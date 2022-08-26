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Dev Kripto Para Borsası Binance Durmuyor: Uzlaşı Belgesi İmzalandı

Genişlemenin detayları henüz net olmasa da dev kripto para borsası Binance ile Güney Kore şehri Busan arasında şehirde kripto paraların ve Blockchain'in benimsenmesini artırmak için bir uzlaşı belgesi imzalandı.
11:52
26 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para topluluğu bir süredir dünyanın en büyük kripto para borsası Binance‘in Güney Kore’de genişlemesini bekliyordu. Genişlemenin detayları henüz net olmasa da Binance ve Güney Kore şehri Busan arasında şehirde kripto paraların ve Blockchain’in benimsenmesini artırmak için bir uzlaşı belgesi imzalandı. Kripto para borsası, Busan’daki Blockchain ekosisteminin gelişimini destekleyecek, Busan Dijital Varlık Borsası’nın kurulmasına yardımcı olacak ve borsanın kullanımını teşvik edecek.

Uzlaşı Belgesi İmzalandı

Binance CEO’su Changpeng Zhao, 26 Ağustos’ta attığı tweet’te Busan’ın Blockchain ekosisteminin gelişimini desteklemek ve Busan Dijital Varlık Borsası’nın kullanımını teşvik etmek için bir uzlaşı belgesi imzalamak üzere Busan Belediye Başkanı Park Heong-joon ile bir araya geldiğini duyurarak şunları söyledi:

Kentin inovasyon çabalarına fayda sağlayan ve destekleyen Blockchain ilgili somut gelişmeler getirmek için Busan Şehri ile birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Dijital varlık borsasının ve çeşitli Blockchain endüstrilerinin kurulmasını desteklemek için şehirle yakın işbirliğimizi dört gözle bekliyoruz.

Aslında Binance’in misyonu, bir sonraki kripto para ve Blockchain benimseme dalgasına öncülük etmek. Bu nedenle Zhao, genişleme ve ortaklıklar yoluyla şirketi büyütmek için bir süredir birçok ülkeye ziyaretler yaparak önemli isimlerle bir araya geliyor. Bir süredir de Binance’in işini ve kripto para benimsemesini artırmak için Güney Kore’ye genişlemek istediği üzerinde duruluyordu.

Kripto para borsası, Blockchain’in benimsenmesini daha da artırmak için Busan şehrine teknoloji ve altyapı desteği sağlayacak. Ayrıca hem Binance hem de Busan, anlaşmanın bir parçası olarak sipariş defterlerini paylaşacak. Ayrıca Binance, Busan’ın Blockchain düzenlemelerinden arındırılmış bölgesindeki Blockchain girişimlerini ve işletmeleri teşvik edecek. Tüm bunlarla birlikte, şehirdeki Blockchain araştırmalarını, eğitimlerini ve yatırımları da destekleyecek. Anlaşma, ayrıca Binance Charity aracılığıyla sosyal refahı teşvik etmeyi ve Busan’da Blockchain Haftası’nın (BNB 2022) düzenlenmesine yardımcı olmayı da içeriyor.

Güney Kore’de Kripto Paralar ve Blockchain

Güney Kore, son iki yılda yüksek oranda kripto para ve Blockchain benimsenmesi görüyor. Güncel verilere göre, Güney Koreliler bu yıl kripto para borsası web sitesi ziyaretlerinde ABD‘den sonra ikinci sıraya oturdu. Ayrıca, Güney Kore hükümeti ve düzenleyiciler, 40 milyar doları bulan Terra (LUNA) krizinden sonra kripto para düzenlemelerini ve gözetimini güçlendirmek için çalışmalar yapıyor.

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