Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Öyle Şeyler Söyledi Ki! Scaramucci: Kendinize Gelin Henüz 1998’li Yıllardayız! İşte Kriptonun Geleceği!

Öyle Şeyler Söyledi Ki! Scaramucci: Kendinize Gelin Henüz 1998’li Yıllardayız! İşte Kriptonun Geleceği!

Özet

  • Scaramucci bugün Bitcoin fiyatının 40.000 dolar olması gerektiğini söylüyor.
  • Ona göre BTC şu an internetin 1998'li yıllarını yaşıyor.
  • Benimseme arttıkça fiyatın hızla katlanmasını bekliyor.
16:42
19 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Eski Beyaz Saray iletişim direktörü Scaramucci kripto paralarla yakından ilgileniyor. Aynı zamanda bir yatırım şirketinin CEO’su. Kripto paraların geleceğiyle alakalı geçmişte birçok kez olumlu yorumlar yapan isim son piyasa tahminlerinde yatırımcıları fazlasıyla heyecanlandırdı.

Bitcoin ve Kripto Geleceği

Hedge fonu SkyBridge Capital‘in CEO’su Anthony Scaramucci, Bitcoin‘in hali hazırda olması gereken değerinin çok altında olduğunu söylüyor. Yakın zamanda verdiği demeçte geçen yıl yaşanan FTX fiyaskosunun ardından kripto piyasasının aşırı satışlar yüzünden anormal kayıplar yaşadığını söyledi. Nitekim o dönemde ilkleri görmüştük. Kırılmaz denilen 20.000 dolar desteği kırıldı ve fiyat 15.400 dolarlı seviyelere kadar indi.

Peki Bitcoin şu an ve yakın gelecekte kaç dolar olmalı? Anthony bu konuda net bir cevap veriyor ve 40.000 dolar diyor. Ona Bitcoin için bugünün adil değeri 40.000 dolar. Elbette bu senaryoda altcoinlerin çoğunun da mevcut seviyelerinden asgari %200 daha yukarıda olması gerekir.

Dünyanın En İyi Kripto Para Yorumcusu Kimdir?

Kariyeri ve geçmiş tahminlerinin tutarlılığı dikkate alınırsa Anthony Scaramucci ilk sıralarda yer alabilir. Ancak kripto para piyasaları son derece volatilitesi yüksek bir ortam olduğu için burada %100 başarı yok. En popüler uzmanların bile kısa ve orta vadeli fiyat tahminlerinde yanıldığını çoğu kez gördük. Peki Scaramucci güncel durumu nasıl değerlendiriyor?

“Geçen yıl pek çok şey oldu. Sam Bankman-Fried olayından bahsediyorsunuz. Neredeyse John Meriwether ve Bernie Madoff’un bir bebeği olsaydı, bu Sam Bankman-Fried olurdu. Bu hikayede her şey var. Dolandırıcılık var, aşırı kaldıraç var, aşırı güven var. Ve piyasalarda gerçekten büyük bir depresyona neden oldu. Ve piyasa büyük olasılıkla aşağı yönlü olarak aşıldı. Bu yüzden Bitcoin’in özünde yaklaşık 40.000 dolar değerinde olduğunu düşünüyoruz.”

Scaramucci, Bitcoin’in benimsenme seviyesinin mevcut seviyeden iki katına çıkması halinde kral kriptonun devasa ralliler yapacağını öngörüyor.

“Gördüğümüz şey daha iyi minör aktivite, cüzdan genişlemesi görüyoruz… Bitcoin için %4 küresel emilim var, yaklaşık 340 milyon cüzdan. Bu kabaca internetin 1998’de olduğu yere denk geliyor. Sadece %4’ten %8’e çıkmamız gerekiyor ve Bitcoin’de patlayıcı getiriler göreceksiniz. Bu yüzden insanların sabırlı olmasını istiyorum.”

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
İlgili Yazılar
Yan Yattı Çamura Battı! ABD Neden Kıvranıyor? Kripto Nasıl Etkilenecek?
Yan Yattı Çamura Battı! ABD Neden Kıvranıyor? Kripto Nasıl Etkilenecek?
Hiperbitcoinizasyon Geliyor Hazır Mısınız? 2 Gün İçinde Kripto Paralarda Olacaklar!
Hiperbitcoinizasyon Geliyor Hazır Mısınız? 2 Gün İçinde Kripto Paralarda Olacaklar!
Hedefler Net! Ünlü Analistin Haziran Ayı Kripto Para Tahmini!
Hedefler Net! Ünlü Analistin Haziran Ayı Kripto Para Tahmini!
Bitcoin İçin Karar Anı! Analiste Göre Kaçarı Yok, Bu 2 Seviyeden Birisi Geliyor!
Bitcoin İçin Karar Anı! Analiste Göre Kaçarı Yok, Bu 2 Seviyeden Birisi Geliyor!
Binance Şimdi Öyle Bir Adım Attı Ki! Kıymeti Boğada Anlaşılacak!
Binance Şimdi Öyle Bir Adım Attı Ki! Kıymeti Boğada Anlaşılacak!
Seçimlere Kripto Para Bağışı Damga Vuruyor! İlk Defa Olacak, Dönüm Noktası!
Seçimlere Kripto Para Bağışı Damga Vuruyor! İlk Defa Olacak, Dönüm Noktası!
Dünyaca Ünlü Milyarder Son Sözü Söyledi: Kripto Paralarda Güvenlik Her Şeydir! Bakın Neden Bunu Söyledi!
Dünyaca Ünlü Milyarder Son Sözü Söyledi: Kripto Paralarda Güvenlik Her Şeydir! Bakın Neden Bunu Söyledi!
Coinmarketcap Listelerini Kasıp Kavuran İki Altcoin Hangisi? Yatırımcı Mutlu Mu?
Coinmarketcap Listelerini Kasıp Kavuran İki Altcoin Hangisi? Yatırımcı Mutlu Mu?
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023