Sahte hacim iddiaları ile sık sık gündeme gelen Bitcoin'e bir darbede Forbes'in araştırmasından geldi. Araştırmaya göre Bitcoin hacminin en az yüzde 50'si sahte.

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Kripto para piyasaları hala nispeten ilk günlerini yaşıyor ve yüksek volatilite ile bir o yana bir bu yana doğru hareket etmeye devam ederken, varlığı bilinen 20 binden fazla kripto para ile yoluna devam ediyor. Öte yandan Bitcoin, 1 trilyon dolarlık toplam piyasa değerinin yüzde 40’ını elinde tutarak en büyük kripto para ünvanını koruyor. Bununla birlikte, bir tür fake volume veya sahte hacim yaratmak için başvurulan yıkama ticaretinin yaygınlığı ve kripto para borsaları için yeterli düzenleyici gözetiminin bulunmaması Bitcoin’e yöneltilen en yaygın eleştiriler arasında yer almaya devam ederken Forbes’in son araştırması sahte hacim eleştirilerini destekleyecek türden.

Bildirilen Hacmin Yüzde 50’si Sahte

Forbes‘in 26 Ağustos 2022 tarihli haberine göre, 157 kripto para borsası üzerinde yapılan bir araştırmada Bitcoin için kaydedilen günlük ticaret hacminin yaklaşık yüzde 51’inin büyük olasılıkla sahte olduğu sonucuna varıldı.

Gerçekten de, rapor edilen tüm ticaret hacminin yüzde 51’i muhtemelen hayali veya finansal değil. Forbes’a göre endüstrinin günlük Bitcoin hacmi Haziran ayında 128 milyar dolara ulaştı. Bu da 262 milyar dolar civarında olduğu bildirilen işlem hacminin gerçekte yüzde 51 daha düşük olduğu anlamına geliyor. Üstelik sahte hacim üretmek için herhangi bir piyasa risklerine maruz kalmadan veya trader’ın piyasaki pozisyonunu değiştirmeden alım ve satım yapıldığı izlenimini verecek işlemlere girerek veya giriyormuş gibi yapılarak gerçekleştirildiğine dikkat çekiliyor.

Araştırmaya göre, Binance, MEXC Global ve Bybit gibi dev kripto para borsaları sahte hacim söz konusu olduğunda en büyük sorunlu borsalardan bazıları olarak öne çıkıyor. Bu borsalar, son derece yüksek ticaret hacmine sahip olmakla birlikte, çok az veya hiç düzenleyici gözetimi olmaksızın faaliyet gösteriyorlar, bu da bildirdikleri hacimlerin güvenilirliğinin sorgulanmasına neden oluyor. Araştırmada, daha az düzenlemeye sahip kripto para borsalarının 217 milyar dolarlık hacim bildirmesine rağmen gerçek hacmin yaklaşık 89 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Batı dünyasında ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde Bitcoin ticaretinin ağırlıklı olarak ABD doları, Euro ve hatta İngiliz sterlini karşısında alıp satıldığı düşünülür ancak gerçekte durum böyle değil. Bitcoin ticaretinde Japon yeni ve Kore wonu gibi fiat para birimlerinin yanı sıra BUSD ve USDC gibi büyük stablecoin‘ler kullanılıyor.

Tüm bunlarla birlikte, Bitwise tarafından 2019’un Mart ayından yayınlanan teknik belgenin (whitepaper) bulguları, CoinMarketCap’in bildirdiği Bitcoin işlem hacminin yüzde 95’inin ya yanlış ve/veya finansal olmadığı yönündeydi.

Nicel ve Nitel Değerlendirmeler

Forbes, araştırma kapsamındaki çalışmalarını yürütebilmek, kripto para borsalarının sağladığı ticaret hacmininin sahte olduğunu tespit etmek için hem nicel hem de nitel değerlendirmelerin kullanıldığını belirtiyor.

Araştırmada, işlem verileri üzerinde testler yapan (ve potansiyel olarak aldatılabilen) diğer yaklaşımların aksine, birlikte ele alınan en az beş veri kümesi analiz edilerek bir kripto para borsasının güvenilirlik derecesi saptandı.