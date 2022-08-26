Okuma Süresi: 2 Dakika

Dün kripto paraları da yakından ilgilendiren bu gelişmeyle ilgili bir uyarı yayınlamıştık. Vakit geldi çattı. FED Başkanı Powell bugün 17:00’da Jackson Hole Konferansında konuşacaktı. Bu konuşma başladı ve kripto para yatırımcıların gözünü fiyat ekranından ayırmıyor. Peki FED Başkanı ne açıklamalarda bulundu? Anlık olarak gelişmeleri paylaşıyor olacağız.

FED Başkanı Konuşuyor

En büyük kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 21.640 dolardan alıcı buluyor. İlerleyen dakikalarda gelecek açıklamalara bağlı olarak fiyat volatilitesi artabilir. Powell tarafından yapılan konuşmanın detaylarına ise sayfayı yenileyerek ulaşabilirsiniz.

Powell konuşmaya başladı

konuşmaya başladı Yüksek enflasyon ne kadar uzun süre devam ederse, yerleşik hale gelme ihtimali o denli artar.

FED, arzla daha iyi bir uyum sağlamak için talebi azaltmaya kararlıdır.

Temmuz ayında yapılan düşük enflasyon okumaları memnuniyetle karşılanıyor. Ancak FED ’in enflasyonun düştüğünden emin olması gerekiyor.

’in enflasyonun düştüğünden emin olması gerekiyor. İşgücü piyasası güçlü ancak dengesiz görünüyor. Enflasyon yayıldı.

FED olarak politikamızı kasıtlı olarak %2 enflasyon hedefimize ulaşacak şekilde belirliyoruz.

Yüksek faiz ve daha yavaş büyümenin enflasyon hedefimizi destekleyeceğini düşünüyoruz.

Bir süre daha kısıtlayıcı politikalarımıza devam edeceğiz. (Bitcoin 21.300 dolara kadar düştü ve 21.500 dolara çıktı. Fiyat volatilitesi arttı)

Enflasyonun düşmesi için uzun bir süre trendin altında büyüme yaşayacağız.

Eylül ayında alacağımız faiz kararı, Temmuz toplantısından bu yana gelen veriler ışığında alacağız.

Geçmiş tecrübeler erken gevşemenin risklerine karşı bizi sert biçimde uyarıyor. (Kısa ve orta vadede politika değişikliği beklemeyin diyor, bu durum kripto paralar için aynı vadede olumsuzdur)

Kripto Paralar

Powell tarafından yapılan bu konuşma daha önce “Volcker diriliyor mu?” haberinde değindiğimiz minvaldeydi. Oldukça şahin bir duruş gördük. Nitekim geçtiğimiz yıl aynı toplantıda FED Başkanı, enflasyonun geçici olduğundan bahsetmiş ve yaşadığımız 1 yılda yanıldığını kabul etmişti. Üstelik faiz artışları noktasında geç kaldıklarını da söyledi. Aşağıda Bitcoin’in 15 dakikalık zaman dilimindeki grafiğini görüyorsunuz.

Kripto para kralı öğlen 14:30 saatlerinde 21.110 dolara kadar düştükten sonra hızlı bir toparlanma yaşadı. Ardından Powell konuşmaya başladı ve son 15 dakikada 21.800 dolar ile 21.380 dolar arasında hareket etti. Dün bahsi geçen volatilite budur. İlerleyen saatlerde bu açıklamaların etkilerini daha fazla görebiliriz. Özellikle altcoin yatırımcılarının ani düşüş/yükselişlere hazırlıklı olması gerekir.