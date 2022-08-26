DeFi platformu Synthetix'in kurucusu Kain Warwick, enflasyonist modelin Synthetix ekosisteminin yeniden başlatılmasına yardımcı olduğunu ve artık bu modele ihtiyaç kalmadığını açıkladı.

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Popüler merkeziyetsiz finans (DeFi) platformu Synthetix‘in kurucusu Kain Warwick, protokolün daha yeni ürünlerden gelir sağlamasından dolayı ağın yerel varlığı SNX token’ının arzının 300 milyon ile sınırlandırılmasını önerdi.

Enflasyon Çıkmazı

Synthetix’in kurucusu Kain Warwick, bugün sunduğu yönetim teklifinde, protokolün artık atomic swap (atomik takas) ve kalıcı ürünleri üzerinden kayda değer kazançlar sağlamasından dolayı SNX için enflasyona neden olan sürekli arz yaratılmasına gerek kalmadığını belirtti.

Warwick, “Enflasyon ağı toparlamak için tasarlandı, bunu son derece etkili bir şekilde yaptı. Çok akılda kalan 300 milyonluk arzdan sadece birkaç hafta uzakta olmamız, bu değişikliği şimdi yapmak için yeterli bir sebep.” dedi.

DeFi, geleneksel aracılar olmadan bir Blockchain üzerinde gerçekleştirilen borç verme, ticaret ve diğer finansal faaliyetler anlamına gelmektedir. Ethereum tabanlı merkeziyetsiz bir borsa ve sentetik varlık platformu olan Synthetix, ilk DeFi uygulamalarından biri ve Ethereum üzerinden sentetik varlıkların çıkarılması ve piyasaya sürülmesi konusunda uzmanlaşmış durumda. Platform, yakın zaman önce piyasaya sürdüğü ve piyasaya sürülmesinden kısa süre sonra merkeziyetsiz borsanın günlük işlem hacminin 200 milyon doların üzerine çıkmasına neden olan atomik takas ürünü ile güzel bir ivme yakaladı.

Verilere göre, atomik takas hizmeti platformda haftalık 158 bin doların üzerinde işlem ücretinin üretilmesine katkı sağladı. Bu işlem ücretlerinin bir kısmı platform kullanıcılarına dağıtılırken, geri kalanı platforma kaldı.

“Satış Baskısına Neden Oluyor”

Warwick’e göre SNX’in arzının sürekli olarak artırılması ve yeni arzın platform kullanıcılarına dağıtılıyor olması DeFi altcoin’i üzerinde satış baskısına neden oluyor:

Enflasyon, bir yandan ağın hisse sahiplerine yeniden dağıtıma, ancak aynı zamanda zaman içinde SNX başına dolar cinsinden ücret getirisini (sUSD olarak ödenir) azaltıyor. Bununla ilgili sorun, SNX token’ın fiyatı üzerinde sürekli aşağı yönlü baskı oluşturuyor olması.

Bu tür bir satış baskısı, SNX ödüllerinin kullanıcılara sunulmadan önce bir yıl boyunca kilitleniyor olmasına rağmen sahiplerinin kilitlerin açılmasına yakın kripto para borsalarında SNX fiyatını takip eden vadeli işlemleri kullanarak short pozisyon almalarından kaynaklanıyor. Bu da fiyat üzerinde aşağı yönlü baskıya neden oluyor.

SNX’in mevcut dolaşımdaki arzı 293 milyon token’ı üzerinde ve teklif, toplam arzın 300 milyona ulaşana kadar önümüzdeki haftalarda yaklaşık 674 bin 873 token daha ihraç edilmesi ve ardından arzı sınırlandırılması tavsiye ediyor. Gelecekte piyasa koşullarının değişmesi durumunda, arzın artırılması SNX sahiplerinin oybirliği ile sağlanabilecek.

Warwick’in arzı sınırlama önerisi ardından altcoin yönünü yukarı çevirdi ve yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 6,30 yükselişle 3,19 dolardan alınıp satılıyor.