adımlar atan düzenleyiciler de oldu. Son dönemlerde birçok ülkenin merkez bankası, özellikle CBDC’ler konusunda çeşitli adımlar attı ve önemli araştırmalar yürütmeye başladı. Öte yandan bir önemli gelişme de gün içerisinde İsviçre’de yaşandı. İsviçre’nin Zug kantonu, BTC ve ETH ile veri ödemelerindeki limiti yükseltti.

Vergi Limiti 1,5 Milyon İsviçre Frangı’na Yükseltildi

26 farklı kantondan oluşan İsviçre Konfederasyonu’nun Zug kantonu, 2021 yılında veri ödemelerinde Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) kabul etmeye başladı. Gün içerisinde yer alan haberlere göre bu bağlamda yeni bir gelişme yaşandı. İsviçre’nin Zug kantonu, BTC ve ETH ile vergi ödeme limitini, 100.000 İsviçre Frangından (CHF) 1,5 milyon İsviçre Frangına çıkardı. Zug kantonu hükümetinin bir üyesi olan İsviçreli politikacı Heinz Tännler, gün içerisinde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: