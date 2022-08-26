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Dünya Bu Raporu Konuşuyor! Popüler Altcoin, BMW, Google ve Volvo’yu Geride Bıraktı

Kripto para karşıtlığı son dönemde zirveye ulaşırken, sektördeki projelerin başarısı manşetlerde yerini almaya devam ediyor.
14:55
26 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para karşıtlığı son dönemde zirveye ulaşırken, sektördeki projelerin başarısı manşetlerde yerini almaya devam ediyor.

İşte Dünyanın En ‘Samimi’ Markaları!

Cardano (ADA), ‘marka samimiyeti’ konusunda  Bitcoin (BTC) ve diğer kripto para birimlerini geride bırakmayı başardı. Araştırma şirketi MBLM tarafından paylaşılan verilere atıfta bulunan Cardano CEO’su Charles Hoskinson, bugün paylaştığı bir tweet’te ADA topluluğuna teşekkür edererek, hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğini vurguladı.  Cardano, MBLM’nin 600’den fazla küresel markayı içeren listesinde 26. sırada yer aldı. Kripto paralar arasında ise 1. sırada yer aldı. MBLM, raporlarında şu ifadeye yer verdi:

 Cardano, marka olarak birçok yönden ön plana çıkıyor. Proje, araştırmalarımızda en yüksek performans gösteren finansal hizmetler markalarından biri olarak 26. sırada yer alıyor.

 MBLM, raporun yapay zeka ve kapsamlı veri kullanarak müşteri tabanlarıyla olan duygusal bağlarının gücüne dayalı olarak 600’den fazla markayı sıraladığını ortaya koyuyor. Özellikle, 2022 raporu, kripto endüstrisinin ilk kez yer aldığı ve her zamankinden daha fazla markaya yer verilmesi açısından büyük önem teşkil ediyor.  Ayrıca MBLM, bu lsitede yer alan markaların sürekli olarak Fortune 500’den ve borsalardan daha iyi performans gösterdiğini, yıllık ve uzun vadede daha fazla gelir ve kâr getirdiğini belirtiyor. Bitcoin kripto paralar sıralamasında ikinci sırada ve genel olarak 30. sırada yer alırken, Polkadot genel sıralamada 111. olurken, kripto para kategorisinde Ethereum’u geçip 3. sıraya yerleşti. ADA topluluğu, Cardano BMW gibi büyük markaların üzerinde yer aldığı için büyük sevinç yaşadı. Bazı topluluk üyeleri ise, kısa süre önce Dogecoin’in Cardano’dan daha fazla potansiyele sahip olduğunu söyleyen milyarder Mark Cuban’ı eleştirdi.

Cardano, Kritik Güncelleme İçin Hazırlanıyor

Cardano’nun, geliştiricilerin çoklu kullanım durumları için merkeziyetsiz uygulamalar (dApp’ler) oluşturmasına olanak tanıyan Ethereum gibi merkeziyetsiz programlanabilir bir blok zinciri olduğunu belirtmekte fayda var. Ağın yerel tokeni ADA, rakiplerinden daha düşük seviyede işlem yapmaya devam ederken, ekip güncellemeler konusunda yavaş hareket ettiği için eleştiriliyor.

Cardano ağı şu anda Vasil hard fork adı verilen ve daha iyi ölçeklenebilirlik ve akıllı sözleşme performansı vaat eden önemli bir yükseltmenin eşiğinde. Cardano, piyasa değerine göre 8. en büyük kripto projesi. ADA, son 24 saatte %2,27 artışla 0,4718 dolardan işlem görüyor.

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