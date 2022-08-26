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Dünyanın önde gelen iş dergilerinden Forbes, 2022’nin en iyi 10 altcoin’ini ve uzman yorumlarını içeren çarpıcı bir rapor yayımladı.

BNB ve XRP: Binance ve Ripple, Sektöre Öncülük Ediyor

Forbes’un listesindeki ilk altcoin Ethereum (ETH). Metaverse platformu başkan yardımcısı Walker Holmes, ETH’nin gerek işlevi gerekse de ar-ge anlamında zirvede yer almasıyla blockchain teknolojisindeki yeniliklere öncülük edeceğine inanıyor. Uzmanlara göre, merakla beklenen Merge güncellmesi ETH fiyatı üzerinde büyük oranda etkili olabilir. Listedeki ikinci altcoin Binance Coin (BNB). BNB coin, Binance ve onun blok zinciri tabanlı girişimleri için kullanılan kripto paradır.

Uzmanlar, BNB‘nin diğer altcoin’ler kadar merkeziyetsiz olmadığını söylüyor. Diğer bir risk de, Binance’in ICO sırasında menkul kıymet olarak BNB’yi kaydettirmesi gerekip gerekmediğine ilişkin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından açılan soruşturma. Ancak, Binance’ın konumu ve proje bazlı işlevi göz önünde bulundurulduğunda, BNB gelecek vaat eden bir altcoin olabilir. Listedeki üçüncü altcoin Ripple (XRP). XRP, Ripple’ın havale ve bankacılık sisteminde devrim yaratan hamleleri nedeniyle küresel çapta benimseniyor. XRP son derece düşük işlem ücretlerine sahip olmasına rağmen, eleştirmenler SEC davasının fiyat üzerinde belirleyici unsur olduğuna dikkat çekiyor.

SOL ve ADA: Araştırma Odaklı Projeler, Ön Plana Çıkacak

Listede Cardano (ADA) da yerini alıyor. Cardano, Bitcoin gibi platformların rekabetçi ve enerji sorunlarını ortadan kaldırarak işlem süresini hızlandıran hisse kanıtı konsensüs mekanizmasının ilk uygulayıcılarından biriydi. Holmes, Cardano’nun, sektördeki hisse konsensüs mekanizmalarının önünü açan öncü bir proje olduğunu ifade etti. ADA, birçok muadilinden daha yüksek güvenlik seviyeleri ile düşük ücretler vaat eden bir blok zinciri çözümüdür. Ancak blockchain ağ sağlayıcısı ve LedgerByte’ın CEO’su Daniel Logvin, Cardan’nun çok fazla söz verdiğini ve henüz bunların çoğunu yerine getirmediğini söyledi.

Listede 5 sırada Solana (SOL) yer alıyor. Merkeziyetsiz finans ve uygulamaların yanı sıra akıllı sözleşmeleri güçlendirmeye yardımcı olmak için geliştirilen Solana, işlemleri hızlı ve güvenli bir şekilde yapmak için benzersiz bir hibrit hisse kanıtı ve geçmiş kanıtı mekanizmaları üzerinde çalışır. Solana, piyasadaki en hızlı blok zincirlerden biridir. Ancak, kripto para borsası Bitrue’nun analisti Whitney Setiawan, Ethereum ile karşılaştırıldığında çok az sayıda doğrulama düğümü ile çok merkezi olduğu için SOL’un eleştirilerle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Holmes, Solana’nın çok düşük ücretlere sahip, yüksek düzeyde ölçeklenebilir bir blok zinciri çözümü olduğunu ancak kesintiler ve teknik sorunlar yaşadığını söylüyor.

DOGE: Musk ve Topluluk Faktörü, Büyük Rol Oynayacak

Dogecoin (DOGE) de Forbes’un listesinde yer almayı başardı. Dogecoin, 2013 yılında şaka olarak başlatılan bir meme coin’dir. Bununla birlikte, Elon Musk ve özel topluluğu sayesinde hızla başarılı bir kripto para birimine dönüştü. Finansal yazılım sağlayıcısı Modulus Global’in CEO’su Richard Gardner, DOGE’nin Musk gibi büyük destekçileri olduğuna ancak Bitcoin’den daha riskli olmaya devam ettiğine dikkat çekiyor.

Kripto para şirketi 0VIX Protocol’ün kurucusu Garry Krugljakow, DOGE gibi altcoin’lerin henüz kullanım durumlarını kanıtlamadıkları için piyasadaki volatiliteye bağlı olarak büyük dalgalanmalar yaşayabileceğini belirtti. Listedeki yedinci altcoin Polkadot (DOT). Blok zinciri ağı Peaq’in kurucu ortağı Max Thake, DOT’un işlev ve proje bakımından Ethereum’dan geri kalmadığına dikakt çekti. Yöneticiye göre, Polkadot üzerine inşa edilen ve bunu hedefleyen projelerden DOT için sürekli bir talep var. Blockchain ve kripto para yatırım şirketi Digital Finance Group CEO’su James Wo, DOT’un mükemmel güvenliğe sahip olduğunu ve geliştirici faaliyetlerinde ve birçok projede lider olduğunu söylüyor.

SHIB: Meme Coin İmajına Elveda!

Listede sekizinci sırada Shiba Inu (SHIB)yer alıyor. Uzmanlara göre, SHIB meme coin imajını atma yolunda büyük adımlar attı ve gelecek vaat eden projeler arasında yer alıyor. Polygon (MATIC) de listede yer almayı başardı. Polygon, geliştiricilerin düşük işlem ücretleri ile dApp’ler oluşturmasına olanak tanıyan Ethereum tabanlı bir ölçeklendirme platformudur. Logvin, MATIC’in bireylerin Ethereum ağında işlem yapmasına izin verdiğin, vurguladı.

Listedeki son altcoin Avalance (AVAX). Risk sermayesi şirketi olan M13’te finansal teknoloji ve kripto yatırımlarına liderlik eden Latif Peracha, Avalanche’ın güçlü geliştirici topluluğu göz önüne alındığında güçlü ve iddialı bir altcoin olduğunu söylüyor. AVAX iki önemli özellik sunuyor: yüksek işlem hızları ve düşük işlem ücretleri. AVAX ayrıca, merkeziyetsiz finansta devasa bir kilitli toplam değere (TVL) sahip. TVL, staking, borç verme veya likidite havuzları gibi merkeziyetsiz bir finans (DeFi) protokolünde yatırılan kripto varlıklarının toplam değeridir.