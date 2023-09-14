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  •   Güncel Tahminler: Kripto Para Düşüşü Bitti Mi? Bitcoin ve Altcoinler Yükselir Mi?

Güncel Tahminler: Kripto Para Düşüşü Bitti Mi? Bitcoin ve Altcoinler Yükselir Mi?

Özet

  • Çekirdek enflasyon nispeten iyimser geldi.
  • BTC fiyatının kalıcı yükselişi için ETF onayı şart ve bu ihtimale yaklaşıyor olabiliriz.
  • 0,1 BTC tutan cüzdan sayısı bu hafta ATH seviyesi olan 12 milyona ulaştı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
11:10
14 Eylül 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Dün gelen kötü enflasyon verisinin ardından BTC fiyatı nispeten güçlü kalmaya devam ediyor. Birkaç yaklaşık 5 saat önce fiyatı 26.500 dolara kadar tırmandı. Bununla birlikte kritik bölgede gelen satışlar nedeniyle fiyat hızla tersine döndü. Kısa vadeli kazanç peşinde koşan yatırımcıların getirdiği baskı fiyatın dar bir aralıkta sıkışıp kalmasına neden oluyor.

Kripto Para Düşüşü Bitti Mi?

BTC son gelen enflasyon verisine rağmen güçlü duruşunu sürdürüyor. Önceki %3,2’lik rakama rağmen enflasyon %3,7 açıklandı ve akaryakıt fiyatlarında devam eden artış Eylül enflasyonunun da çok iyi gelmeyeceğini söylüyor. Gıda ve enerji hariç tüm kalemleri ölçen yıllık çekirdek TÜFE modeli daha olumlu veriler gösterdi. Ağustos ayı yıllık çekirdek TÜFE %4,3 ile önceki %4,7’nin altında geldi. Burada barınma endeksindeki artış enerji hariç tüm kalemlerdeki artışın tam %70’ini oluşturuyor.

Piyasa uzmanı Quinn Thompson kripto paralarda düşüşün bitip bitmediğiyle ilgili son veriler ışığında şunları söyledi;

“Teknoloji varlıkları için zor bir ortam ve kripto para piyasalarının son zamanlarda yaşadıkları şeyler şaşırtıcı değil. Bu alana akan taze sermaye eksikliği var. Faiz oranlarının yüksek seyretmesi nedeniyle birçok yatırımcı parasını yüksek getirili tasarruf hesaplarına ve para piyasası fonlarına yatırmayı tercih ediyor. Son zamanlarda bazı emtialarda görülen güçlenme de bu sorunun bir parçası çünkü ekonomik koşulların hala nispeten güçlü olduğunu ve enflasyonun hala bir sorun olduğunu vurguluyor. Bu sona erene kadar, kripto paraya yatırılabilecek sermaye nispeten az olacaktır.”

Bitcoin ve Altcoinler Yorum

Kripto para piyasaları için umut verici en önemli şey ABD Temyiz Mahkemesi Yargıcı Neomi Rao’nun 29 Ağustos’ta SEC’i haksız bulduğu Grayscale davasıdır. GBTC’nin ETF’e dönüştürülmesini onaylamayan SEC ortaya sunduğu gerekçede haksız bulundu ve spot Bitcoin ETF onaylarının da önü açıldı. BlackRock ve Fidelity Investments gibi şirketlerin Bitcoin’e olan kurumsal ilgisi de giderek artıyor. Her iki kurumun spot BTC ETF onayları 2 Eylül’de ertelenirken, 1,5 trilyon dolarlık varlık yöneticisi Franklin Templeton ETF başvurusu yaptı.

Bitcoin fiyatlarındaki artışa paralel olarak borsalardaki BTC arzı 4 Eylül’deki aylık zirvenin altında kalmaya devam ediyor. Borsalar bu aylık zirveden bu yana 40.000’in üzerinde Bitcoin kaybetti. Bu iyimser olmak için iyi bir nedendir.

Öte yandan zorlu geçen 2 yılın ardından 0,1 BTC tutan cüzdan sayısı bu hafta ATH seviyesi olan 12 milyona ulaştı. Bu da birikimin önemli ölçüde tamamlanmış olabileceğini ve beklenen büyük rallinin yaklaştığını söylüyor.

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