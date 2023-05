Okuma Süresi: 4 Dakika

Hong Kong, ABD’de artan regülasyonlar sonrası kripto para sektörünün kalbinin atmaya başladığı Asya’nın kripto para merkezlerinden birisi olmaya aday. Özellikle Hong Kong’un yakında hayata geçireceği düşünülen bir regülasyon, her şeyi değiştirebilir. Peki bu büyük regülasyon neyi kapsıyor?

Hong Kong Kripto Para Regülasyonu Nedir?

Hong Kong ve dolayısıyla Çin, 1 Haziran’da yürürlüğe girmesi beklenen yeni bir kripto para regülasyonuna hazırlanıyor. Bu düzenleme, Virtual Asset Service Providers (VASP), yani kripto para borsaları için bir lisanslama sistemini hayata geçirecek. Ancak bu, kripto para birimlerinin ülkedeki herkes için tamamen yasal hale geldiği anlamına gelmiyor. Yine de böyle bir regülasyon ile en azından şu an için çok yıllık bir danışma sürecinin ardından tamamlanan VASP lisanslama taslağı, borsaların yalnızca akredite profesyonel yatırımcılara erişim sağlamasına izin veriyor. Bireysel yatırımcılar ise buna dahil edilmiyor.

Hong Kong hükümeti tarafından hayata geçirilecek olan bu taslağın şu an için sadece yüksek likiditeye sahip kripto paraları kapsayabileceği de belirtildi. Yani aslında her kripto para, her yatırımcıya “yasal” olarak açık olmayacak olsa da bunun Hong Kong adına atılan önemli bir regülasyon adımı olduğu söylenebilir.

Hong Kong otoriteleri beklenen kripto para borsa lisans taleplerini karşılamak için ciddi bir personel alımı bile yapmaya başladı. Bu da aslında birçok borsanın Hong Kong içerisine geçiş yapabileceğine işaret ediyor. Böyle bir durum, yerel kripto para birimleri ve kripto para projeleri için ise yüksek likidite anlamına geliyor. Hong Kong’un kripto para yatırımcısı dostu vergilendirme sistemi de kripto para sektörünün yeni kalbinin kesinlikle Hong Kong ve Çin olmasını sağlayabilir.

Yükseliş Beklenen Çin Altcoinleri

Peki Çin merkezli veya bağlantılı olarak görülen kripto paralar ile kripto para projeleri tam olarak hangileri? Aslında bunların başında kesinlikle Tron (TRX) ve Justin Sun ile bağlantılı kripto paralar geliyor. Sun, Hong Kong’un kripto para ekosistemi denince akla gelen ilk isimlerden ve TRX’in bu büyük adımdan faydalanacağı tahmin edilebilir. Bunun devamında ise diğer kripto para projeleri ve kapsamları şu şekilde sıralanabilir:

Conflux Network (CFX) : Çin’in Instagram’ını geliştiren proje, aynı zamanda BSIM isimli blockchain sim kartı projesi ile de anılıyor ve geleceği oldukça parlak.

: Çin’in Instagram’ını geliştiren proje, aynı zamanda BSIM isimli blockchain sim kartı projesi ile de anılıyor ve geleceği oldukça parlak. Nervos.bit (CKB) : Nervos, yetkililer tarafından Çin’in genel blockchain ağını geliştirmek için seçildi.

: Nervos, yetkililer tarafından Çin’in genel blockchain ağını geliştirmek için seçildi. IRIS Network (IRIS): BSN China tarafından Çin’in Cosmos blockchain ağı olarak seçilen IRIS de gelecek vaat ediyor.

BSN China tarafından Çin’in Cosmos blockchain ağı olarak seçilen IRIS de gelecek vaat ediyor. Vite Labs (VITE) : Nispeten köklü bir proje olan VITE, işlem ücreti olmayan kullanımı ile ismini duyuranlar arasında yer alıyor.

: Nispeten köklü bir proje olan VITE, işlem ücreti olmayan kullanımı ile ismini duyuranlar arasında yer alıyor. Neo Smart Economy (NEO) : Çin’in Ethereum’u olarak bilinen NEO için aslında çok bir söze gerek yok. Proje, Çin ekosistemine bağlı olarak rekor da kırabilir dibi de görebilir.

: Çin’in Ethereum’u olarak bilinen NEO için aslında çok bir söze gerek yok. Proje, Çin ekosistemine bağlı olarak rekor da kırabilir dibi de görebilir. IOST (IOST) : Farklı bir konsensüs mekanizmasına sahip olan IOST, inanılırlık kanıtı olarak ifade edilen Proof-of-Believability yöntemi ile yüksek işlem hızı vaat ediyor.

: Farklı bir konsensüs mekanizmasına sahip olan IOST, inanılırlık kanıtı olarak ifade edilen Proof-of-Believability yöntemi ile yüksek işlem hızı vaat ediyor. Cortex Labs (CTXC): Yapay zeka odaklı bu proje, Çin’in en popüler AI odaklı blockchain ağlarından birisi konumunda.

Yapay zeka odaklı bu proje, Çin’in en popüler AI odaklı blockchain ağlarından birisi konumunda. Certik (CTK): Çin merkezli olmasına rağmen dünyanın en popüler akıllı kontrat denetim ve blockchain güvenlik platformlarından Certik, zaten kendini kanıtlayan bir protokol konumunda.

Çin merkezli olmasına rağmen dünyanın en popüler akıllı kontrat denetim ve blockchain güvenlik platformlarından Certik, zaten kendini kanıtlayan bir protokol konumunda. Linear Finance (LINA) : LINA, Hong Kong merkezli bir ekip tarafından kurulmasının yanı sıra ağlar arası etkileşim ile ön plana çıkıyor.

: LINA, Hong Kong merkezli bir ekip tarafından kurulmasının yanı sıra ağlar arası etkileşim ile ön plana çıkıyor. The Sandbox (SAND): Kısa sürede büyük yükseliş elde eden proje, Hong Kong’un metaverse evrenine de hayat veriyor ve yükselişe gebe.

Kısa sürede büyük yükseliş elde eden proje, Hong Kong’un metaverse evrenine de hayat veriyor ve yükselişe gebe. NKN (NKN): China Mobile tarafından kullanılan telekomünikasyon odaklı bu proje, devrimsel bir teknolojiye ev sahipliği yapıyor olabilir.

China Mobile tarafından kullanılan telekomünikasyon odaklı bu proje, devrimsel bir teknolojiye ev sahipliği yapıyor olabilir. Waltonchain (WTC): Yine sektörün eskilerinden olan WTC, Çin’in nesnelerin interneti (IOT) odaklı köklü projelerinden birisi olarak görülüyor.

Yine sektörün eskilerinden olan WTC, Çin’in nesnelerin interneti (IOT) odaklı köklü projelerinden birisi olarak görülüyor. VeChain (VET): Çin merkezli kripto para projesi denilince akla ilk gelenlerden olan VET de tedarik zinciri odaklı çözümleri ile iyi yerlere gelmeye aday.

Bunlara ek olarak ise özellikle DeFi odaklı ve Çin ile ilişkili altcoinlere şunlar örnek verilebilir:

Tranchess (CHESS),

dForce (DF),

DODO (DODO),

ForTube (FOR)

SUN.IO (SUN)

Çin ile ilişkili blockchain tabanlı oyun projeleri arasında Immutable, Ethernity ve COMBO yer alıyor. Immutable tam olarak Çin merkezli olmasa da Çin’in devlerinden Tencent, şirkete 200 milyon doların üzerinde yatırım yaparak aslında kararlarını etkileyebilecek kadar önemli bir rol üstlendi. Bunun devamında ise dünya devi Animoca Brands’in desteklediği Highstreet (HIGH) ve yine Animoca Brands tarafından piyasaya sürülen tahmin piyasası projesi Prosper (PROS) ön plana çıkıyor. Jehan Wu tarafından desteklenen Reef (REEF) ve Hong Kong merkezli kripto para ödeme projesi Alchemy Pay (ACH) de listenin unutulmaması gerekenleri arasında yerini almış durumda.

Bu kripto paralar arasında bazılarının ise çoktan yükselişin keyfini çıkarmaya başladığı görülüyor.