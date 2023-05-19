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Piyasadaki Düşüş Devam Ediyor: Bitcoin’in Sıradaki Rotası Neresi Olacak?

Özet

  • Bitcoin, yeniden 27.000 dolar seviyesinin altına geriledi.
  • On-chain veri analizi platformu CryptoQuant, madencilerin son günlerde önemli miktarlarda satışlar gerçekleştirdiğini bildirdi.
  • Öte yandan Lookonchain ise son günlerde gerçekleşen büyük ölçekli BTC transferlerine dikkat çekti.
14:38
19 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, güne düşüş ile başladı ve lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’nin üzerinde bir değer kaybı kaydederek 26.800 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,12 trilyon dolara geriledi. Öte yandan birçok kripto analiz platformu, güncel verileri paylaştı ve kritik metriklere dikkat çekti.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’nin üzerinde bir değer kaybı kaydederek 26.800 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer kaybının etkisiyle güne düşüş ile başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,12 trilyon dolara geriledi.

Öte yandan birçok kripto analiz platformu kritik verileri yayımladı ve güncel metriklere dikkat çekerek kripto para piyasasındaki son durumu değerlendirdi.

Bitcoin’in Sıradaki Rotası Neresi Olacak?

Lider kripto para birimi Bitcoin’in üzerindeki satış baskısı, son günlerde önemli ölçüde artış gösterdi ve BTC, yeniden 27.000 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi. Güncel teknik görünümleri değerlendiren on-chain veri analizi platformu CryptoQuant, son günlerde son dönemlerde yalnızca yatırımcıların değil aynı zamanda madencilerin de önemli miktarlarda satışlar gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Ek olarak kripto analiz platformu Lookonchain, portföyünde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adreslerin son günlerde gerçekleştirdiği büyük ölçekli transferlere işaret etti. Lookonchain verilerine göre bir adres, dün kripto para borsası Binance’e güncel fiyatlar ile ortalama 48 milyon dolar değerinde 1750 adet BTC gönderdi. Birçok analist, kripto para borsalarındaki BTC girişlerinin artış eğiliminde olmaya devam etmesi durumunda Bitcoin’de yeniden güçlü bir satış baskısı oluşabileceğini ifade etti.

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