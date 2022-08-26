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En Tanınmış Kripto Para Analistleri

Kripto para ekosisteminde influencer’ların, analistlerin ve popüler yatırımcıların yakından takip edildiklerini görüyoruz.
15:34
26 Ağustos 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para ekosisteminde influencer’ların, analistlerin ve popüler yatırımcıların yakından takip edildiklerini görüyoruz. Ancak kripto para yatırımı yapan kişilerin doğru kişileri takip etmesinde büyük önem var. Çünkü gerçekten işinin ehli kişiler takip edilmediğinde yatırımcıların zaman zaman büyük kayıplar yaşayabildiklerine şahit oluyoruz. Kripto para ekosisteminde güvenilir olarak görülen ve yatırımcıların yakından takip ettiği isimlere bir bakalım.

  • CryptoBusy: CryptoBusy, güncel kripto haberleri, cüzdan incelemeleri ve kripto para incelemeleri ile öne çıkan bir YouTube kanalı. Kanalın sahipleri Tom ve Josh kripto para birimleri ile 2017 yılında ilgilenmeye başladı ve 2018 yılında da CryptoBusy kanalını kurdu.
  • Ivan on Tech: Tamamen kripto para ve blockchain teknolojisi ile ilgili olan bu YouTube kanalı, uluslararası bir blockchain konuşmacısı ve eğitimcisi olan Ivan tarafından kuruldu.

  • Lark Davis: Davis hem Twitter hesabı aracılığı ile hem de YouTube kanalı aracılığı ile kripto para haberleri ve çeşitli incelemelerini paylaşıyor.Yatırım konusunda yılların deneyimine sahip olduğunu ifade eden Davis, takipçilerinin portföyünü çeşitlendirebilmesi ve para kazanabilmeniz için kripto para yatırımı hakkında bilgi sağlamaya yardımcı olmak için hizmetler verdiğini ifade ediyor.
  • MMCrypto: Christopher Jaszczynski, bu popüler kripto para YouTube kanalının kurucusu ve ev sahibi konumunda bulunuyor. YouTube kanalını yönetmenin yanı sıra, Jaszczynski ayrıca MMConsult adlı bir Blockchain proje danışmanları ağının kurucu ortağıdır.
  • Andreas M. Antonopoulos: Twitter’da ve YouTube’da hatrı sayılır sayıdaki abonesiyle Antonopoulos, kripto para birimi hakkındaki görüşlerini paylaşması ve blok zinciri teknolojisinin temellerini açıklamasıyla tanınıyor. Antonopoulos, kripto para biriminin nasıl çalıştığı hakkında ayrıntılara giriyor ve ekosistemde neler olup bittiğiyle ilgili soruları yanıtlamak için sık sık YouTube’da canlı yayın yapıyor.

  • Ben Armstrong: Ben Armstrong, BitBoy Crypto YouTube kanalıyla tanınıyor. BitBoy Crypto kanalı, takipçilerinin her zaman haberdar olabilmesi için kripto alanında neler olup bittiğine dair sık sık canlı yayınlar ve güncellemeler paylaşıyor.
  • Anthony Pompliano: Anthony Pompliano’nun, kitlesini bilgilendirmek için her gün kripto haberleri paylaştığı Twitter’da 1,6 milyon takipçisi var. “Pomp” olarak tanınan isim, yüz binlerce yatırımcıya finans ve teknoloji üzerine içgörülerle dolu günlük bir haber bülteni gönderiyor.
  • Benjamin Cowen: Ben Cowen, izleyicilere veri bilimindeki uzmanlığından gelen değerli, orijinal fikirler ve analizler sağlayan YouTube kripto analist alanının öncüsü olarak nitelendiriliyor.
  • Mati Greenspan: Greenspan, eToro’da önceden deneyime sahip deneyimli bir piyasa analisti olarak tanınıyor. Greenspan, kripto alanı üzerinde büyük bir etkiye sahip ve 2021’de Blockchain’deki En Önemli 100 Kişiden biri seçildi.

Bu liste çok daha fazla uzatılabilir. Ancak yatırımcıların mutlaka kendi yatırımlarını yönetmeli ve popüler analistler tavsiye etse dahi bir yatırım yapmadan önce mutlaka kendi araştırmalarını yapmalı.

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