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  •   Ünlü Kripto Avukatından Şok Binance Açıklaması: Öldüreceğizden Ezeceğize Dönüldü

Ünlü Kripto Avukatından Şok Binance Açıklaması: Öldüreceğizden Ezeceğize Dönüldü

Özet

  • Kripto avukatı John Deaton, ABD Adalet Bakanlığı'nın (DoJ) Binance'in aleyhinde mahkemeye mühürlü iddianame sunabileceğini söyledi.
  • Deaton, DoJ'un Binance'e yönelik yasal işlem başlatmasının sürpriz olmayacağını ifade etti.
  • Deaton, düzenleyicilerin kripto piyasasına farklı bir yaklaşım benimsemeye başladıklarını, uzun sürecek bir yasal savaşa hazırlıklı olunmasını ekledi.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
12:30
14 Eylül 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto para borsası devi Binance çeşitli yasal sorunlar, üst düzey isimlerin istifaları ve ABD Adalet Bakanlığı’nın (DoJ) açtığı soruşturma gibi birçok büyük sorunla karşı karşıya. XRP destekçiliğiyle tanınan kripto avukatı ve aktivist John Deaton, DoJ’un Binance’in aleyhinde mahkemeye mühürlü iddianame sunmasını beklediğini belirtti.

Düzenleyicilerin Kriptoyu Öldüreceğizden Ezeceğize Dönüşü

13 Eylül’de sosyal medya paltformu X’de gerçekleştirilen bir Space yayınında konuşan XRP destekçiliğiyle tanınan kripto avukatı ve aktivist John Deaton, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Binance’e açtığı dava için çarpıcı bir öngörüde bulundu.

Deaton, en büyük kripto para borsası Binance karşısında DoJ’un yasal işlem başlatabileceğini söyledi. Deaton, bu konuda endişelendiğini belirterek, bu endişesinin nedeni olarak kripto para piyasasında yaşanan bir dizi olağandışı olaya işaret etti. Avukat, DoJ’un Binance aleyhinde mahkemeye mühürlü iddianamenin sunmasının sürpriz olmayacağını dile getirdi.

Deaton ayrıca, düzenleyicilerin ve kanun koyucuların kripto para endüstrisine yaklaşma biçiminde gözle görülür bir değişim olduğuna dikkat çekerek, piyasa katılımcılarının oldukça uzun sürecek bir yasal savaş için hazırlanmaları gerektiğini öne sürerek şunları söyledi:

Ne yazık ki oldukça uzun sürecek bir mücadele için hazırlıklı olunması gerektiğini düşünüyorum. Düzenleyicilerin ‘Kriptoyu öldüreceğiz’den ‘Hayır, öldüremeyiz, bu yüzden onu ezeceğiz ve böylece geleneksel oyuncular gelip onu alabilecekler’ noktasına geldiklerine tanık oluyoruz.

Deaton bundan önce bir politika meselesi olarak kriptonun 2025 yılına kadar ABD mahkemelerinde tartışılmaya devam etmesi gerektiği görüşünü dile getirmişti. Avukat, bu noktadan sonra ABD’de konuyla ilgili siyasi bir fikir birliğine varılmasını bekliyor. Dolayısıyla Binance’in anlaşma yapmak ya da diz çökmek yerine mücadele etmek istemesi beklendiği kadar kolay olmayabilir.

SEC’in XRP Konusundaki Tutumu

Space yayınına katılan avukat Jeremy Hogan ise SEC’in bir mahkeme balgesinden XRP için verilen özere karara itiraz etmeyeceğini belirttiğinden bahsetti. SEC’in açıklaması, XRP’nin kendi başına bir menkul kıymet olup olmadığı sorusunun artık değerlendirilmediğini gösteriyor. Hogan, ABD’yi terk eden kripto şirketlerinin sayısındaki artışın olumlu bir işaret olmadığı için yenilikçi olmanın vaktinin geldiğini de ekledi.

ABD’nin kripto para piyasasını yıkıcı bir şekilde düzenlemeye çalıştığı mevcut dönemde, piyasa düzenlemelerin yükü altında ve bireyler fikirlerinin ve yeniliklerinin minimum yasal kısıtlamalarla gelişebileceği bir ortam arıyor.

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