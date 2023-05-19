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  •   İsviçre’nin Zug Kantonunda Yeni Gelişme: BTC ve ETH ile Vergi Ödemelerindeki Limit Yükseltildi

İsviçre’nin Zug Kantonunda Yeni Gelişme: BTC ve ETH ile Vergi Ödemelerindeki Limit Yükseltildi

Özet

  • İsviçre'nin Zug kantonunda vergi ödemelerinde kripto para kullanımlarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
  • BTC ve ETH ile yapılan vergi ödemelerindeki limit, 100.000 CHF'den 1,5 milyon CHF'ye yükseltildi.
  • Zug kantonu hükümetinin bir üyesi olan İsviçreli politikacı Heinz Tännler, bu gelişmeyi dijital geleceğe doğru atılmış önemli bir adım olarak nitelendirdi.
16:12
19 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Gün içerisinde İsviçre’de kripto para ödemeleriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Vergi ödemelerinde 2021’den bu yana BTC ve ETH kabul etmeye başlayan İsviçre’nin Zug kantonu, BTC ve ETH ile vergi ödeme limitini, 100.000 İsviçre Frangından (CHF) 1,5 milyon İsviçre Frangına çıkardı.

İsviçre’nin Zug Kantonu, BTC ve ETH ile Vergi Ödeme Limitini Yükseltti

Kripto para piyasası, son aylarda oldukça hareketli bir süreç geçirdi. ABD başta olmak üzere pek çok ülkede önemli gelişmeler yaşandı. Ülkelerin kripto para birimlerine ve kripto para düzenlemelerine olan yaklaşımı birbirlerinden de farklılık gösterdi. Yakın zamanda Florida Valisi Ron DeSantis, eyalette CBDC kullanımını kısıtlayan bir yasa tasarısını imzaladı.

Ancak kripto para birimlerine yönelik kısıtlayıcı bir düzenleyici çerçevenin aksine bu bağlamda önemli adımlar atan düzenleyiciler de oldu. Son dönemlerde birçok ülkenin merkez bankası, özellikle CBDC’ler konusunda çeşitli adımlar attı ve önemli araştırmalar yürütmeye başladı. Öte yandan bir önemli gelişme de gün içerisinde İsviçre’de yaşandı. İsviçre’nin Zug kantonu, BTC ve ETH ile veri ödemelerindeki limiti yükseltti.

Vergi Limiti 1,5 Milyon İsviçre Frangı’na Yükseltildi

26 farklı kantondan oluşan İsviçre Konfederasyonu’nun Zug kantonu, 2021 yılında veri ödemelerinde Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) kabul etmeye başladı. Gün içerisinde yer alan haberlere göre bu bağlamda yeni bir gelişme yaşandı. İsviçre’nin Zug kantonu, BTC ve ETH ile vergi ödeme limitini, 100.000 İsviçre Frangından (CHF) 1,5 milyon İsviçre Frangına çıkardı. Zug kantonu hükümetinin bir üyesi olan İsviçreli politikacı Heinz Tännler, gün içerisinde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Limitteki bu artış, dijital geleceğe doğru atılmış önemli bir adımdır. 2023’ün ikinci yarısından itibaren, vergi idaresi tarafından verilen ödeme makbuzlarındaki QR kodunu okutarak doğrudan kripto para birimleri ile vergi ödemek gibi başka bir yenilik daha mümkün olacak. Bu basitleştirilmiş süreç, kripto para birimleri ile ödemeyi daha da cazip hale getiriyor.”

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