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Eski Beyaz Saray iletişim direktörü Scaramucci kripto paralarla yakından ilgileniyor. Aynı zamanda bir yatırım şirketinin CEO’su. Kripto paraların geleceğiyle alakalı geçmişte birçok kez olumlu yorumlar yapan isim son piyasa tahminlerinde yatırımcıları fazlasıyla heyecanlandırdı.

Bitcoin ve Kripto Geleceği

Hedge fonu SkyBridge Capital‘in CEO’su Anthony Scaramucci, Bitcoin‘in hali hazırda olması gereken değerinin çok altında olduğunu söylüyor. Yakın zamanda verdiği demeçte geçen yıl yaşanan FTX fiyaskosunun ardından kripto piyasasının aşırı satışlar yüzünden anormal kayıplar yaşadığını söyledi. Nitekim o dönemde ilkleri görmüştük. Kırılmaz denilen 20.000 dolar desteği kırıldı ve fiyat 15.400 dolarlı seviyelere kadar indi.

Peki Bitcoin şu an ve yakın gelecekte kaç dolar olmalı? Anthony bu konuda net bir cevap veriyor ve 40.000 dolar diyor. Ona Bitcoin için bugünün adil değeri 40.000 dolar. Elbette bu senaryoda altcoinlerin çoğunun da mevcut seviyelerinden asgari %200 daha yukarıda olması gerekir.

Dünyanın En İyi Kripto Para Yorumcusu Kimdir?

Kariyeri ve geçmiş tahminlerinin tutarlılığı dikkate alınırsa Anthony Scaramucci ilk sıralarda yer alabilir. Ancak kripto para piyasaları son derece volatilitesi yüksek bir ortam olduğu için burada %100 başarı yok. En popüler uzmanların bile kısa ve orta vadeli fiyat tahminlerinde yanıldığını çoğu kez gördük. Peki Scaramucci güncel durumu nasıl değerlendiriyor?

“Geçen yıl pek çok şey oldu. Sam Bankman-Fried olayından bahsediyorsunuz. Neredeyse John Meriwether ve Bernie Madoff’un bir bebeği olsaydı, bu Sam Bankman-Fried olurdu. Bu hikayede her şey var. Dolandırıcılık var, aşırı kaldıraç var, aşırı güven var. Ve piyasalarda gerçekten büyük bir depresyona neden oldu. Ve piyasa büyük olasılıkla aşağı yönlü olarak aşıldı. Bu yüzden Bitcoin’in özünde yaklaşık 40.000 dolar değerinde olduğunu düşünüyoruz.”

Scaramucci, Bitcoin’in benimsenme seviyesinin mevcut seviyeden iki katına çıkması halinde kral kriptonun devasa ralliler yapacağını öngörüyor.