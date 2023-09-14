Sıkıcı derecede sessizleşen kripto para piyasası, Bitcoin‘in (BTC) doğrudan görülemeyen yüzünde yaşanan belirgin değişikliklerle yeni bir atak olabileceğinin sinyali veriyor. Zincir üzeri veriler, güçlü bir rallinin yaşanabileceğini gösteriyor.

Zincir Üzeri Veriler Bitcoin’deki Sessizliğin Bozulacağını Söylüyor

Blockware Solutions ve Glassnode‘un sağladığı zincir üzeri veriler, kripto kralı Bitcoin’in son bir ay içinde zincir üzerinde aktif olan dolaşımdaki arz yüzdesinin bu hafta başında yüzde 5,4 ile rekor düşük seviyeye gerilediğini gösteriyor. Diğer bir deyişle, daha az BTC el değiştiriyor ve bu da arz tarafındaki zayıflığa işaret ediyor. Şu anda dolaşımda 19.48 milyon BTC bulunuyor.

Blockware Solutions, söz konusu zincir üzeri verileri değerlendirirken “Fiyat marjda belirlenir, bu da Bitcoin’i ileri geri takas edenlerin kısa vadeli fiyat hareketini yönlendirdiği anlamına geliyor. Arz tarafındaki likidite eksikliği artmaya devam ettikçe, daha az arzın el değiştirmesinin de gösterdiği gibi herhangi bir talep katalizörü fiyatın fırlamasına neden olacaktır.” dedi.

Güncel veriler bir yıldan uzun zamandır hareketsiz kalan dolaşımdaki arzın yüzdesinin yüzde 70’e yaklaştığını ortaya koyuyor. “Satın al ve satmadan tut” yatırım stratejisi, kripto para piyasasında yaygın olarak tercih edilen bir strateji olmaya devam ediyor. Bu stratejinin de etkisiyle zun vadeli yatırımcılar olarak adlandırılan yatırımcı grubu dolaşımdaki BTC arzının yüzde 75’inden fazlasını kontrol ediyor. Glassnode, aldığı coin’leri/token’leri en az 155 gün boyunca satmadan tutan cüzdan adreslerini uzun vadeli yatırımcılar olarak tanımlamaktadır.

Piyasa Potansiyel Yükseliş Katalizörü Spot Bitcoin ETF’ini Bekliyor

Bir yükseliş katalizörü olması beklenen ve onayına birkaç ay uzakta olunduğu değerlendirilen potansiyel spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) yanı sıra, makro ve düzenleyici endişeler gün geçtikçe artıyor.

FalconX araştırma müdürü David Lawant, 12 Eylül’de abonelerine gönderdiği notta, “Makro senaryo hiç bu kadar belirsiz olmamıştı. Endişenin daha uzun süre daha yüksek olması kripto para piyasası dahil riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturabilir.” dedi. Lawant ayrıca “Önümüzdeki 6-12 ay içinde devlet tarafından el konulan cüzdanlardan, Bölüm 11 iflas portföylerinden ve büyük token kilitlerinin açılmasından kaynaklanan bazı potansiyel satış baskısı olacak. Son olarak, ABD’de daha fazla düzenleyici eylemin gelip gelmeyeceği konusunda belirsizlik söz konusu.” eklemesini yaptı.